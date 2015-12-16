6 ярких идей для комнаты без окон

Если в вашей квартире есть комната без окон, то вам известна специфика подобных помещений. Отсутствие естественного освещения, недостаток кислорода и ощущение замкнутого пространства – вот основные характеристики безоконных комнат. Но не стоит отчаиваться, ведь с помощью нехитрых приемов вы сможете преобразить интерьер подобной комнаты и наполнить ее светом.

Прежде всего, нужно позаботиться о достаточном освещении. Для этого обзаведитесь различными типами светильников, которые следует разместить равномерно.

При выборе отделки и декоративных элементов для комнаты без окон отдавайте предпочтение светлой гамме, которая станет дополнительным источником света и визуально расширит пространство. Делайте ставку на стеклянные, зеркальные и глянцевые поверхности, ведь они прекрасно отражают искусственное освещение.

Поскольку в такой комнате у вас не будет возможности распахнуть окна и насладиться свежим воздухом, не забудьте о природных источниках кислорода – живых цветах. Они не только украсят интерьер, но и улучшать ваше самочувствие.

Далее мы подробнее расскажем о том, как сделать комнату без окон светлой и современной.