6 ярких идей для комнаты без окон

Если в вашей квартире есть комната без окон, то вам известна специфика подобных помещений. Отсутствие естественного освещения, недостаток кислорода и ощущение замкнутого пространства – вот основные характеристики безоконных комнат. Но не стоит отчаиваться, ведь с помощью нехитрых приемов вы сможете преобразить интерьер подобной комнаты и наполнить ее светом.
Прежде всего, нужно позаботиться о достаточном освещении. Для этого обзаведитесь различными типами светильников, которые следует разместить равномерно.
При выборе отделки и декоративных элементов для комнаты без окон отдавайте предпочтение светлой гамме, которая станет дополнительным источником света и визуально расширит пространство. Делайте ставку на стеклянные, зеркальные и глянцевые поверхности, ведь они прекрасно отражают искусственное освещение.
Поскольку в такой комнате у вас не будет возможности распахнуть окна и насладиться свежим воздухом, не забудьте о природных источниках кислорода – живых цветах. Они не только украсят интерьер, но и улучшать ваше самочувствие.
Далее мы подробнее расскажем о том, как сделать комнату без окон светлой и современной.
Грамотная схема освещения – основа для создания уютного и комфортного интерьера комнаты без окон. В отсутствии естественного света весь упор в этом вопросе делается на искусственный.
Существует несколько уровней организации освещения в пространстве, каждый из которых важен и специфичен. Это верхний свет, который создают потолочные осветительные приборы, средний, получаемый благодаря настенным и настольным светильникам, и нижний, который исходит от напольных осветительных элементов. Для безоконной комнаты нужно постараться задействовать все три названных уровня или хотя бы два из них.
На фото вы видите небольшую спальню без окон, которая выглядит довольно светлой и уютной. Этого удалось достигнуть не только благодаря удачно подобранной цветовой гамме, но и правильному освещению. Обратите внимание на потолок, где находится люстра и вмонтированные потолочные светильники. Картину дополняют классические настольные лампы на прикроватных тумбочках, которые позволят отказаться от верхнего света перед сном.
При выборе цветовой гаммы для оформления безоконной комнаты советуем изучить способность различных оттенков отражать свет. Основной принцип, которого нужно придерживаться – чем светлее палитра, тем эффективнее она отражает свет, темные же тона – наоборот, поглотят его и сделают комнату мрачной.
Поэтому дизайнеры рекомендуют обилие максимально светлых и пастельных оттенков в интерьере комнаты без окон. Идеально подойдет белый цвет, светло-голубой, бежевый. Кроме отличного сочетания названных тонов между собой, они создадут иллюзию естественного света в комнате.
Важное значение имеет характер отделки помещения. В данном случае, оптимальным вариантом последней станет глянцевая штукатурка или краска, а также обои с блестящей поверхностью. Подобные виды отделочных материалов позволят дополнительно осветить комнату без окон, но требуют идеально ровного основания, ведь малейшие изъяны станут заметными.
Чтобы интерьер выглядел интереснее, дополняйте светлую палитру природными оттенками и материалами, например – деревом. На фото представлено именно такое сочетание, благодаря которому безоконная комната выглядит стильно и очень ярко.
Характеристика поверхностей, используемых в безоконной комнате, оказывает важное влияние на уровень ее освещенности. Лучше всего выбирать мебель с глянцевыми фасадами, также рекомендованы стеклянные и зеркальные конструкции. Названные материалы отлично отражают свет и наполняют комнату яркими бликами, что визуально делает ее больше и светлее.
На пол можно уложить глазурованную плитку, а если вам по душе что-то более уютное и теплое – то подойдет ламинат натурального цвета. Используя специальные воски для его поверхности, можно не только продлить срок службы названного напольного покрытия, но и обеспечить ему блестящий вид.
Если вы являетесь обладателем кухни без окон, то гарнитур с глянцевым фасадом станет для нее идеальным решением. Подробнее о специфике грамотного обустройства данной комнаты можно узнать из Книги идей
Дизайн безоконной кухни.
В комнате без окон никак не обойтись без живых растений. Кроме того, что они станут дополнительным декоративным элементом, цветы в горшках подарят вам такой желанный кислород.
Сегодня есть возможность выбрать любое понравившееся растение, ведь ассортимент цветочных магазинов довольно широкий. Рекомендуем оценивать не только внешний вид и красоту представленных экземпляров, но и их характеристики.
Так, способностью очищать воздух, увлажнять его и даже нейтрализовать токсины обладают фикусы. Их широкие и блестящие листья смотрятся в интерьере очень презентабельно и отлично справляются со своей задачей даже при отсутствии естественного освещения. Подобные цветы чаще всего размещают в углу.
Помимо фикусов, для комнат с недостатком кислорода рекомендованы хлорофитум, алое, бегония и каланхое. Живые растения привнесут в ваш дом частичку природы и значительно улучшат не только дизайн интерьера, но и ваше самочувствие.
Отличный способ, чтобы сделать интерьер безоконной комнаты интересным и неповторимым – наполнить его различными украшениями. Здесь все зависит от вашего вкуса и личных пристрастий.
Обязательно используйте зеркала. Они могут быть большими или маленькими, иметь всевозможные формы и рамки. Но именно такие элементы позволяют наполнить комнату дополнительным светом.
Проанализируйте свои хобби и увлечения – что помогло бы украсить интерьер? Возможно, это будут сувениры и памятные предметы, которые вы привезли из дальних путешествий, а может вы коллекционируете статуэтки или имеете охотничьи трофеи? Смело применяйте все это для декорирования помещения и вы удивитесь, как преобразится ваша комната. Создав в ней уникальную атмосферу, вы сможете перенести акцент на украшения и, тем самым, немного снивелировать недостаток естественного света.
На фото вы можете увидеть, какой интересный интерьер получается в результате грамотного подбора различных декоративных элементов и сочетания их между собой.
И еще один пример удачного декорирования комнаты – использование художественных элементов. Предметы искусства как нельзя лучше передают характер и вкусовые предпочтения хозяев, а также демонстрируют их статус.
Если вы любите и разбираетесь в живописи, непременно украшайте стены картинами. Это могут быть несколько произведений небольшого размера или же массивная картина во всю стену. Главное – придерживаться стилистики помещения и подобрать удачную цветовую гамму изображения.
Иной подход – размещение в интерьере фотографий. Вы можете окружить себя документальными кадрами из жизни знаменитостей, фотокарточками с изображением природы, а также добавить на стену фото родственников и друзей. Выше представлен вариант такого декора в черно-белом исполнении. Благодаря различному размеру фотографий, стена выглядит особенно интересно.