Что нужно знать, прежде чем приобрести аквариум?

Для того, чтобы грамотно расписать все расходы, перед покупкой нужно приблизительно представить, какую картинку вы хотите получить в конечном результате. Для начала нужно правильно подобрать место для аквариума. Оно должно быть просторным и максимально удобным для ухода за рыбками. Нельзя ставить аквариум рядом с батареями, окнами, вентиляторами или кондиционерами – лишние перепады температуры могут отразиться очень негативно. Когда место уже подобрали, можно переходить, непосредственно, к выбору самой емкости. Существует два вида аквариумов: стеклянный и акриловый. Что лучше выбрать? – спорный вопрос. Если говорить о стеклянных, то они, относительно, дешевле и купить их намного проще, но они достаточно тяжелые. Акриловые емкости имеют различные формы на любой вкус, и он, сравнительно, немного весит . Такой тип лучше выбирать при покупке больших аквариумах. Еще одним важным пунктом является оборудование, в которое входит различные лампы для освещения и фильтры. Их нужно частенько менять, поэтому можно отнести эти элементы к достаточно дорогим в обслуживании.

Следующим вопросом являются сами рыбки. Они бывают различных видов, расцветок, размеров и характеров. Мы уже говорили, что важно правильно сочетать рыбок, а не покупать наугад. Для начала лучше остановить выбор на недорогих и выносливых видах, чтобы развить пока свой навык в аквариумистике.

И конечно же, декор. В него входят растения, камни, различные украшения в виде ракушек, улиток или затонувших кораблей. Все это, безусловно, хорошо, но, главное, – не переусердствовать.

Можно сделать вывод, что вложить в аквариум нужно немало. Учитывать нужно не только первоначальные вложения, но и постоянные расходы на свет, корм и «лечение» больных рыбок, а это тоже не маленькая копеечка.