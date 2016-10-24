Что нужно знать, прежде чем приобрести аквариум?

Аквариум – это не только живой уголок в доме, но и отличный дизайнерский ход во многих интерьерах. Но, прежде всего, нужно рассматривать его не лишь как элементдекора, но и как среду, где существуют живые организмы. Многие, кто хотят обзавестись таким чудом, вовсе не понимают, что эта забава может отнимать много времени, денег и усилий. Нужно понимать, что создать благоприятную среду для рыбок не так уж просто, а для этого нужно позаботиться о качественном оборудовании. К сожалению, детали аквариума имеют свойства достаточно часто ломаться, а заменить такие приборы – недешевое удовольствие.
Хозяин рыбок должен внимательно следить за состоянием аквариума, чтоб обеспечить рыбкам нормальную среду для существования.Тем самым обезопасить себя от непреднамеренных растрат. В этой статье мы разберем все тонкости этого увлечения, чтоб вы наверняка почерпнули для себя нужную информацию, иначе покупка аквариума станет не детской сбывшейся мечтой, а разочарованием взрослого человека.
Для того, чтобы грамотно расписать все расходы, перед покупкой нужно приблизительно представить, какую картинку вы хотите получить в конечном результате. Для начала нужно правильно подобрать место для аквариума. Оно должно быть просторным и максимально удобным для ухода за рыбками. Нельзя ставить аквариум рядом с батареями, окнами, вентиляторами или кондиционерами – лишние перепады температуры могут отразиться очень негативно. Когда место уже подобрали, можно переходить, непосредственно, к выбору самой емкости. Существует два вида аквариумов: стеклянный и акриловый. Что лучше выбрать? – спорный вопрос. Если говорить о стеклянных, то они, относительно, дешевле и купить их намного проще, но они достаточно тяжелые. Акриловые емкости имеют различные формы на любой вкус, и он, сравнительно, немного весит . Такой тип лучше выбирать при покупке больших аквариумах. Еще одним важным пунктом является оборудование, в которое входит различные лампы для освещения и фильтры. Их нужно частенько менять, поэтому можно отнести эти элементы к достаточно дорогим в обслуживании.
Следующим вопросом являются сами рыбки. Они бывают различных видов, расцветок, размеров и характеров. Мы уже говорили, что важно правильно сочетать рыбок, а не покупать наугад. Для начала лучше остановить выбор на недорогих и выносливых видах, чтобы развить пока свой навык в аквариумистике.
И конечно же, декор. В него входят растения, камни, различные украшения в виде ракушек, улиток или затонувших кораблей. Все это, безусловно, хорошо, но, главное, – не переусердствовать.
Можно сделать вывод, что вложить в аквариум нужно немало. Учитывать нужно не только первоначальные вложения, но и постоянные расходы на свет, корм и «лечение» больных рыбок, а это тоже не маленькая копеечка.
При покупке аквариума вы должны ориентироваться на пространство и, конечно же, финансовые возможности. Но все же рекомендуется остановить свой выбор на крупном аквариуме, так как рыбки будут чувствовать комфортней, а ухаживать за ним вам будет намного проще.
Выбор жителей аквариума является одним из самых ответственных, особенно если вы делаете это в первый раз. Для начала нужно остановить свое внимание на таких рыбках, как тетра, гуппи, моллинезиях, меченостцах или пецилиях. Эти виды не так прихотливы в уходе и способны стерпеть вашу неопытность.
Не стоит сразу тратить бешеные деньги на дорогих питомцев, которые очень трудно адаптируются к новому «жилищу». Таким образом, вы потеряете деньги и охоту продолжать свое дело. Оставьте экзотичных представителей на потом.
«Заселяя» рыбок, нужно обратить внимание на их характер, иначе битва за территорию вам обеспечена. Даже самые безобидные виды могут проявлять свою агрессию по отношению к другим, а это может привести к травмированию. Выбирать рыбок нужно еще и по их поведению. Если вы хотите быть зрителем активной жизни аквариумных обитателей, то вам лучше купить лимонных тетр, барбусов, лялиусов или неонов. Эти виды отличаются отменной подвижностью. Если же «движение» в аквариуме вас не волнует, то этот вопрос отпадает сам собой.
И конечно же, совет для эстетов: сочетайте рыб по цвету, это придаст вашему аквариуму колоритности. Все ваши гости будут только восхищаться, а вы – гордиться своими усилиями.
При покупке аквариума не стоит пренебрегать техникой безопасности, ведь ставить аквариум можно далеко не в каждой квартире. Это зависит не только от пространства, но и от размеров самого аквариума. Если в маленькой хрущевке вы рискнете обзавести огромным, встроенным в стену аквариумом, то ваши старания не увенчаются успехом, а скорее капитальным ремонтом. Важно также учитывать вес емкости, иначе рискуете образовать глубокие вмятины в полу, тем же портя дорогой паркет или кафель. В этом вопросе лучше обратиться к специалисту.
Выбор растений для аквариумов не уступает рыбам. Многие задаются вопросом: «А нужны ли они вообще?», и мы ответим – конечно! Вовсе обойтись без зелени невозможно, ведь она не только играет роль украшения аквариума, но и создает благоприятную среду для обитания рыбок.
Приходя в магазин, покупатели теряются в своем выборе, ведь разновидность различных водорослей не знает границ. Ощутимую конкуренцию живым растениям составляют искусственные, ведь они менее «капризны», выглядят всегда насыщенно, несмотря на время, и ухаживать за ними куда проще. Но не все так здесь так гладко. Природа есть природа, и от этого никуда не денешься.
Во-первых, искуственные растения не могут размножаться, поэтому всегда выглядят однообразно и со временем – скучновато.
Во-вторых, рыбки не могут питаться ими в качестве дополнительного корма.
И в третьих, такая зелень не может быть полноценным «домом» для аквариумных жителей, ведь некоторые рыбы откладывают икру только на листьях растений, а без них они лишаются такой возможности.
Также живая зелень играет роль естественного очистителя аквариума от продуктов жизнедеятельности и насыщают воду кислородом. Ухаживать за ними, конечно же, намного труднее, потому что они тоже являются живыми организмами, которые резко реагируют на неблагоприятные условия и могут погибнуть. К тому же, растения в аквариум нужно высаживать учитывая их особенности, в зависимости от их вида, расположения в водной среде, потребности в освещении и т.д. Как вы видите, выбор только за вами!
Уход за аквариумом может показаться утомительным, если вы новичок, но профессионал это сделает в два счета. Кроме, привычного кормления и подсчета рыбок нужно внимательно следить за общей чистотой. Каждый день следует проверять исправность приборов, иначе подтолкнете на риск ваших любимцев. Высокая концентрация аммиака, выделяемого рыбами, может привести к их гибели. Регулярную чистку нужно проводить раз в неделю. Для этого следует тщательно промыть стекло от налета и очистить его от моха. Ухода требуют и растения, подгнившие листья которых нужно обрывать. Перестановку в аквариуме проводить слишком часто не рекомендуется, ведь это лишний стресс для рыб. Переусердствовать с уборкой также не нужно, ведь, таким образом, вы можете нарушить естественную среду обитания.