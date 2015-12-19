Любите создавать дизайн? Сделайте его делом своей жизни

Каждый человек уникален по всем показателям: внешности, характеру, вкусам, предпочтениям и любимым занятиям. От конкретного набора качеств зависит выбор деятельности, какой человек может эффективно заниматься.
Старая поговорка гласит: «Найди то, что ты любишь, и сделай это занятием своей жизни. Тогда ты обретешь счастье». Многие люди обладают строгим математическим складом ума. Им присуще заниматься математикой, программированием, техникой и т.д.
А есть творческие люди, каким свойственно создавать произведения искусства, дизайн и пр., результаты которых ежедневно радуют глаз. Поэтому, если человек стремится творить и дарить результаты своего творчества людям, ему впору задуматься об открытии дизайнерского бизнеса.
Но одних творческих стремлений для открытия дела мало. Даже создавая шедевры искусства, не факт, что дизайнер станет успешным. Ведь нужно уметь продавать свой талант, как бы ни меркантильно это звучало. Примером тому являются известные сейчас художники разных эпох, которые при жизни не приобрели признания, однако после смерти их творения продают за миллионы.
Приведенные ниже советы помогут открыть дизайнерский бизнес.
Существуют много препятствий для открытия своего дела, главное среди которых — сомнение.
Вопрос правильности принятого решения будет мучить как до, так и после открытия дела. Сомнение будет дополняться комментариями друзей, знакомых и других «экспертов в любой отрасли», которые будут отговаривать это сделать. Аргументы стандартны: никому такие услуги не нужны, рынок насыщен и имеет значительную конкуренцию и т.д.
На первый взгляд эти доводы могут быть и обоснованны. С другой стороны, такие аргументы можно привести для любой без исключения сферы деятельности. Однако одни люди открывают свой бизнес и работают, другие — лишь мечтают об его открытии. То же касается и открытия дизайнерского дела.
Рынок жилья, так или иначе, растет, открываются или переезжают на новое место магазины. Всем обладателям указанной недвижимости могут понадобиться услуги дизайнера. Кроме того, надо учитывать и разновидности дизайна, позволяющие расширить эту нишу: дизайн интерьера, экстерьера, ландшафтный дизайн и т.д. Наконец, главная вещь, о которой все забывают — нужно усердно работать и стать лучше других. Тогда и будет успех.
Ошибкой многих начинающих агентств, которые не располагают значительными кадровыми ресурсами, является стремление охватить весь рынок дизайнерских услуг: от дизайна рекламы до дизайна ландшафтных парков и садов.
В маркетинге существует понятие «сегмент рынка» – это та ниша среди всего спектра товаров, работ и услуг, которую может занимать конкретная фирма. Она может занимать одну, две и более ниш. Но при открытии дизайнерского дела важно соизмерять возможности своей фирмы с требованиями, которые необходимо выполнять в том или ином сегменте рынка. Поэтому для начала лучше выбрать одну — две ниши, в которых начать работать.
Во-первых, даже опытному дизайнеру тяжело быть универсалом. Он всегда имеет специализацию. Отсутствие большого штата в начинающем бюро ведет к невозможности выполнять работы на том или ином сегменте рынка. Во-вторых, даже если дизайнер универсал, большой спектр специализаций, в которых он работает, может сказаться на качестве выполняемых работ. В-третьих, выбирая узкую специализацию, проще пробиться, так как все работы портфолио будут представлены в конкретном сегменте рынка.
Заказчик будет понимать, что фирма имеет опыт в этой специализации, а также сможет увидеть последовательность в качестве исполняемых работ. Кроме того, довольные клиенты сами будут давать рекламу своим партнерам по бизнесу. Если при открытии дизайнерского бизнеса лучше выбрать узкую специализацию, то с развитием фирмы и ростом ее штата возможно освоение других сегментов рынка.
Очень трудно открывать бизнес, когда совершенно нет никакого опыта в этой сфере. Ведь нужно знать «систему» изнутри.
Поэтому чем раньше начать — тем лучше. Желательно еще в студенческие годы. При большом желании работа не будет причинять ущерб учебному процессу. Однако, она должна обязательно касаться дизайнерского дела, если в дальнейшем планируется связать свою жизнь именно с ним. Редкий работодатель, который платит деньги, возьмет молодого работника без опыта, а тем более — студента.
Но отчаиваться не стоит. Существуют много благотворительных и общественных организаций, которым нужна работа дизайнера для реализации своих проектов. Очень часто они не могут заплатить вознаграждение, поэтому ищут дизайнеров-волонтеров. Работа в качестве волонтера в дальнейшем поможет открыть дизайнерское дело. Здесь приобретается и опыт, и первые работы в портфолио.
Эту идею стоит намотать на ус для работы после открытия дизайнерского дела: никто не помешает использовать работу молодых дизайнеров бесплатно, экономя свои средства и подбирая для себя талантливых сотрудников для привлечения в штат.
В продолжение предыдущего пункта нужно для себя прояснить, что портфолио для дизайнерского агентства очень важно.
Следующим этапом после волонтерства будет работа в дизайнерском бюро в качестве штатного дизайнера. Понятно, что сразу после открытия дизайнерского дела у нового агентства не может быть портфолио. Однако, оно может использовать для его наполнения работы штатных дизайнеров, которые созданы ими до открытия агентства. В процессе работы дизайнерского бюро его портфолио будет уже «обрастать» собственными работами.
Маленькие фирмы, как правило, не могут охватить большие проекты из-за недостатка различных ресурсов: персонала, оборудования, финансов и т. д. В то же, время, амбиции есть даже и у таких фирм, а развиваться дальше, не работая над крупными проектами, практически невозможно.
Чтобы устранить указанный недостаток, существует система работы, именуемая «аутсорсинг». Такая схема предполагает, что выполнение отдельных частей или даже всего объёма работ поручается другой фирме. При этом работа по аутсорсингу означает постоянное или длительное сотрудничество, а не разовые заказы. Фирма-исполнитель получает таким образом постоянный поток заказов, а фирма, которая получила работу от заказчика и передала выполнение работ по аутсорсингу — более низкую цену за выполнение работ, чем это было бы при разовом заказе.
При открытии дизайнерского бизнеса нужно учесть возможность работы по аутсорсингу и искать постоянных партнеров для реализации этой схемы сотрудничества.
Чтобы открыть дизайнерский бизнес, нужно зарегистрироваться как субъект предпринимательской деятельности. Возможно как индивидуальное предпринимательство, если дизайнер работает только на себя, так и регистрация дизайнерского бюро как юридического лица. Регистрацией занимаются органы юстиции.
Что касается лицензирования, то для ведения «чистой» дизайнерской деятельности лицензия не нужна. Она потребуется, если наряду с услугами дизайна предоставляются услуги в сфере проектирования объектов архитектуры.
В любой работе могут быть форс-мажорные обстоятельства, при которых дизайнер понесет убытки. Это может быть просрочка в предоставлении расходных материалов, неоплата работы в связи з банкротством заказчика и т.д. Если специфика работы связана с риском, целесообразно ее застраховать.