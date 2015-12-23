6 способов обновить интерьер без лишних затрат

Обстановке дома или, другими словами, интерьеру всегда уделяли большое внимание. В Китае даже создали отдельное учение — фэншуй, - которое отвечает на вопрос что и как правильно разместить в доме для достижения гармонии и благоприятного для жизни пространства.

Да и каждый человек на своем опыте может подтвердить: настроение и самочувствие зависит не только от людей или событий в жизни, но и от вещей, которые нас окружают. Одно и то же место, обустроенное по-разному, может вызывать противоречивые чувства.

Изменять интерьер жилья можно разными способами.

Наиболее радикальным методом будет проведение полного ремонта дома или квартиры. При этом желательно изменить мебель и другие предметы обстановки. Однако этот способ требует как временных, так и материальных затрат.

Менее кардинальным решением будет обновление интерьера дешево, но сердито. Это может быть приобретение нескольких новых аксессуаров, перестановка мебели, использование старых вещей в новом видении и т.д. Способов достаточно много и ниже расписаны лишь некоторые из них, наиболее простые и практичные.