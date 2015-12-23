6 способов обновить интерьер без лишних затрат

Обстановке дома или, другими словами, интерьеру всегда уделяли большое внимание. В Китае даже создали отдельное учение — фэншуй, - которое отвечает на вопрос что и как правильно разместить в доме для достижения гармонии и благоприятного для жизни пространства.
Да и каждый человек на своем опыте может подтвердить: настроение и самочувствие зависит не только от людей или событий в жизни, но и от вещей, которые нас окружают. Одно и то же место, обустроенное по-разному, может вызывать противоречивые чувства.
Изменять интерьер жилья можно разными способами.
Наиболее радикальным методом будет проведение полного ремонта дома или квартиры. При этом желательно изменить мебель и другие предметы обстановки. Однако этот способ требует как временных, так и материальных затрат.
Менее кардинальным решением будет обновление интерьера дешево, но сердито. Это может быть приобретение нескольких новых аксессуаров, перестановка мебели, использование старых вещей в новом видении и т.д. Способов достаточно много и ниже расписаны лишь некоторые из них, наиболее простые и практичные.
Если предыдущие методы все-таки не помогли, тогда в дело переходит изменение цвета стен как способ обновить интерьер дешево. Изменить цвет стен можно двумя способами: покрасить или поклеить обои.
В отличие от предыдущих методов обновления интерьера, здесь потребуется затратить немного времени и усилий. Ведь все вещи в помещениях должны быть тщательно спрятанными, чтобы не быть уничтоженными строителями.
Далее необходимо подготовить стены: зашпаклевать, если где-то это необходимо;зачистить от старых обоев. После того, как стена готова, нужно начинать ее обрабатывать. Как цвет обоев, так и цвет краски, которая будет наноситься, желательно подбирать в тон мебели. Ведь краску заменить проще, чем поврежденную мебель. Для подбора правильных цветов и их комбинаций создана таблица сочетаемости цветов. Также эффективен метод цветового круга. Кроме того, не стоит пренебрегать интерпретациями психолога, который подскажет все его слабые места. Это обеспечит комфортный отдых дома.
Наиболее простой способ обновить интерьер дешево — это переставить по-другому предметы вокруг. Существующее расположение мебели хотя когда-то и казалось оптимальным вариантом из всех, но со временем приелось.
Если это так, то надо немедленно все переставить. При этом не стоит придерживаться каких-то правил расстановки — скорее всего, они уже были использованы в этом жилье. Что касается правил дизайна, то иногда их не грех и нарушить.
Например, чтобы создать больше пространства, многие дизайнеры ставят мебель строго возле стен. В нарушение правил можно поставить что-то по центру или хотя бы без плотного контакта со стенами. В центре комнаты будет неплохо смотреться диван или диван-уголок с поставленным рядом журнальным столиком. Идеальное место для отдыха с друзьями.
Но перестановка касается не только мебели. Можно убрать из интерьера или добавить в него ковры, цветы, подушки и пледы на диванах или кроватях и т.д.
Еще одним способом обновить интерьер дешево являются перемены цветовой гаммы помещений. Для этого необязательно красить стены или клеить новые обои. Цвета могут меняться исходя из следующих методов работы с ними.
Во-первых, извлечь выгоду для перемены цвета и текстуры можно из уже проведенной перестановки, о которой сказано выше.
Во-вторых, цветовые решения можно найти с помощью использования конкретно взятых новых предметов или отреставрированных старых. Они обновят живость существующих красок. Если покупка вещей с новыми цветами даст свои первые плоды, то можно продолжать экспериментировать. Например, приобрести новые шторы, поменять покрывала и чехлы на мебели и пр.
В-третьих, можно сменить цвет потолка. На это не потребуется дополнительных и крупных затрат. В то же время уход от классического белого цвета придаст помещению новых жизненных ноток.
Следующим этапом планирования того, как обновить интерьер дешево, будет изменение в освещении. Нередко гнетущесть помещения изначально образуется в результате неправильно продуманного освещения. Изменения достигаются следующим образом:
Путем усиления естественного света с помощью замены штор на более светлые и прозрачные, либо вообще отказ от них.
Обустройства центрального и локального освещения в целях выполнения ими различных функций.
Возможность регулировать интенсивность освещения.
Использования приборов более высокой мощности.
Размещение электроприборов на разных уровнях, что придаст помещениям теплоту и уютность.
Помимо указанной перестановки приходит понимание, что не мешало бы поменять и саму мебель. Однако новая мебель стоит очень дорого. С другой стороны, никто не мешает изменить внешний вид старой мебели, предоставив ей вторую жизнь.
Можно покрасить старую мебель под обновленный интерьер. Для этого ее поверхность зачищается с помощью наждачной бумаги. Далее она покрывается краской нужного цвета. Возможно на ней будет выполнен рисунок. После подсыхания поверхность следует вскрыть лаком.
Для деревянной мебели также возможно применение самоклеящихся пленок, узоры и цвета которых разнообразно представлены в специализированных строительных магазинах.
Что касается мягкой мебели, то менять ее внешний вид будет проще всего. Для этого у нее заменяют обивку, изменив, таким образом, цвет, текстуру и узор.
Таким образом, изменение внешнего вида мебели является еще одним из способов обновить интерьер дешево.
Вещи не могут служить вечно и рано или поздно подходит к концу срок их службы. Кроме того, они морально и функционально устаревают, а поэтому сами по себе не могут смотреться с другими вещами в созданном современном интерьере. Исходя из этого, во время обновления интерьера дешево следует выбросить старые вещи. Во-первых, таким образом освобождается внушительная часть пространства, которую раньше занимала эта мебель. Во-вторых, это приводит к обновлению мебельного и аксессуарного ряда.
В то же время, совсем списывать со счетов старые вещи не стоит. Им можно придать новое дыхание, что также будет способом избавления от хлама, носящим характер утилизации. К примеру, старая мебель, обновленная с помощью обивки или покраски, может стать ретроэлементом в интерьере жилья. Также могут пригодиться старые картины, тлеющие в гараже и подвале. Немного отреставрировав, их можно развесить на стене в прихожей и т. д. Исходя из этой точки зрения могут пригодиться даже детские рисунки хозяина квартиры, которые после обрамления могут стать изюминкой интерьера.
Подытоживая вышесказанное, необходимо найти баланс между хламом, который действительно нужно выкинуть, и старыми вещами, если их возможно с пользой эксплуатировать. Нужно избегать излишнего минимализма в обстановке интерьера вещами. С другой стороны, максимализм в этом случае также не помогает.