6 шагов по созданию идельной лаунж-зоны у дома

Прежде всего, выбирайте какой вариант площадки для садовой зоны отдыха вас вдохновляет:

- открытая: стол, пара кресел, шезлонг под зонтиком, все очень по-летнему, легко и просто,

- закрытая: уединенная комната на природе, где стены и крышу можно оборудовать из текстиля, вьющихся растений, бамбука или древесины,

- мобильная: каркас из легких конструкций быстро устанавливается в любом уголке сада,

- в стиле патио: уютный задний дворик облагорожен для отдыха.

Потом вооружаемся листом бумаги и пишем список вещей, которые нужны для отдыха в саду: какой стол понадобится, сколько кресел, мангал для шашлыка или дровяной очаг, лавочка или качели с диванчиком.