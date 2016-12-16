6 шагов по созданию идельной лаунж-зоны у дома

Основное преимущество отдыха на природе – не только просторный дом, и уж тем более не грядки с овощами. Незаменима и сама возможность побыть на природе: пообедать всей семьей в тени раскидистого сада, отдохнуть в вечерней прохладе на лавочке беседки, собрать дружную компанию в саду. Лаунж-зоны в саду – вопрос принципиально важный для комфортной жизни на природе, именно этот уголок сада может придать вашему участку совершенно другой уровень.
Прежде всего, выбирайте какой вариант площадки для садовой зоны отдыха вас вдохновляет:
- открытая: стол, пара кресел, шезлонг под зонтиком, все очень по-летнему, легко и просто,
- закрытая: уединенная комната на природе, где стены и крышу можно оборудовать из текстиля, вьющихся растений, бамбука или древесины,
- мобильная: каркас из легких конструкций быстро устанавливается в любом уголке сада,
- в стиле патио: уютный задний дворик облагорожен для отдыха.
Потом вооружаемся листом бумаги и пишем список вещей, которые нужны для отдыха в саду: какой стол понадобится, сколько кресел, мангал для шашлыка или дровяной очаг, лавочка или качели с диванчиком.
Для оборудования лаунж-зоны в саду совсем не обязательно конструировать что-то масштабное. Наоборот, оцените внимательно имеющиеся возможности пространства: как можно использовать оборудования уютного уголка для отдыха стены дома, забор, живую изгородь, раскидистые деревья.
Сразу отмечайте и корректируйте все недостатки площадки под зону отдыха, чтобы такие неприятные нюансы как неровный грунт с ямами, сорняки или постоянный ветер не были выявлены неожиданно во время неудачного отдыха.
Не хотите увязнуть в долгострое вместо расслабленного отдыха? Планируйте сразу весь бюджет на оборудования зоны отдыха и оценивайте свои финансовые возможности. Лаунж-зона может быть оборудована и очень лаконично: ровная площадка в тихом уголке сада, зонтик от солнца, удобные кресла. Но если вы начнете конструирование зоны отдыха с основательной беседки, израсходуете весь бюджет на это строение и не останется денег на стол и стулья, отдых придется отложить до лучших времен.
Основные статьи бюджета для лаунж-зоны обычно складываются из затрат на оборудование площадки (выравнивание, покрытие), конструкции (беседка, шатер), садовая мебель и освещение. Постарайтесь сбалансированно распределить средства и зона отдыха будет полностью укомплектована. А приятные дополнения в виде декоративных цветов в напольных вазах, дровяного камина или дизайнерских фигурок для лужайки можно покупать без спешки, когда основные работы уже закончены.
В садовой мебели всегда хочется найти баланс красоты и практичности. Но, поскольку испорченная дождем или потрепанная мебель, вопросы износоустойчивости все-таки будут первоочередными.
Выбор мебели напрямую зависит от конструкции зоны отдыха.
Основательными и стильными для открытых площадок станут варианты мебели из кованного металла, из лозы и, конечно, легкая пластиковая и алюминиевая мебель. Для закрытых беседок, площадок под навесами выбор мебели более разнообразен: и оригинальная бамбуковая – легкая и стильная, и классический ротанг, и всеми любимые деревянные столики и резные кресла.
Стандартный набор садовой мебели можно разнообразить и необычной садовой мебелью.
Долгожданная прохлада летнего вечера – лучшее время для расслабленного отдыха в саду.
Уютную атмосферу вечера в саду в стиле лаунж украсит неяркий свет уличных фонариков и светильников. По периметру площадки можно установить высокие классические светильники, на стенах закрытого дворика или в зарослях живой изгороди – небольшие, но яркие светильники-споты. Вдоль дорожки, ведущей к беседке – ряд компактных и мобильных светильников, декоративные светящиеся фигурки.
Ну и, конечно, живой огонь в очаге, украсит любую обстановку домашнего сада.
Казалось бы – все уже готово, основные конструкции лаунж-зоны смонтированы. Но для уютного и комфортного отдыха в саду важную роль играют как раз мелочи в виде цветастых чехлов на стульях, мягких подушек на лавочке, циновки под ногами или небольшого плетенного столика – подставки для чашки ароматного чая. Приятным дополнением обстановки в лаунж-зоне станут декоративные садовые фигурки, небольшие фонтаны, оригинальные композиции в стиле японского сада камней.