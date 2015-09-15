Как купить дом?

Рынок недвижимости всегда полон различными предложениями о продаже дома. Есть варианты наихудших домов с участками, когда интересен скорее сам участок, а дом с большой вероятностью пойдет под снос. Другие варианты предлагают самые лучшие, качественные дома. В то же время в таком деле, как покупка дома, всегда имеется много подводных камней. Во-первых, довольно высока цена вопроса, во-вторых — стройка позволяет скрыть много нюансов. Вплоть до «скелетов в шкафу» в прямом смысле выражения, однако это не является темой даной статьи. То есть, первый подводный камень — это документальное оформление, второй — качество самого дома.

Обыденной стала деятельность преступных групп, которые на мошенничестве с недвижимостью зарабатывают деньги. Порой даже идеально оформленные, на первый взгляд, документы на недвижимость оказываются подделанными и свои права приходится отстаивать в суде. Однако, это вопросы юридические.

С точки зрения дизайнеров и архитекторов важны качество, место постройки дома, его планировка и дизайн. В даной статье рассмотрены именно эти вопросы, на которые нужно обратить внимание при покупке дома.