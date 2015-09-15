Как купить дом?

Рынок недвижимости всегда полон различными предложениями о продаже дома. Есть варианты наихудших домов с участками, когда интересен скорее сам участок, а дом с большой вероятностью пойдет под снос. Другие варианты предлагают самые лучшие, качественные дома. В то же время в таком деле, как покупка дома, всегда имеется много подводных камней. Во-первых, довольно высока цена вопроса, во-вторых — стройка позволяет скрыть много нюансов. Вплоть до «скелетов в шкафу» в прямом смысле выражения, однако это не является темой даной статьи. То есть, первый подводный камень — это документальное оформление, второй — качество самого дома.
Обыденной стала деятельность преступных групп, которые на мошенничестве с недвижимостью зарабатывают деньги. Порой даже идеально оформленные, на первый взгляд, документы на недвижимость оказываются подделанными и свои права приходится отстаивать в суде. Однако, это вопросы юридические.
С точки зрения дизайнеров и архитекторов важны качество, место постройки дома, его планировка и дизайн. В даной статье рассмотрены именно эти вопросы, на которые нужно обратить внимание при покупке дома.
Первое, что нужно решить при покупке дома — это какой дом нужно покупать. Естественно, у каждого человека свои предпочтения. В то же время, универсальные критерии, которыми нужно руководствоваться, есть (юридические критерии здесь пока опускаются). А именно:
Местоположение дома. Является чуть ли не главной характеристикой, поэтому ей уделено отдельное место.
Материал постройки. Это может быть каменный, деревянный дом или их облегченных сборных конструкций. От вида материала зависят качественные характеристики дома, а также правила ухода за ним.
Размер. Это тот случай, когда он важен. Ведь дом покупается для проживания, при котором имеет значение площадь. Купить маленький дом на большую семью — это всё равно что принять на работу людей, если нет денег им платить.
Планировка и дизайн. Эти критерии важны с точки зрения функциональности, удобности дома, а также его эстетического вида.
Стоимость. Нужно определиться, на какую сумму можно рассчитывать при покупке дома, чтобы сразу сузить круг поиска, отсеяв слишком дорогие или очень дешевые дома.
Место нахождения участка при покупке дома очень важно, потому что:
Дом нельзя рассматривать как независящее от внешней среды строение. Перефразируя знаменитую советскую фразу, можно сказать, что дом — это ячейка города или поселка. Неподвижность в пространстве одной такой «ячейки» обусловливает особенности ее взаимодействия с другими «ячейками».
Важно учитывать близость дома к самым развитым районам города. Как правило, все развлекательные комплексы находятся в центральных районах. Нередко там же находятся и рабочие места покупателей, хотя критерий работы не стоит учитывать ввиду его изменчивости. Поэтому чем дальше от центра — тем меньше развлечений и тем больше дистанция, чтобы до них добраться. Соответственно будет меняться и цена дома.
Если дом все же далеко — нужно учесть его близость к маршрутам общественного транспорта. Даже если у покупателя дома есть машина, он может уже иметь или завести семью в будущем. Поэтому, на общественном транспорте нужно будет перемещаться членам семьи, которые авто не имеют. Да и учитывая стоимость бензина можно иногда и сэкономить.
В эстетическом плане важен окружающий ландшафт: промышленный, парковый, с видом на реку и т.д. Ведь куда более приятно просыпаться и наблюдать зелень, чем закопченные здания и трубы промышленных заводов.
Когда-то в нашей стране дом, построенный больше, чем в один этаж, вызывал подозрения, а также излишние проверки со стороны местных государственных и партийных органов. Сейчас все иначе, дома строят разных размеров — возможность выбрать есть.
Говоря о размерах, прежде всего нужно учитывать количество членов семьи, которые будут там проживать. Сюда же включают и количество детей, которое в планах завести. Ведь поговорка «в тесноте, да не в обиде» на практике срабатывает с точностью до наоборот.
Далее, при покупке дома следует учесть, насколько с экономической точки зрения выгодно иметь дом определенных размеров. Не всем захочется платить за отопление излишней площади, а также ее текущий и капитальный ремонт.
С точки зрения трудовых затрат большой дом сложнее поддерживать в чистоте и на его уборку будет тратиться либо больше времени, либо денег, если есть возможность нанять горничную.
Наконец, чем большие размеры имеет дом, тем дороже будет его стоимость. Финансовый фактор всегда четко определит число излишней и необходимой жилой площади. А в некоторых государствах введен налог на роскошь — чем больше площадь дома, тем выше сумма обязательных налоговых платежей. Кстати, такой налог есть и в РФ.
Конечно же, помимо качества дома хочется, чтобы он был и красивым. Это также важно учесть при покупке дома. При этом, стиль различают внешний (экстерьер) и внутренний (интерьер).
Человечество имеет богатую историю в плане архитектуры, поэтому архитекторы и дизайнеры всех времен смогли создать богатый перечень стилей, в которых с каждым годом появляется все больше интерпретаций.
Так, дом может быть построен в скандинавском стиле, имеющим сегодня большую популярность. Такие дома отличаются строгостью и сложностью в своем строении. Поклонникам русского стиля можно приобрести классический дом с деревянного сруба. Любителям Средневековья подойдет готический стиль. А тем, кто хочет окунуться в атмосферу гор, подойдет дом, построенный в стиле альпийского шале. Вариантов много.
При покупке дома нужно избегать следующих ошибок:
Осматривать дом большой толпой. Много мнений будут мешать объективно рассматривать все предложения. И рассеивать внимание при осмотре дома. Восторженно рассматривать дом.
Не следует выдавать свои эмоции — это снизит шансы поторговаться.
Покупать не обдумывая. Решение должно быть взвешенным и обоснованным.
Покупать без технической экспертизы или хотя бы визуального осмотра экспертом. Здесь объяснять ничего не нужно — дом может иметь скрытые недостатки, которые может выявить лишь специалист.
Покупать без проверки документов — риск купить воздух.
К тому же, обязательно рассмотрите вариант постройки собственно жилья. Иногда это может быть намного дешевле, чем купить готовый дом. Тем более сейчас существует множество экономичных проектов, например, сборные деревянные дома. Такие постройки очень удобны в сборке, а их стоимость будет зависеть от габаритов постройки и фирмы производителя.
Это также важный вопрос при покупке дома, так как от него зависит быстрота достижения этой цели. В целях поиска дома стоит использовать такие варианты:
Газеты. Этот способ с каждым годом все больше приближается к тому, который называют «по старинке». Однако от этого он не стал менее эффективным. Объявления о купле-продаже домов все также публикуются в печатных изданиях и пользуются спросом. Существуют даже специализированные издания, которые занимаются этим вопросом.
«На столбах». Это более, чем старинный способ, и малоэффективный. Ведь найти стоящий вариант можно лишь случайно увидев объявление на улице. Конечно же, оно не имеет качественных фото и описаний и говорить о ценности объекта тяжело.
Интернет. Это один из наиболее продвинутых способов, идущий в ногу со временем. Возможность просматривать фото объекта позволяет предварительно выбрать дом хотя бы внешне, сэкономив время и свое, и продавца.
Риелтор. Доверить поиск можно и специалисту. Однако, его услуги стоят немало, что не всегда удобно сторонам сделки.