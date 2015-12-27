6 лучших новогодних подарков для ваших подросших деток

Дед Мороз приносит конфеты под елку, а вот полезные и оригинальные подарки в Новый год – уже забота родителей. В предновогодней суете сложно вспомнить все идеи, которые просили в подарок дети - модель звездного корабля или велосипедный шлем, гаджет из последних новинок электроники или стильные кеды. Что из этого действительно нужно подростку, а что навеяно частой рекламой по ТВ и не пригодится вовсе? Мы постарались найти для вас оригинальные идеи подарков для обустройства интерьера, учитывающих вкус подростков и практическую роль.
Офисные гаджеты удобны своей функциональностью и эргономичностью, поэтому их можно смело использовать и в оборудовании домашнего пространства для занятий ребенка. Из офисной тематики к нам пришли настольные изоляторы, которые и дома помогут ребенку сосредоточится и не отвлекаться от своих дел: откидной купол оснащен подсветкой, мобилен и легко убирается после занятий. Плюс, такой гаджет подросток может использовать как знак – не беспокоить меня, чтобы младшие братья и сестры не мешали ему во время учебы.
Подростковые проекты со временем становятся серьезнее, занимают и много свободного времени ребенка, и все свободное пространство в комнате. Когда подрастающие дети перестают заказывать и ждать от Деда мороза новую машинку или куклу под елкой, а обращаются уже к вам с просьбой подарить на очередной праздник платную подписку на курсы веб-дизайна или пару деталей для его очередного чуда программируемой робототехники – пора задуматься о подарках в стиле хай-тек и для комнаты подростка.
Сам подросток может и не задумываться о необходимости четкой организации рабочего пространства, но эргономичный офисный стол с местом для компьютера, вместительными стеллажами и просторной столешницей, станет полезным подарком на Новый год и верным помощником в занятиях ребенка.
Большой яркий мяч – и полезный, и веселый подарок для подростка. Упражнения на фитболе – это ведь не серьезные и скучные занятия спортом. Сделать небольшую разминку, дать отдохнуть мышцам спины и восстановить правильное положение позвонков ребенок может за пять минут покачиваний на таком мяче, даже не задумываясь, что выполняет какие то сложные и важные упражнения. Незатейливость и непринужденная игровая форма занятий на фитболе не снижает их огромного значения для подрастающего организма.
Юному велосипедисту, увлеченному путешественнику и спортсмену будет приятна забота о его двухколесном друге. Помогите ребенку организовать удобное хранение велосипеда в доме, сделать это стильно и неординарно. Дизайнеры предлагают массу таких способов: настенные крюки, держатели для велосипеда в виде небольшой декоративной полки или подставки под книги, треугольные настенные полки, фиксирующие велосипедную раму.
Домашние растения редко применяются для декора детских комнат. Когда ребенок еще совсем маленький, такие элементы в детской могут мешать шумным играм, а когда подросток начинает сам оборудовать комнату под свой вкус, цветы в горшках на подоконнике – последнее до чего дойдет его фантазия. Неожиданно, но именно необычный фитодизайн может придать комнате подростка еще более стильный и свежий вид. Найдите оригинальные растения – с интересной формой и цветом листьев, оформленные в виде настенных композиций или японского дерева бонсай.
Всем поклонникам конструкторов Лего посвящается – удобную систему комбинирования элементов взяли на вооружение дизайнеры, сделав удобные боксы для хранения. Они цветные – как и положено Лего, функциональные – как и требуется в пространстве комнаты подростка. Ну и, самое главное – это ведь не скучная полка для книг. Такой подарок совместит приятное с полезным: подросток получит оригинальное украшение своего интерьера, а вы – больше порядка в его комнате.