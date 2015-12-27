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6 лучших новогодних подарков для ваших подросших деток

Перла Вереника Перла Вереника
SLÎT – weiß, MIKILI – Bicycle Furniture MIKILI – Bicycle Furniture ГостинаяПолки
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Дед Мороз приносит конфеты под елку, а вот полезные и оригинальные подарки в Новый год – уже забота родителей. В предновогодней суете сложно вспомнить все идеи, которые просили в подарок дети  - модель звездного корабля или велосипедный шлем, гаджет из последних новинок электроники или стильные кеды. Что из этого действительно нужно подростку, а что навеяно частой рекламой по ТВ и не пригодится вовсе? Мы постарались найти для вас оригинальные идеи подарков для обустройства интерьера, учитывающих вкус подростков и практическую роль.

1. Офисный изолятор

Tatou, un accessoire essentiel pour le télétravail, Prisca Renoux Prisca Renoux Рабочий кабинет Письменные столы
Prisca Renoux

Prisca Renoux
Prisca Renoux
Prisca Renoux

Офисные гаджеты удобны своей функциональностью и эргономичностью, поэтому их можно смело использовать и в оборудовании домашнего пространства для занятий ребенка. Из офисной тематики к нам пришли настольные изоляторы, которые и дома помогут ребенку сосредоточится и не отвлекаться от своих дел: откидной купол оснащен подсветкой, мобилен и легко убирается после занятий. Плюс, такой гаджет подросток может использовать как знак – не беспокоить меня, чтобы младшие братья и сестры не мешали ему во время учебы.

2. Удобный офисный стол

ZONA ESTUDIO, MUEBLES OYAGA MUEBLES OYAGA Детская комнатаПисьменные столы и стулья
MUEBLES OYAGA

MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA

Подростковые проекты со временем становятся серьезнее,  занимают и много свободного времени ребенка, и все свободное пространство в комнате. Когда подрастающие дети перестают заказывать и ждать от Деда мороза новую машинку или куклу под елкой, а обращаются уже к вам с просьбой подарить на очередной праздник платную подписку на курсы веб-дизайна или пару деталей для его очередного чуда программируемой робототехники – пора задуматься о подарках в стиле хай-тек и  для комнаты подростка.  

Сам подросток может и не задумываться о необходимости четкой организации рабочего пространства, но эргономичный офисный стол с местом для компьютера, вместительными стеллажами и просторной столешницей,  станет полезным подарком на Новый год и верным помощником в занятиях ребенка.

3. Мяч для балансировки

Fitness, Bartek Włodarczyk Architekt Bartek Włodarczyk Architekt Тренажерный зал в стиле модерн
Bartek Włodarczyk Architekt

Bartek Włodarczyk Architekt
Bartek Włodarczyk Architekt
Bartek Włodarczyk Architekt

Большой яркий мяч – и полезный, и веселый подарок для подростка. Упражнения на фитболе – это ведь не серьезные и скучные занятия спортом. Сделать небольшую разминку, дать отдохнуть мышцам спины и восстановить правильное положение позвонков ребенок может за пять минут покачиваний на таком мяче, даже не задумываясь, что выполняет какие то сложные и важные упражнения. Незатейливость и непринужденная игровая форма занятий на фитболе не снижает их огромного значения для подрастающего организма. 

4. Держатель для велосипеда

SLÎT – weiß, MIKILI – Bicycle Furniture MIKILI – Bicycle Furniture ГостинаяПолки
MIKILI – Bicycle Furniture

MIKILI – Bicycle Furniture
MIKILI – Bicycle Furniture
MIKILI – Bicycle Furniture

Юному велосипедисту, увлеченному путешественнику и спортсмену будет приятна забота о его двухколесном друге. Помогите ребенку организовать удобное хранение велосипеда в доме, сделать это стильно и неординарно. Дизайнеры  предлагают массу таких способов: настенные крюки, держатели для велосипеда в виде небольшой декоративной полки или подставки под книги, треугольные настенные полки, фиксирующие велосипедную раму.

5. Стильное озелененение в интерьере

Agencement végétal d'interieur, Adventive Adventive Озеленение Натуральное волокно Зеленый
Adventive

Adventive
Adventive
Adventive

Домашние растения редко применяются для декора детских комнат. Когда ребенок еще совсем  маленький,  такие элементы в детской могут мешать шумным играм, а когда подросток начинает сам оборудовать комнату под свой вкус, цветы в горшках на подоконнике – последнее до чего дойдет его фантазия. Неожиданно, но именно необычный фитодизайн может придать комнате подростка еще более стильный и свежий вид. Найдите оригинальные растения – с интересной формой и цветом листьев, оформленные в виде настенных композиций или японского дерева бонсай. 

6. Лего стеллажи для хранения

GIOCHIAMO, YU HIRAOKA DESIGN YU HIRAOKA DESIGN Домашнее хозяйство Хранение
YU HIRAOKA DESIGN

GIOCHIAMO

YU HIRAOKA DESIGN
YU HIRAOKA DESIGN
YU HIRAOKA DESIGN

Всем поклонникам конструкторов Лего посвящается – удобную систему комбинирования элементов взяли на вооружение дизайнеры, сделав удобные боксы для хранения. Они цветные – как и положено Лего, функциональные –  как и требуется в пространстве комнаты подростка. Ну и, самое главное – это ведь не скучная полка для книг. Такой подарок совместит приятное с полезным: подросток получит оригинальное украшение своего интерьера, а вы – больше порядка в его комнате.

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