6 лучших новогодних подарков для ваших подросших деток

Подростковые проекты со временем становятся серьезнее, занимают и много свободного времени ребенка, и все свободное пространство в комнате. Когда подрастающие дети перестают заказывать и ждать от Деда мороза новую машинку или куклу под елкой, а обращаются уже к вам с просьбой подарить на очередной праздник платную подписку на курсы веб-дизайна или пару деталей для его очередного чуда программируемой робототехники – пора задуматься о подарках в стиле хай-тек и для комнаты подростка.

Сам подросток может и не задумываться о необходимости четкой организации рабочего пространства, но эргономичный офисный стол с местом для компьютера, вместительными стеллажами и просторной столешницей, станет полезным подарком на Новый год и верным помощником в занятиях ребенка.