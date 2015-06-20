До и После: Переделка таунхауса в викторианском стиле

Сегодняшний выпуск До и После очень солнечный и светлый. Речь в нем пойдет о таунхаусе в викторианском стиле с романтичным именем Морской дом . Несложно догадаться, что постройка расположена на побережье. Итак, отправляемся в увлекательное путешествие в небольшой город Маргит, в котором нас ждут чудесные пляжные пейзажи и сверкающий блеск волн.

Среди такой красоты хозяева дома просто не могли себе позволить продолжать жить в сером и скучном интерьере, и пригласили дизайнеров и архитекторов из студии Millchris Developments LTD, чтобы те помогли им модернизировать как внешнее, так и внутреннее пространство дома. Как преобразился этот таунхаус? Вы заинтригованы? Тогда читаем дальше…