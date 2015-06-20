До и После: Переделка таунхауса в викторианском стиле

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До и После очень солнечный и светлый. Речь в нем пойдет о таунхаусе в викторианском стиле с романтичным именем
Морской дом. Несложно догадаться, что постройка расположена на побережье. Итак, отправляемся в увлекательное путешествие в небольшой город Маргит, в котором нас ждут чудесные пляжные пейзажи и сверкающий блеск волн.
Среди такой красоты хозяева дома просто не могли себе позволить продолжать жить в сером и скучном интерьере, и пригласили дизайнеров и архитекторов из студии Millchris Developments LTD, чтобы те помогли им модернизировать как внешнее, так и внутреннее пространство дома. Как преобразился этот таунхаус? Вы заинтригованы? Тогда читаем дальше…
Разумеется, никому не придет в голову заниматься кардинальной переделкой фасада дома в викторианском стиле. Архитекторы ограничились лишь косметическим ремонтом внешних стен постройки, сохранив ее неповторимый исторический шарм.
Глядя на этот дом, невозможно не позавидовать его жителям, ведь стоя на этих чудесных балкончиках с коваными перилами, они могут каждый день дышать морским воздухом и любоваться прекрасным побережьем.
Судить об эффективности проделанных работ можно по этому фотоколлажу. Как видим, специалисты привели в порядок не только дом, но и прилегающий к нему сад. На изображении
До перед нами заросший сорняками участок и видавший виды фасад. На следующем фото – имеем честь любоваться аккуратно подстриженными газонами, обновленным забором и свежей штукатуркой на стенах.
На этих фото очевидно прослеживается разница между старым и новым интерьером. Пожалуй, такое изображение очень подошло бы для оформления энциклопедии по дизайну интерьера. Когда-то непревзойденным шиком считалось установить на кухне как можно больше массивных предметов мебели, дополнив их пышными комнатными растениями и другими громоздкими аксессуарами.
Но меняются времена, а вместе с ними и вкусы. Признаком шикарного интерьера для современного человека является минимум мебели и максимум света, отсюда – бешенный спрос на эргономичную мебели и панорамные окна.
Какой вид! Очень сложно удержаться от приступа, пусть и белой, но зависти. Главное в этой комнате – большие эркерные окна, из которых открывается потрясающий вид на бескрайнее море и четкую линию горизонта. Чтобы не отвлекать жителей дома от спокойного созерцания побережья, дизайнеры обставили комнату лишь самым необходимым – кожаный диван, два кресла и винтажный сундук с моделью корабля в качестве декора.
На сантехнике заказчики не экономили. В этой комнате представлена продукция брендов премиум-класса – Roca, Grohe, Vado, Duravit и Ideal Standard. Качество их продукции не подлежит сомнению. Безусловно, такая ванная – это идеальное место, в котором можно расслабиться после долгого и напряженного дня.
Находясь в непостредственной близости от моря, у жителей время от времени может возникнуть потребность попариться в пресной воде. Не будем забывать, что помимо несравненного удовольствия, которое дарит сауна, ее посещение несет в себе и лечебный эффект. У тех, кто регулярно посещают сауну нормализуется давление, из организма выводятся токсины и шлаки.
Напоследок мы просто не смогли удержаться и включили в статью этот выразительный снимок, сделанный на балконе таунхауса. Как же все-таки повезло жителям этого приятного как внутри, так и снаружи дома. От такого изображения хочется как можно скорее отправиться в очередное путешествие. Кто знает, может когда-нибудь кого-то из наших читателей занесет в британский городок Маргит. В таком случае, не забудьте посетить модернизированный таунхаус в викторианском стиле!