Топ 5 – Лучшие проекты недели

Судя по тому, что самой популярной публикацией недели стала Книга идей, посвященная невероятному дому, который снаружи выглядит как добротная деревенская постройка, а за его дверями нас ждет холодный и безкомпромиссно стильный интерьер лофта, лето в самом разгаре. Теплые месяцы года многие из нас стараются провести как можно больше времени вдали от городского шума. Но лето – это не только пора отдыха, но и отличная возможность заняться редизайном квартиры или частного участка. Поэтому нас не удивило попадание в топ 5 прошедшей недели статей, посвященных тонкостям оформления ванной и спальной комнат.
Может ли деревянный дом быть похожим на лофт и объединять в себе все плюсы как городского, так и загородного жилья? Конечно, может! Специалисты из архитектурного бюро LOFTING в лице авторов Ильи Шульгина и Кирилла Кочетова бросают вызов традиционным стилям и придумывают свой собственный — на основе сруба и минимализма.
Отправляемся в увлекательную прогулку по этому уникальному дому.
Хотите сделать вашу ванную комнату более презентабельной, интересной и красивой? Тогда смело обращайтесь к нашей подборке простых и эффективных советов как создать изумительный Декор стен в ванной комнате.
Какие бывают дверцы для душа, в чем их разница и какая лучше подойдет именно вам? Книга идей ’Как выбрать дверцы для душа в ванную: 10 примеров’ отвечает на все вопросы.
Не секрет, что для многих спальная комната является самой любимой комнатой в доме. Однако даже интерьер самой дорогой сердцу комнаты может порядком наскучить, если не вносить в него время от времени небольшие изменения. Как известно, редизайн стоит денег. А что, если на носу действительно отпуск или ребенок готовится праздновать свой первый маленький юбилей. Одним словом, средств на ремонт категорически нет, а так хочется внести свежести в привычную обстановку. На этот случай предлагаем 15 способов изменить интерьер спальни без особых затрат.
Особая теплота, исходящая от мебели из массива — подарок от природы, который мы можем стильно использовать в дизайне интерьера. В этой статье мы предложим вам самые эффектные идеи для интерьера в стиле эко, а также расскажем о дизайнерских проектах, воплощенных с любовью к натуральным материалам.