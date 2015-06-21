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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Загородный дом в скандинавском стиле, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Кухня в рустикальном стиле
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Судя по тому, что самой популярной публикацией недели стала Книга идей, посвященная невероятному дому, который снаружи выглядит как добротная деревенская постройка, а за его дверями нас ждет холодный и безкомпромиссно стильный интерьер лофта, лето в самом разгаре. Теплые месяцы года многие из нас стараются провести как можно больше времени вдали от городского шума. Но лето – это не только пора отдыха, но и отличная возможность заняться редизайном квартиры или частного участка. Поэтому нас не удивило попадание в топ 5 прошедшей недели статей, посвященных тонкостям оформления ванной и спальной комнат. 

1. homify 360°: чистый минимализм в деревянном доме

Деревянный жилой дом Московская обл., Истринский район, поселок Белые росы, LOFTING LOFTING Гостиные в эклектичном стиле
LOFTING

Деревянный жилой дом Московская обл., Истринский район, поселок Белые росы

LOFTING
LOFTING
LOFTING

Может ли деревянный дом быть похожим на лофт и объединять в себе все плюсы как городского, так и загородного жилья? Конечно, может! Специалисты из архитектурного бюро LOFTING  в лице авторов Ильи Шульгина и Кирилла Кочетова бросают вызов традиционным стилям и придумывают свой собственный — на основе сруба и минимализма. 

Отправляемся в увлекательную прогулку по этому уникальному дому

2. Декор стен в ванной комнате: 11 хороших идей

Квартира в Санкт-Петербурге на улице Гастелло, Best Home Best Home Ванная комната в стиле минимализм
Best Home

Квартира в Санкт-Петербурге на улице Гастелло

Best Home
Best Home
Best Home

Хотите сделать вашу ванную комнату более презентабельной, интересной и красивой? Тогда смело обращайтесь к нашей подборке простых и эффективных советов как создать изумительный Декор стен в ванной комнате

3. Как выбрать дверцы для душа в ванную: 10 примеров

Санузел Студия дизайна 'MartStudio'
Студия дизайна <q>MartStudio</q>

Санузел

Студия дизайна "MartStudio"
Студия дизайна <q>MartStudio</q>
Студия дизайна "MartStudio"

Какие бывают дверцы для душа, в чем их разница и какая лучше подойдет именно вам? Книга идей ’Как выбрать дверцы для душа в ванную: 10 примеров’ отвечает на все вопросы.

4. 15 способов изменить спальню без ремонта

LUX Лофт на Мосфильмовской AR-KA architectural studio Спальня в стиле лофт
AR-KA architectural studio

LUX Лофт на Мосфильмовской

AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio

Не секрет, что для многих спальная комната является самой любимой комнатой в доме. Однако даже интерьер самой дорогой сердцу комнаты может порядком наскучить, если не вносить в него время от времени небольшие изменения. Как известно, редизайн стоит денег. А что, если на носу действительно отпуск или ребенок готовится праздновать свой первый маленький юбилей. Одним словом, средств на ремонт категорически нет, а так хочется внести свежести в привычную обстановку. На этот случай предлагаем 15 способов изменить интерьер спальни без особых затрат.

5. Деревянная мебель: роскошь в стиле эко

Загородный дом в скандинавском стиле, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Кухня в рустикальном стиле
COUTURE INTERIORS

Загородный дом в скандинавском стиле

COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS

Особая теплота, исходящая от мебели из массива — подарок от природы, который мы можем стильно использовать в дизайне интерьера. В этой статье мы предложим вам самые эффектные идеи для интерьера в стиле эко, а также расскажем о дизайнерских проектах, воплощенных с любовью к натуральным материалам.

Дома на деревьях для детей - лучшее развлечение
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