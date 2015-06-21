Топ 5 – Лучшие проекты недели

Может ли деревянный дом быть похожим на лофт и объединять в себе все плюсы как городского, так и загородного жилья? Конечно, может! Специалисты из архитектурного бюро LOFTING в лице авторов Ильи Шульгина и Кирилла Кочетова бросают вызов традиционным стилям и придумывают свой собственный — на основе сруба и минимализма.

Отправляемся в увлекательную прогулку по этому уникальному дому.