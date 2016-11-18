Плитка мозаика в ванной – идеи

Собираясь организовывать ремонт в ванной комнате, любой владелец жилья сталкивается с рядом проблем. Одной из важнейших проблем является вопрос: чем же облицовывать стены, пол и потолок ванной комнаты?
Помещение ванной комнаты постоянно подвергается повышенной влажности и перепадам температур. Многие поверхности ванной комнаты подвержены механическим воздействиям. К тому же в ванной комнате очень важно соблюдать чистоту и порядок. А это значит, что отделочный материал для ванной должен еще хорошо выдерживать воздействие химических веществ и быть простым в уходе. И под все эти критерии для отделочного материала ванной комнаты превосходно подходит плитка мозаика.
Так чем же так хороша плитка мозаика в отделке ванной комнаты? Какие у нее преимущества и что можно создать с помощью нее? На эти и многие другие вопросы вы узнаете ответы в нашей сегодняшней статье. Приятного чтения!
Плитка мозаика обладает рядом неоспоримых преимуществ:
- Она очень прочная,
- И абсолютно надежная,
- Ее долговечность высока, и проверена пользователями,
- Она устойчива к повышенной влажности,
- У нее полностью отсутствует реакция на перепады температур,
- Сегодня рынок производителей предлагает огромное количество цветов и оттенков плитки мозаики,
- Широкий выбор материала изготовления,
- С помощью плитки мозаики можно облицовывать не только ровные поверхности, но и сложные формы, различные неровности, оформлять вогнутые и выгнутые плоскости и ниши,
- Цветная плитка мозаика очень долговечна и цвет на ней долго не выгорает,
- С помощью плитки мозаики можно создавать настоящие шедевры, рисунки, орнаменты и даже художественные произведения. Все потому что она очень мелкая,
- Плитку мозаику можно приклеить абсолютно к любой плоскости: бетон, штукатурка, дерево или даже металл.
Новая История
А теперь более подробно об идеях применения плитки мозаики в ванной комнате. Как говорилось выше, с помощью этой плитки можно выкладывать что угодно, лишь бы хватило прямоты рук выложить эти композиции. Вот и здесь у дизайнеров интерьера явно родилась мысль подчеркнуть узоры на шкафчиках узором над ванной, выложенным из плитки мозаики. Причем тут орнамент выполняет сразу две функции: с одной стороны он создает единый интерьер и перекликается с узором на шкафчиках, а с другой стороны он является ярким акцентом в этой бело-серой гамме.
Как оживить белую ванную комнату? Конечно же нужно создать в ней кусочек яркого и пестрого настроения! Выделив в этой ванной комнате закуточек для небольшой душевой кабины, и выложив это пространство разноцветной плиткой, дизайнеры явно не прогадали. Этот ход позволил разнообразить скучный белый интерьер ванной комнаты, сделать его ярче и интереснее. А уж как освежающе будет принимать там утренний душ! Яркая плитка создаст хорошее настроение, а душ поможет проснуться и начать новый день. Отличное решение для ванной комнаты!
Также можно поэкспериментировать с мозаикой и ее оттенками. С помощью нескольких оттенков одного цвета можно создать сложный переход от более темного к более светлому.
На примере представлен отличный образец, как с помощью грамотного рисунка плиткой мозаикой можно создать ощущение более высокого потолка в ванной комнате. Все благодаря переходу от темного к светлому, причем светлый цвет должен оказаться наверху. Тогда с помощью этого визуального обмана будет казаться, что потолок выше, чем есть на самом деле, ведь светлый цвет зрительно увеличивает и расширяет.
А для любителей совсем уж нестандартных решений, мы представляем вам вот это оригинальное и веселое решение. С помощью мозаики тут выложено что-то типа маленького привидения, размытого и веселого. Размытость создана с помощью грамотного расположения плиток трех цветов, а веселый вид этому существу придают кнопки смыва, которые расположены как раз там, где должны быть глаза у существа. В итоге получилось смешное пучеглазое привиденьице в туалете. И это выглядит не страшно, а весело и интересно. Весьма креативная идея для облицовки стены.
Помните, выше мы упоминали о том, что с помощью плитки мозаики можно выкладывать целые произведения и шедевры? Вот, посмотрите, дизайнеры этого проекта решили оживить белоснежное пространство ванной комнаты рисунком кораллов на стене, выложенных из мозаики. Это отлично оживляет интерьер ванной комнаты и создает морское настроение, что символично в этой комнате. Красные кораллы в комнате перекликаются с красной вазой и полотенцами, поэтому помещение выглядит единым и законченным. Отличное, яркое и нестандартное решение для белой и скучной ванной комнаты!
На самом деле ванную в стиле лофт создать довольно трудно. Ведь кирпичные стены в ванной просто так не оставишь, и большие окна тут тоже не годятся. Идеально с этой задачей справилась студия дизайна
Aleksey Bereznyak. Дизайнер решил эту задачу с помощью грамотно подобранной плитки мозаики и дизайнерского хода мысли. Металлизированная плитка-шестиугольник отлично подходит такому стилю, как лофт, а обилие металлических деталей и стеклянной перегородки только усиливает этот впечатляющий эффект.
В этой ванной комнате в основном преобладает однотонная скучная белая плитка. Немного ярких пятен есть в душевой кабине и яркое полосатое панно из мозаики у раковины. Но фишка этого интерьера ванной комнаты в том, что на стенах развешены небольшие зеркала. И тут вот и начинается самая настоящая магия зеркал. Обычную белую ванную эти зеркала раскрасили в яркие цвета, а все благодаря отражениям в них. И все наши немногочисленные яркие пятна зеркальные плитки размножили во много раз. Очень оригинальная и удачная дизайнерская находка! Браво!
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