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Плитка мозаика в ванной – идеи

Алиса Алиса
Maison WP, Vincent Coste Architecte Vincent Coste Architecte Ванная комната в стиле модерн
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Собираясь организовывать ремонт в ванной комнате, любой владелец жилья сталкивается с рядом проблем. Одной из важнейших проблем является вопрос: чем же облицовывать стены, пол и потолок ванной комнаты? 

Помещение ванной комнаты постоянно подвергается повышенной влажности и перепадам температур. Многие поверхности ванной комнаты подвержены механическим воздействиям. К тому же в ванной комнате очень важно соблюдать чистоту и порядок. А это значит, что отделочный материал для ванной должен еще хорошо выдерживать воздействие химических веществ и быть простым в уходе. И под все эти критерии для отделочного материала ванной комнаты превосходно подходит плитка мозаика.

Так чем же так хороша плитка мозаика в отделке ванной комнаты? Какие у нее преимущества и что можно создать с помощью нее? На эти и многие другие вопросы вы узнаете ответы в нашей сегодняшней статье. Приятного чтения!

Преимущества

Супер - МИНИ с хорошим вкусом, AR-KA architectural studio AR-KA architectural studio Ванная комната в скандинавском стиле
AR-KA architectural studio

Супер – МИНИ с хорошим вкусом

AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio

Плитка мозаика обладает рядом неоспоримых преимуществ:

- Она очень прочная,

- И абсолютно надежная,

- Ее долговечность высока, и проверена пользователями,

- Она устойчива к повышенной влажности,

- У нее полностью отсутствует реакция на перепады температур,

- Сегодня рынок производителей предлагает огромное количество цветов и оттенков плитки мозаики,

- Широкий выбор материала изготовления,

- С помощью плитки мозаики можно облицовывать не только ровные поверхности, но и сложные формы, различные неровности, оформлять вогнутые и выгнутые плоскости и ниши,

- Цветная плитка мозаика очень долговечна и цвет на ней долго не выгорает,

- С помощью плитки мозаики можно создавать настоящие шедевры, рисунки, орнаменты и даже художественные произведения. Все потому что она очень мелкая,

- Плитку мозаику можно приклеить абсолютно к любой плоскости: бетон, штукатурка, дерево или даже металл.

Ажурные орнаменты

Квартира в ЖК "Новая История", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Ванная комната в эклектичном стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира в ЖК Новая История

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

А теперь более подробно об идеях применения плитки мозаики в ванной комнате. Как говорилось выше, с помощью этой плитки можно выкладывать что угодно, лишь бы хватило прямоты рук выложить эти композиции. Вот и здесь у дизайнеров интерьера явно родилась мысль подчеркнуть узоры на шкафчиках узором над ванной, выложенным из плитки мозаики. Причем тут орнамент выполняет сразу две функции: с одной стороны он создает единый интерьер и перекликается с узором на шкафчиках, а с другой стороны он является ярким акцентом в этой бело-серой гамме.

Яркий душ

Apartamento Chácara Klabin (SP), Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores Ванная комната в стиле модерн
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

Как оживить белую ванную комнату? Конечно же нужно создать в ней кусочек яркого и пестрого настроения! Выделив в этой ванной комнате закуточек для небольшой душевой кабины, и выложив это пространство разноцветной плиткой, дизайнеры явно не прогадали. Этот ход позволил разнообразить скучный белый интерьер ванной комнаты, сделать его ярче и интереснее. А уж как освежающе будет принимать там утренний душ! Яркая плитка создаст хорошее настроение, а душ поможет проснуться и начать новый день. Отличное решение для ванной комнаты!

Плавный переход

37 homify Ванная комната в стиле кантри
homify

37

homify
homify
homify

Также можно поэкспериментировать с мозаикой и ее оттенками. С помощью нескольких оттенков одного цвета можно создать сложный переход от более темного к более светлому. 

На примере представлен отличный образец, как с помощью грамотного рисунка плиткой мозаикой можно создать ощущение более высокого потолка в ванной комнате. Все благодаря переходу от темного к светлому, причем светлый цвет должен оказаться наверху. Тогда с помощью этого визуального обмана будет казаться, что потолок выше, чем есть на самом деле, ведь светлый цвет зрительно увеличивает и расширяет.

Нестандартный ход

Щупальца Осьминога, DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS Ванная комната в стиле модерн
DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS

Щупальца Осьминога

DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS
DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS
DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS

А для любителей совсем уж нестандартных решений, мы представляем вам вот это оригинальное и веселое решение. С помощью мозаики тут выложено что-то типа маленького привидения, размытого и веселого. Размытость создана с помощью грамотного расположения плиток трех цветов, а веселый вид этому существу придают кнопки смыва, которые расположены как раз там, где должны быть глаза у существа. В итоге получилось смешное пучеглазое привиденьице в туалете. И это выглядит не страшно, а весело и интересно. Весьма креативная идея для облицовки стены.

Кораллы в ванной

Maison WP, Vincent Coste Architecte Vincent Coste Architecte Ванная комната в стиле модерн
Vincent Coste Architecte

Vincent Coste Architecte
Vincent Coste Architecte
Vincent Coste Architecte

Помните, выше мы упоминали о том, что с помощью плитки мозаики можно выкладывать целые произведения и шедевры? Вот, посмотрите, дизайнеры этого проекта решили оживить белоснежное пространство ванной комнаты рисунком кораллов на стене, выложенных из мозаики. Это отлично оживляет интерьер ванной комнаты и создает морское настроение, что символично в этой комнате. Красные кораллы в комнате перекликаются с красной вазой и полотенцами, поэтому помещение выглядит единым и законченным. Отличное, яркое и нестандартное решение для белой и скучной ванной комнаты!

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Ванная в стиле лофт

homify Ванная в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

На самом деле ванную в стиле лофт создать довольно трудно. Ведь кирпичные стены в ванной просто так не оставишь, и большие окна тут тоже не годятся. Идеально с этой задачей справилась студия дизайна Aleksey Bereznyak. Дизайнер решил эту задачу с помощью грамотно подобранной плитки мозаики и дизайнерского хода мысли. Металлизированная плитка-шестиугольник отлично подходит такому стилю, как лофт, а обилие металлических деталей и стеклянной перегородки только усиливает этот впечатляющий эффект.

Игра цвета в зеркалах

Игра цвета в зеркалах, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Ванная комната в эклектичном стиле
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Игра цвета в зеркалах

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

В этой ванной комнате в основном преобладает однотонная скучная белая плитка. Немного ярких пятен есть в душевой кабине и яркое полосатое панно из мозаики у раковины. Но фишка этого интерьера ванной комнаты в том, что на стенах развешены небольшие зеркала. И тут вот и начинается самая настоящая магия зеркал. Обычную белую ванную эти зеркала раскрасили в яркие цвета, а все благодаря отражениям в них. И все наши немногочисленные яркие пятна зеркальные плитки размножили во много раз. Очень оригинальная и удачная дизайнерская находка! Браво!

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