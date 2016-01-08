Превратите вашу спальню в успокаивающий оазис

В наши дни жизнь каждого человека состоит из постоянных стрессов, бесконечной спешки и усталости. В погоне за успехом, мы загружаем себя работой, а выходные дни используем для решения накопившихся бытовых вопросов. Такое положение вещей в результате не принесет вам ожидаемого удовлетворения и негативно отразится на здоровье. Поэтому вы должны ежедневно находить время для отдыха и своей семьи.
Идеальным местом для восстановления сил и накопления жизненной энергии является спальня. Если разумно подойти к ее оформлению, то данная комната станет для вас настоящим успокаивающим оазисом в этом безумном мире.
Мы проанализировали основные факторы, которые способствуют качественному отдыху в спальне, и предлагаем вам ознакомиться с ними. Придерживаясь простых правил организации пространства, его освещения и дизайна, вы сможете преобразить названую комнату до неузнаваемости. В скором времени после этого вы почувствуете положительные изменения в своем настрое, самочувствии и жизни в целом.
Освещение является важным фактором для создания спокойной обстановки в спальне. Если оно слишком яркое, то вы не сможете расслабиться и как следует отдохнуть, а чрезмерно приглушенное или пульсирующее может нервировать и провоцировать мигрень.
Сегодня существует много вариантов, чтобы осветить комнату. Традиционный подход состоит в умелом сочетании люстры на потолке и прикроватных светильников или настенных бра. Молодежь предпочитает встроенные галогенные лампы, уровень освещения которых можно регулировать – уменьшать либо увеличивать по надобности.
А настоящим эстетам придется по душе необычный вариант освещения в спальне, который вы видите на фото. Свисающие нити из мелких лампочек украшают стену у изголовья кровати, создавая мягкий свет. Подобное решение не только является дополнительным декором для интерьера, но и создает в комнате атмосферу праздника, напоминая новогоднюю гирлянду.
Основой интерьера любой комнаты являются ее стены, а точнее – их цвет. От того, какая именно палитра оттенков будет вас окружать во время отдыха, во многом зависит его качество и продолжительность.
Мы рекомендуем выбирать для отделки стен в спальне спокойные, приглушенные цвета. Яркую краску и слишком пестрые обои оставьте для динамичных и молодежных интерьеров. Для спальни же подойдут пастельные оттенки, светлые варианты коричневых и серых тонов, а также белоснежный цвет. Отлично сочетаясь между собой, такие нейтральные краски считаются антистрессовыми и релаксирующими. С ними вы быстрее уснете, а проснувшись – сразу же улыбнетесь.
Если вам хочется привнести в интерьер спальни немного ярких моментов – сделайте акцент на небольших декоративных предметах. Например – подушках или светильниках. Они могут иметь более насыщенную расцветку, а также содержать узоры.
Для приверженцев восточного подхода в выборе цветовой палитры для спальни существует целая система –
фэн-шуй. Подробнее о специфике ее применения в дизайне названной комнаты вы узнаете из Книги идей
Сочетание цветов в интерьере спальни по фэн-шуй.
Стена, расположенная у изголовья кровати, является центральной плоскостью, отделка которой всегда на виду. Особенности ее оформления имеют важное значение для дизайна вашей спальни, поэтому стоит хорошенько продумать стиль и специфику внешнего вида фронтальной стены.
Пример, который вы видите на фото, прекрасно демонстрирует, как грамотное сочетание природных материалов и естественных оттенков наполняет пространство спокойствием и умиротворением. Натуральные деревянные элементы делают стену необычайно стильной, а весь дизайн комнаты – утонченным и современным. Сочетание кремовых, серых и темно-голубых оттенков в интерьере подчеркивают отделку фронтальной стены и смотрятся на ее фоне более выразительно.
Для глубокого и спокойного сна необходимо создать условия для максимального затемнения спальной комнаты. С этой задачей лучше всего справятся шторы из плотной ткани.
Сегодня есть возможность сконструировать такой дизайн гардин, который вам по душе. Главное, чтобы он гармонировал со стилем вашей комнаты и позволял плотно закрывать окна, чтобы ни один лучик утреннего солнца не мог проникнуть в помещение до положенного времени.
Если вам не хочется полностью завешивать окно, то можно украсить его прозрачным тюлем, а на рамы дополнительно установить светозащитные конструкции – жалюзи или ролеты. Также часто встречается комбинация штор и тюля в спальне, что характерно для традиционных интерьеров.
На фото представлен именно такой вариант оформления окон. Примечательно, что цвет гардин подобран точно в тон постельному белью, благодаря чему спальня выглядит просто великолепно.
Научные исследования и современные врачи в один голос твердят о вреде телевизора в спальне. Это связано с тем, что использование названного устройства стимулирует мозговую деятельность, а это никак не способствует сну и отдыху. Кроме того, если вы предпочитаете смотреть слишком волнительные передачи или фильмы ужасов, то от полученных эмоций можете не сомкнуть глаз до утра. А в комплексе с усталостью и стрессами, что имели место в дневное время, телевизор станет дополнительным фактором, который приведет к ухудшению психо-эмоционального состояния.
Гораздо лучше перед сном прочесть несколько страниц своей любимой книги, послушать приятную музыку и пообщаться с близкими.
Существует множество преимуществ использования живых растений в интерьере спальни.
Во-первых, это красиво. Зеленый декор природного происхождения моментально оживит атмосферу спальни, придаст ей ярких красок и свежести.
Во-вторых, растения очищают воздух, наполняют его кислородом и увлажняют, а некоторые виды обладают лечебными свойствами.
Подбирая те или иные образцы комнатных цветов для спальни, руководствуйтесь собственным вкусом и характеристиками растений. Перед покупкой следует изучить особенности ухода за конкретным видом, а также оптимальные условия его содержания в помещении.
Для начинающих садоводов подойдут неприхотливые экземпляры, которые активно растут. К таким относятся хлорофитумы, пальмы, плющи, драцены и фикусы. Если вам по душе яркие цветы – то выбирайте орхидеи, каланхое, азалии, примулы, декоративные розы и фиалки.
Созерцание за развитием живых организмов и уход за ними обеспечит вам прилив положительных эмоций и отличное настроение.
Можно с уверенностью утверждать, что кровать является главным элементом спальной комнаты. Именно от ее характеристик, в большинстве своем, зависит качество и продолжительность сна.
Первое, на что стоит обратить внимание перед покупкой кровати – это ее размер и особенности матраса. Выбирайте модели, на которых вам было бы удобно лежать в любой позе. Матрас лучше подбирать, исходя из личных предпочтений и состояния здоровья. Кому-то показаны жесткие модели, а кому-то более мягкие. Универсальным можно назвать ортопедические матрасы из гипоаллергенных материалов, однако цена последних довольно высокая.
Для создания по-настоящему успокаивающего оазиса в своей комнате присмотритесь к кроватям с балдахином. Подобные модели – излюбленные варианты современных дизайнеров для тропических и средиземноморских интерьеров. Они позволяют создать умиротворенную атмосферу в спальне, а также придать ей утонченности. На кроватях с балдахином вам обеспечен приятный сон и легкое пробуждение.
Существует множество вариантов, благодаря которым можно окутать свою спальню успокаивающими ароматами. Доказано, что правильно подобранные запахи способствуют качественному отдыху и крепкому сну.
Для этих целей можно ароматизировать постельное белье, используя специальные кондиционеры. Также в магазинах встречаются аэрозоли с различными запахами, предназначенные для распыления в комнате. Но особой популярностью пользуются ароматизированные свечи и натуральные масла.
Использование свечей создает романтическую атмосферу в спальне, расслабляет и успокаивает. Но данный метод требует внимания и соблюдения правил пожарной безопасности, ведь он напрямую связан с огнем.
Что касается ароматических масел, то их использование довольно простое и экономное. Применяя специальные контейнеры или палочки, вы моментально наполните пространство любимыми ароматами.