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Превратите вашу спальню в успокаивающий оазис

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
PRECIEUSE PROVENCE SCENTED CANDLE 9.17fl.oz., COLLINES DE PROVENCE COLLINES DE PROVENCE Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
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В наши дни жизнь каждого человека состоит из постоянных стрессов, бесконечной спешки и усталости. В погоне за успехом, мы загружаем себя работой, а выходные дни используем для решения накопившихся бытовых вопросов. Такое положение вещей в результате не принесет вам ожидаемого удовлетворения и негативно отразится на здоровье. Поэтому вы должны ежедневно находить время для отдыха и своей семьи. 

Идеальным местом для восстановления сил и накопления жизненной энергии является спальня. Если разумно подойти к ее оформлению, то данная комната станет для вас настоящим успокаивающим оазисом в этом безумном мире.

Мы проанализировали основные факторы, которые способствуют качественному отдыху в спальне, и предлагаем вам ознакомиться с ними. Придерживаясь простых правил организации пространства, его освещения и дизайна, вы сможете преобразить названую комнату до неузнаваемости. В скором времени после этого вы почувствуете положительные изменения в своем настрое, самочувствии и жизни в целом.

Освещение

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Освещение является важным фактором для создания спокойной обстановки в спальне. Если оно слишком яркое, то вы не сможете расслабиться и как следует отдохнуть, а чрезмерно приглушенное или пульсирующее может нервировать и провоцировать мигрень.

Сегодня существует много вариантов, чтобы осветить комнату. Традиционный подход состоит в умелом сочетании люстры на потолке и прикроватных светильников или настенных бра. Молодежь предпочитает встроенные галогенные лампы, уровень освещения которых можно регулировать –  уменьшать либо увеличивать по надобности. 

А настоящим эстетам придется по душе необычный вариант освещения в спальне, который вы видите на фото. Свисающие нити из мелких лампочек украшают стену у изголовья кровати, создавая мягкий свет. Подобное решение не только является дополнительным декором для интерьера, но и создает в комнате атмосферу праздника, напоминая новогоднюю гирлянду. 

Анти-стрессовые цвета

Визуализации проекта квартиры г.Сургут, ул.Киртбая 37, Alyona Musina Alyona Musina Спальня в стиле модерн
Alyona Musina

Визуализации проекта квартиры г.Сургут, ул.Киртбая 37

Alyona Musina
Alyona Musina
Alyona Musina

Основой интерьера любой комнаты являются ее стены, а точнее – их цвет. От того, какая именно палитра оттенков будет вас окружать во время отдыха, во многом зависит его качество и продолжительность.

Мы рекомендуем выбирать для отделки стен в спальне спокойные, приглушенные цвета. Яркую краску и слишком пестрые обои оставьте для динамичных и молодежных интерьеров. Для спальни же подойдут пастельные оттенки, светлые варианты коричневых и серых тонов, а также белоснежный цвет. Отлично сочетаясь между собой, такие нейтральные краски считаются антистрессовыми и релаксирующими. С ними вы быстрее уснете, а проснувшись – сразу же улыбнетесь.

Если вам хочется привнести в интерьер спальни немного ярких моментов – сделайте акцент на небольших декоративных предметах. Например – подушках или светильниках. Они могут иметь более насыщенную расцветку, а также содержать узоры.

Для приверженцев восточного подхода в выборе цветовой палитры для спальни существует целая система – фэн-шуй. Подробнее о специфике ее применения в дизайне названной комнаты вы узнаете из Книги идей  Сочетание цветов в интерьере спальни по фэн-шуй.

Дизайн фронтальной стены

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Спальня в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Стена, расположенная у изголовья кровати, является центральной плоскостью, отделка которой всегда на виду. Особенности ее оформления имеют важное значение для дизайна вашей спальни, поэтому стоит хорошенько продумать стиль и специфику внешнего вида фронтальной стены.

Пример, который вы видите на фото, прекрасно демонстрирует, как грамотное сочетание природных материалов и естественных оттенков наполняет пространство спокойствием и умиротворением. Натуральные деревянные элементы делают стену необычайно стильной, а весь дизайн комнаты – утонченным и современным. Сочетание кремовых, серых и темно-голубых оттенков в интерьере подчеркивают отделку фронтальной стены и смотрятся на ее фоне более выразительно. 

Шторы

Квартира для души, Polovets design studio Polovets design studio Спальня в стиле минимализм
Polovets design studio

Квартира для души

Polovets design studio
Polovets design studio
Polovets design studio

Для глубокого и спокойного сна необходимо создать условия для максимального затемнения спальной комнаты. С этой задачей лучше всего справятся шторы из плотной ткани.

Сегодня есть возможность сконструировать такой дизайн гардин, который вам по душе. Главное, чтобы он гармонировал со стилем вашей комнаты и позволял плотно закрывать окна, чтобы ни один лучик утреннего солнца не мог проникнуть в помещение до положенного времени. 

Если вам не хочется полностью завешивать окно, то можно украсить его прозрачным тюлем, а на рамы дополнительно установить светозащитные конструкции – жалюзи или ролеты. Также часто встречается комбинация штор и тюля в спальне, что характерно для традиционных интерьеров. 

На фото представлен именно такой вариант оформления окон. Примечательно, что цвет гардин подобран точно в тон постельному белью, благодаря чему спальня выглядит просто великолепно.  

Устраните телевизор из спальни

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores Спальня в стиле модерн
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

Научные исследования и современные врачи в один голос твердят о вреде телевизора в спальне. Это связано с тем, что использование названного устройства стимулирует мозговую деятельность, а это никак не способствует сну и отдыху. Кроме того, если вы предпочитаете смотреть слишком волнительные передачи или фильмы ужасов, то от полученных эмоций можете не сомкнуть глаз до утра. А в комплексе с усталостью и стрессами, что имели место в дневное время, телевизор станет дополнительным фактором, который приведет к ухудшению психо-эмоционального состояния.

Гораздо лучше перед сном прочесть несколько страниц своей любимой книги, послушать приятную музыку и пообщаться с близкими. 

Растения

Спальня в квартире на Ленинском проспекте «Студия 3.14» Спальня в эклектичном стиле
«Студия 3.14»

Спальня в квартире на Ленинском проспекте

«Студия 3.14»
«Студия 3.14»
«Студия 3.14»

Существует множество преимуществ использования живых растений в интерьере спальни.

Во-первых, это красиво. Зеленый декор природного происхождения моментально оживит атмосферу спальни, придаст ей ярких красок и свежести.

Во-вторых, растения очищают воздух, наполняют его кислородом и увлажняют, а некоторые виды обладают лечебными свойствами.  

Подбирая те или иные образцы комнатных цветов для спальни, руководствуйтесь собственным вкусом и характеристиками растений. Перед покупкой следует изучить особенности ухода за конкретным видом, а также оптимальные условия его содержания в помещении. 

Для начинающих садоводов подойдут неприхотливые экземпляры, которые активно растут. К таким относятся хлорофитумы, пальмы, плющи, драцены и фикусы. Если вам по душе яркие цветы – то выбирайте орхидеи, каланхое, азалии, примулы, декоративные розы и фиалки.

Созерцание за развитием живых организмов и уход за ними обеспечит вам прилив положительных эмоций и отличное настроение. 

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Правильная кровать

Vivienda Palafrugell, Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Спальня в средиземноморском стиле
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.

Brick Serveis d'Interiorisme S.L.
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.
Brick Serveis d'Interiorisme S.L.

Можно с уверенностью утверждать, что кровать является главным элементом спальной комнаты. Именно от ее характеристик, в большинстве своем, зависит качество и продолжительность сна. 

Первое, на что стоит обратить внимание перед покупкой кровати – это ее размер и особенности матраса. Выбирайте модели, на которых вам было бы удобно лежать в любой позе. Матрас лучше подбирать, исходя из личных предпочтений и состояния здоровья. Кому-то показаны жесткие модели, а кому-то более мягкие. Универсальным можно назвать ортопедические матрасы из гипоаллергенных материалов, однако цена последних довольно высокая. 

Для создания по-настоящему успокаивающего оазиса в своей комнате присмотритесь к кроватям с балдахином. Подобные модели – излюбленные варианты современных дизайнеров для тропических и средиземноморских интерьеров. Они позволяют создать умиротворенную атмосферу в спальне, а также придать ей утонченности. На кроватях с балдахином вам обеспечен приятный сон и легкое пробуждение. 

Запахи

PRECIEUSE PROVENCE SCENTED CANDLE 9.17fl.oz., COLLINES DE PROVENCE COLLINES DE PROVENCE Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
COLLINES DE PROVENCE

PRECIEUSE PROVENCE SCENTED CANDLE 9.17fl.oz.

COLLINES DE PROVENCE
COLLINES DE PROVENCE
COLLINES DE PROVENCE

Существует множество вариантов, благодаря которым можно окутать свою спальню успокаивающими ароматами. Доказано, что правильно подобранные запахи способствуют качественному отдыху и крепкому сну.

Для этих целей можно ароматизировать постельное белье, используя специальные кондиционеры. Также в магазинах встречаются аэрозоли с различными запахами, предназначенные для распыления в комнате. Но особой популярностью пользуются ароматизированные свечи и натуральные масла. 

Использование свечей создает романтическую атмосферу в спальне, расслабляет и успокаивает. Но данный метод требует внимания и соблюдения правил пожарной безопасности, ведь он напрямую связан с огнем.

Что касается ароматических масел, то их использование довольно простое и экономное. Применяя специальные контейнеры или палочки, вы моментально наполните пространство любимыми ароматами.  

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А что бы вы посоветовали для создания спокойной атмосферы в спальне?

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