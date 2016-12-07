Хрустальные люстры в интерьере

Хрустальные люстры у нас прежде всего ассоциируются с великолепными дворцами в стиле барокко. Это олицетворение элегантности, изысканности и великолепия. И какое же удивление вызывают сегодняшние применения хрустальных люстр в интерьерах!
На сегодняшний день применения хрустальных люстр существуют самые разнообразные. Если раньше их могли приобретать только обеспеченные люди и использовались люстры исключительно в интерьерах в классическом стиле, то сейчас современные стили интерьеров позволяют создавать удивительные гибриды классики и инноваций. Сегодня хрустальные люстры популярны, как никогда. К тому же, теперь разнообразие форм и стилей хрустальных люстр просто невозможно перечислить, а благодаря новым технологиям такие люстры стали значительно доступнее простым смертным.
Так какие же бывают хрустальные люстры? И в каких помещениях дома их можно применить? И каким образом великолепная классическая хрустальная люстра может сочетаться с интерьером, выполненном в современном стиле? На эти и многие другие вопросы мы постараемся ответить в нашей сегодняшней статье. Приятного чтения!
Хрустальным люстрам в наше время нашлось применение даже в ванных комнатах. Конечно же интерьер должен быть великолепным, в стиле классики или барокко, иначе хрустальная люстра в таком помещении будет смотреться лишней. Ванная комната в стиле барокко – это настоящее произведение искусства.
Искусная роспись на потолке, ажурные плинтуса и позолоченная сантехника. Ванна на витых позолоченных ножках. Именно в таком интерьере элегантная хрустальная люстра будет отлично смотреться и дополнять интерьер своим великолепием. Это превосходный заключительный штрих.
Традиционно большие хрустальные люстры вешали в гостиной. Вот и здесь в гостиной комнате дизайнеры решили разбавить интерьер изысканным и великолепным дополнением – люстрой. Интерьер этой гостиной выполнен в смешанном стиле. Тут присутствуют и классические элементы, и нотки марроканской культуры, и восточные мотивы.
Но удивительно то, что все эти элементы превосходно и гармонично сочетаются между собой и не конфликтуют. Смешение стилей создает нечто совершенно уникальное и неповторимое, и хрустальная люстра из классического стиля вообще не выделяется в этом пестром разнообразии элементов.
Гостиная комната в классическом стиле – это самое предсказуемое место в доме, где можно обнаружить хрустальную люстру. В этом интерьере она является скорее необходимым элементом дизайна, нежели непредсказуемым. Гостиная выполнена в светлых оттенках, здесь много света и окон, много воздушных штор и уютных диванчиков и кресел.
Классический стиль в этом интерьере прослеживается во всех его элементах и, конечно же, хрустальная люстра является его визитной карточкой. Хоть в этом интерьере она и не играет главной роли, но присутствие ее в этом интерьере делает его узнаваемым и более изысканным.
Как в строгом интерьере гостиной в стиле модерн могла появиться и прижиться шикарная хрустальная люстра? Смотрите на интерьер, предоставленный в качестве примера.
Светлые оттенки в отделке и темная мебель, простые и строгие формы, и некоторая аскетичность в помещении – это все признаки стиля модерн. Удивительным образом здесь появилась изысканная хрустальная люстра гигантских размеров. И вот интересно то, что именно люстра внесла в интерьер свою изюминку. Без нее интерьер был бы скучным, а с ней он сразу преображается, выглядит обновленным и интересным.
Стиль эклектики подразумевает под собой смешение нескольких стилей в одном интерьере таким образом, чтобы подчеркнуть все плюсы каждого стиля за счет друг друга. Задача явно не из простых, но в этом то и азарт. Ведь в конечном итоге у вас получается абсолютно уникальный интерьер, совершенно не похожий на другие.
В этом интерьере смешение стилей налицо, тут и ар-деко, и классические элементы, и стиль модерн, и даже немного прованса. Удивительно, как столько направлений могут ужиться вместе, да еще и выгодно друг друга дополнять. Например, хрустальная разноцветная люстра в этом интерьере является результатом смешения классики и ярких восточных мотивов. Она отлично вписывается в этот пестрый и неординарный интерьер.
И даже на мансарде найдется место хрустальной классической люстре. Ведь мансардный этаж всегда радовал дизайнеров своей нестандартной формой. В таких помещениях создавать интерьер сплошное удовольствие, ведь однообразные квартирные коробки уже надоели всем.
Как видно на примере, хрустальная шикарная люстра превосходно сочетается в деревянным скошенным потолком, балками и разноцветным текстилем. Интерьер комнаты действительно эклектичный, тут невозможно понять какие стили использованы для создания данного интерьера. Деревянный потолок и балки – это кантри, хрустальная изысканная люстра – это классика, а мебель явно смесь модерна и классического стиля. Разноцветные шторы и постельные принадлежности разнообразят интерьер и оживляют его.
И опять интерьер в классическом стиле. на этот раз спальная комната. Стиль этого помещения напоминает смесь классики и барокко, ведь здесь так много шикарных позолоченных элементов. Люстра здесь тоже совершенно не выделяется, а представляет собой часть единого интерьера.
Смесь белых и золотых оттенков, большие окна до пола, позолоченные рамы и изголовье кровати, резная мебель и дверь – все это просто кричит об изысканности и великолепии помещения, выполненного в стиле барокко с примесью классики. Хрустальная люстра служит превосходным дополнением к дизайну, она добавляет пафоса в этот интерьер.
И да, хрустальной люстре нашлось место даже в столовой. Это место обычно является поводом для того, чтобы вся семья собралась вместе и поделилась между собой новостями. Столовая, выполненная в классическом стиле просто обязана иметь при себе хрустальную великолепную люстру, которая придаст помещению нотку изысканности и шикарности, а вашему семейному застолью – торжественности и пафоса. Это прекрасное дополнение к интерьеру.
И не волнуйтесь о том, что в таком помещении люстра может быстро загрязниться от жира и пыли. Немного мыльного раствора и губка – и ваша люстра снова засияет всеми цветами радуги.
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