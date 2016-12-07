Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Хрустальные люстры в интерьере

Алиса Алиса
Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors Гостиные в эклектичном стиле
Loading admin actions …

Хрустальные люстры у нас прежде всего ассоциируются с великолепными дворцами в стиле барокко. Это олицетворение элегантности, изысканности и великолепия. И какое же удивление вызывают сегодняшние применения хрустальных люстр в интерьерах! 

На сегодняшний день применения хрустальных люстр существуют самые разнообразные. Если раньше их могли приобретать только обеспеченные люди и использовались люстры исключительно в интерьерах в классическом стиле, то сейчас современные стили интерьеров позволяют создавать удивительные гибриды классики и инноваций. Сегодня хрустальные люстры популярны, как никогда. К тому же, теперь разнообразие форм и стилей хрустальных люстр просто невозможно перечислить, а благодаря новым технологиям такие люстры стали значительно доступнее простым смертным.

Так какие же бывают хрустальные люстры? И в каких помещениях дома их можно применить? И каким образом великолепная классическая хрустальная люстра может сочетаться с интерьером, выполненном в современном стиле? На эти и многие другие вопросы мы постараемся ответить в нашей сегодняшней статье. Приятного чтения!

В ванной

Квартира на Ксеньинском Дизайн-студия «ARTof3L» Ванная в классическом стиле
Дизайн-студия «ARTof3L»

Квартира на Ксеньинском

Дизайн-студия «ARTof3L»
Дизайн-студия «ARTof3L»
Дизайн-студия «ARTof3L»

Хрустальным люстрам в наше время нашлось применение даже в ванных комнатах. Конечно же интерьер должен быть великолепным, в стиле классики или барокко, иначе хрустальная люстра в таком помещении будет смотреться лишней. Ванная комната в стиле барокко – это настоящее произведение искусства. 

Искусная роспись на потолке, ажурные плинтуса и позолоченная сантехника. Ванна на витых позолоченных ножках. Именно в таком интерьере элегантная хрустальная люстра будет отлично смотреться и дополнять интерьер своим великолепием. Это превосходный заключительный штрих.

В гостиной с восточными нотками

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Традиционно большие хрустальные люстры вешали в гостиной. Вот и здесь в гостиной комнате дизайнеры решили разбавить интерьер изысканным и великолепным дополнением – люстрой. Интерьер этой гостиной выполнен в смешанном стиле. Тут присутствуют и классические элементы, и нотки марроканской культуры, и восточные мотивы. 

Но удивительно то, что все эти элементы превосходно и гармонично сочетаются между собой и не конфликтуют. Смешение стилей создает нечто совершенно уникальное и неповторимое, и хрустальная люстра из классического стиля вообще не выделяется в этом пестром разнообразии элементов.

В классическом интерьере гостиной

Русская усадьба, СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ Гостиная в классическом стиле
СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ

Русская усадьба

СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ
СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ
СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ

Гостиная комната в классическом стиле – это самое предсказуемое место в доме, где можно обнаружить хрустальную люстру. В этом интерьере она является скорее необходимым элементом дизайна, нежели непредсказуемым. Гостиная выполнена в светлых оттенках, здесь много света и окон, много воздушных штор и уютных диванчиков и кресел.

Классический стиль  в этом интерьере прослеживается во всех его элементах и, конечно же, хрустальная люстра является его визитной карточкой. Хоть в этом интерьере она и не играет главной роли, но присутствие ее в этом интерьере делает его узнаваемым и более изысканным.

В гостиной в стиле модерн

Гостиная Ivantsov design studio Гостиная в классическом стиле
Ivantsov design studio

Гостиная

Ivantsov design studio
Ivantsov design studio
Ivantsov design studio

Как в строгом интерьере гостиной в стиле модерн могла появиться и прижиться шикарная хрустальная люстра? Смотрите на интерьер, предоставленный в качестве примера.

Светлые оттенки в отделке и темная мебель, простые и строгие формы, и некоторая аскетичность в помещении – это все признаки стиля модерн. Удивительным образом здесь появилась изысканная хрустальная люстра гигантских размеров. И вот интересно то, что именно люстра внесла в интерьер свою изюминку. Без нее интерьер был бы скучным, а с ней он сразу преображается, выглядит обновленным и интересным.

Гостиная в эклектичном стиле

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors Гостиные в эклектичном стиле
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

Стиль эклектики подразумевает под собой смешение нескольких стилей в одном интерьере таким образом, чтобы подчеркнуть все плюсы каждого стиля за счет друг друга. Задача явно не из простых, но в этом то и азарт. Ведь в конечном итоге у вас получается абсолютно уникальный интерьер, совершенно не похожий на другие.

В этом интерьере смешение стилей налицо, тут и ар-деко, и классические элементы, и стиль модерн, и даже немного прованса. Удивительно, как столько направлений могут ужиться вместе, да еще и выгодно друг друга дополнять. Например, хрустальная разноцветная люстра в этом интерьере является результатом смешения классики и ярких восточных мотивов. Она отлично вписывается в этот пестрый и неординарный интерьер.

Мансардная спальня в эклектичном стиле

дом 240 м2 в черте города, проект реализован в 2010 году., частный дизайнер Милена Федотова частный дизайнер Милена Федотова Спальня в эклектичном стиле
частный дизайнер Милена Федотова

дом 240 м2 в черте города, проект реализован в 2010 году.

частный дизайнер Милена Федотова
частный дизайнер Милена Федотова
частный дизайнер Милена Федотова

И даже на мансарде найдется место хрустальной классической люстре. Ведь мансардный этаж всегда радовал дизайнеров своей нестандартной формой. В таких помещениях создавать интерьер сплошное удовольствие, ведь однообразные квартирные коробки уже надоели всем.

Как видно на примере, хрустальная шикарная люстра превосходно сочетается в деревянным скошенным потолком, балками и разноцветным текстилем. Интерьер комнаты действительно эклектичный, тут невозможно понять какие стили использованы для создания данного интерьера. Деревянный потолок и балки – это кантри, хрустальная изысканная люстра – это классика, а мебель явно смесь модерна и классического стиля. Разноцветные шторы и постельные принадлежности разнообразят интерьер и оживляют его.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Классическая спальня

Classic style at interiors. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Спальня в классическом стиле
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Classic style at interiors.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

И опять интерьер в классическом стиле. на этот раз спальная комната. Стиль этого помещения напоминает смесь классики и барокко, ведь здесь так много шикарных позолоченных элементов. Люстра здесь тоже совершенно не выделяется, а представляет собой часть единого интерьера. 

Смесь белых и золотых оттенков, большие окна до пола, позолоченные рамы и изголовье кровати, резная мебель и дверь – все это просто кричит об изысканности и великолепии помещения, выполненного в стиле барокко с примесью классики. Хрустальная люстра служит превосходным дополнением к дизайну, она добавляет пафоса в этот интерьер.

В столовой

Residência Juvevê, VL Arquitetura e Interiores VL Arquitetura e Interiores Столовая комната в классическом стиле
VL Arquitetura e Interiores

VL Arquitetura e Interiores
VL Arquitetura e Interiores
VL Arquitetura e Interiores

И да, хрустальной люстре нашлось место даже в столовой. Это место обычно является поводом для того, чтобы вся семья собралась вместе и поделилась между собой новостями. Столовая, выполненная в классическом стиле просто обязана иметь при себе хрустальную великолепную люстру, которая придаст помещению нотку изысканности и шикарности, а вашему семейному застолью – торжественности и пафоса. Это прекрасное дополнение к интерьеру.

И не волнуйтесь о том, что в таком помещении люстра может быстро загрязниться от жира и пыли. Немного мыльного раствора и губка – и ваша люстра снова засияет всеми цветами радуги.

Также мы советуем вам почитать следующую статью:

Как подобрать подвесную хрустальную люстру?

Стильный проект дома на 5 баллов

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо