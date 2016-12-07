Хрустальные люстры в интерьере

Хрустальные люстры у нас прежде всего ассоциируются с великолепными дворцами в стиле барокко. Это олицетворение элегантности, изысканности и великолепия. И какое же удивление вызывают сегодняшние применения хрустальных люстр в интерьерах!

На сегодняшний день применения хрустальных люстр существуют самые разнообразные. Если раньше их могли приобретать только обеспеченные люди и использовались люстры исключительно в интерьерах в классическом стиле, то сейчас современные стили интерьеров позволяют создавать удивительные гибриды классики и инноваций. Сегодня хрустальные люстры популярны, как никогда. К тому же, теперь разнообразие форм и стилей хрустальных люстр просто невозможно перечислить, а благодаря новым технологиям такие люстры стали значительно доступнее простым смертным.

Так какие же бывают хрустальные люстры? И в каких помещениях дома их можно применить? И каким образом великолепная классическая хрустальная люстра может сочетаться с интерьером, выполненном в современном стиле? На эти и многие другие вопросы мы постараемся ответить в нашей сегодняшней статье. Приятного чтения!