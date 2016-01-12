Шесть этапов покраски деревянных полов

Огромный выбор красок для напольных покрытий заставляет более плотно заняться изучением вопроса подбора подходящего лакокрасочного. Прозрачность и непрозрачность – два показателя, по которым краски и лаки делятся на подгруппы. Большим спросом пользуются непрозрачные эмали, краски масляного, акрилового, водно-дисперсионного состава и алкидные эмали.

Важную роль при выборе средства для покраски деревянных полов играет его безопасность. Этому требованию отвечает акриловая краска с водно-дисперсионным составом. Она совершенно безопасна, сохнет быстро, устойчива к истиранию и выгоранию цвета, не боится воды. Акриловая краска легко наносится и смывается, может служить от 6 до 8 лет.

Краски, основу которых составляет олифа, безопасны в использовании, имеют низкую цену и этим привлекают многих покупателей. С такими составами легко работать, ими можно красить любые полы. Но то, что краски на олифе сохнут на протяжении 2-6 дней и имеют не очень приятный запах, заставляет покупателей отказываться от них. Что касается срока службы, она составляет от 3 до 4 лет.

Наиболее интересными можно считать алкидные эмали, если не брать во внимание их цену. Главным достоинством этого вида является высокая водонепроницаемость и устойчивость к перепадам температур. Покраска деревянных полов в ванной комнате, кухне или веранде алкидной эмалью сохранит на протяжении 5-6 лет эстетичный внешний вид и внешнюю привлекательность этих поверхностей. После нанесения алкидная эмаль высыхает за сутки. Нежелательны к применению для покраски деревянных полов нитроэмали и полиуретановые краски. Они быстро высыхают, их износоустойчивость высока, но наличие в составе вредных веществ может приводить к выделению токсинов.

Прозрачные лаки и пропитки не так часто используются ввиду невысокой популярности «чистого» лакирования обычных дощатых полов. Лаки не очень устойчивы к механическим воздействиям. И все же, если есть желание обработать дощатый пол таким способом, лучше пользоваться алкидным лаком, он быстро высыхает и наделен хорошими прочностными свойствами.

Лаками осуществляется покрытие паркетных досок, на деревянные полы их наносят после покрытия краской, чтобы добиться блеска.

Выбор цвета пола зависит от общего дизайна помещения, личных предпочтений и вкусов хозяев. Помочь в подборе цвета пола может дизайнер. Подробнее об этом можно узнать в статье «Варианты сочетания цвета двери, плинтуса и пола» ссылка. Сегодня часто принимаются смелые решения при покраске деревянных полов красками необычных цветов – розовым, зеленым, белым, черным. Нанесенные на пол и гармонирующие с характером помещения такие цветовые решения могут стать изюминкой дома и оставить неизгладимое впечатление у гостей.