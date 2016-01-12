Шесть этапов покраски деревянных полов

Каждый дом начинается с полов. Их внешний вид задает атмосферу и от состояния покрытия пола зависит уют и комфорт жилища. Натуральные материалы для обустройства жилья продолжают оставаться на пике востребованности. Не стали исключением и полы. Применение дерева, как экологичного материала, отличающегося долговечностью, прочностью и красотой, сегодня очень популярно. Но уход за таким покрытием должен быть тщательным, так как его чувствительность к внешнему воздействию довольно высока.
Периодический уход в виде покраски может помочь восстановить поврежденные участки и вернуть деревянному покрытию идеальное состояние. Покраска деревянных полов повысит их стойкость к внешнему воздействию, защитит от влияния влаги и предотвратит накопление микроорганизмов. Покраска также облегчает уход за настилом пола и благодаря ухоженному виду помещение приобретет красивый эстетичный вид. В этой статье выделено шесть основных пунктов, ознакомившись с которыми, можно будет узнать, как правильно покрасить пол, обеспечить его эстетичный вид и длительную эксплуатацию.
Огромный выбор красок для напольных покрытий заставляет более плотно заняться изучением вопроса подбора подходящего лакокрасочного. Прозрачность и непрозрачность – два показателя, по которым краски и лаки делятся на подгруппы. Большим спросом пользуются непрозрачные эмали, краски масляного, акрилового, водно-дисперсионного состава и алкидные эмали.
Важную роль при выборе средства для покраски деревянных полов играет его безопасность. Этому требованию отвечает акриловая краска с водно-дисперсионным составом. Она совершенно безопасна, сохнет быстро, устойчива к истиранию и выгоранию цвета, не боится воды. Акриловая краска легко наносится и смывается, может служить от 6 до 8 лет.
Краски, основу которых составляет олифа, безопасны в использовании, имеют низкую цену и этим привлекают многих покупателей. С такими составами легко работать, ими можно красить любые полы. Но то, что краски на олифе сохнут на протяжении 2-6 дней и имеют не очень приятный запах, заставляет покупателей отказываться от них. Что касается срока службы, она составляет от 3 до 4 лет.
Наиболее интересными можно считать алкидные эмали, если не брать во внимание их цену. Главным достоинством этого вида является высокая водонепроницаемость и устойчивость к перепадам температур. Покраска деревянных полов в ванной комнате, кухне или веранде алкидной эмалью сохранит на протяжении 5-6 лет эстетичный внешний вид и внешнюю привлекательность этих поверхностей. После нанесения алкидная эмаль высыхает за сутки. Нежелательны к применению для покраски деревянных полов нитроэмали и полиуретановые краски. Они быстро высыхают, их износоустойчивость высока, но наличие в составе вредных веществ может приводить к выделению токсинов.
Прозрачные лаки и пропитки не так часто используются ввиду невысокой популярности «чистого» лакирования обычных дощатых полов. Лаки не очень устойчивы к механическим воздействиям. И все же, если есть желание обработать дощатый пол таким способом, лучше пользоваться алкидным лаком, он быстро высыхает и наделен хорошими прочностными свойствами.
Лаками осуществляется покрытие паркетных досок, на деревянные полы их наносят после покрытия краской, чтобы добиться блеска.
Выбор цвета пола зависит от общего дизайна помещения, личных предпочтений и вкусов хозяев. Помочь в подборе цвета пола может дизайнер. Подробнее об этом можно узнать в статье «Варианты сочетания цвета двери, плинтуса и пола» ссылка. Сегодня часто принимаются смелые решения при покраске деревянных полов красками необычных цветов – розовым, зеленым, белым, черным. Нанесенные на пол и гармонирующие с характером помещения такие цветовые решения могут стать изюминкой дома и оставить неизгладимое впечатление у гостей.
Покраска деревянных полов без инструментов невозможна. Тем более что перед этим покрытие должно быть подготовлено к процессу.
Для самостоятельной покраски деревянных полов необходимо приобрести:
несколько широких кисточек разного размера, валики;
скребки или шпатели;
молоток;
наждачную бумагу с зернистостью Р220-Р400;
паклю для заделки щелей;
емкость (лоток) для погружения валика;
олифу или грунтовку;
шпатлевку по дереву, если она необходима;
краску для дерева;
растворитель;
скотч малярный;
перчатки резиновые, очки, респиратор.
Имея под рукой все необходимые материалы и инструменты, процесс реставрации и восстановления полов будет необременительным. Главное, грамотно выполнять все необходимые действия, и хороший результат гарантирован.
Разного размера кисти предназначены для покраски деревянных полов в труднодоступных местах, возле плинтусов, рядом с батареями отопления или у порогов. Коротковорсистый валик со специальным лотком необходим для нанесения краски там, где кисточки малоэффективны. Он ускоряет процесс благодаря своей ширине. Скотчем закрываются те места, на которые возможно попадание краски. Он легко клеится и также легко отделяется от той поверхности, на которую наклеен. Скребки, шпатели, шпаклевки необходимы для подготовки поверхности к нанесению краски. Средства защиты (очки, респиратор и перчатки) обезопасят процесс и защитят органы зрения, кожу и дыхательные органы от вредного воздействия пыли, паров красок и твердых частиц. Обработанные поверхности покрываются олифой или грунтовкой перед нанесением краски.
Какого бы типа ни были поверхности, специалисты по напольному покрытию рекомендуют проводить подготовку к покраске в несколько этапов:
удаления грязи и пыли;
полного высушивания мокрых полов;
выдерживать комнатную температуру при покраске;
выступы, щели, шероховатости досок и любые повреждения пола должны быть зачищены, выровнены, зашпаклеваны и снова зачищены;
жирные пятна необходимо обезжирить;
места с трещинами краски и ее отслоением очистить от краски.
После выполнения этих требований нужно наклеить малярный скотч в местах возможного попадания краски (на стенах, над плинтусами, возле корпусной мебели, если она не выносится).
Следующим этапом подготовки полов к нанесению краски является грунтовка. Ее можно наносить валиком или щеткой. Грунтование поверхности пола перед покраской деревянных полов защитит его от гнилостных процессов, грибка, предотвратит появление различных насекомых и обеспечит хорошее сцепление краски с деревом. Это благоприятно скажется на сроке службы дерева. В качестве грунтовки можно использовать алкидные или акриловые составы. При использовании алкидной эмали необходимо покрыть поверхность в два-три слоя грунтом и дать ему высохнуть пару дней.
Деревянные поверхности нужно высушивать основательно, чем дольше деревянным полам дают сохнуть, тем лучше. Хорошо себя зарекомендовали шеллаковые грунтовочные составы, имеющие в своей основе метанол. Они хорошо изолируют шероховатые поверхности и сучки, но нужно помнить, что метиловый спирт является вредным веществом и работать с ним нужно очень осторожно. Обязательно нужно проветривать помещение и работать в защитных перчатках и масках.
После полного высыхания грунта полы можно красить.
Краску перед использованием необходимо хорошо перемешать до однородного состояния. Первыми прокрашиваются щеточками места у стен и мебели. Оптимальная ширина нанесения краски от 5 до 10 см. После этого можно красить валиком всю остальную поверхность. Покраска деревянных полов осуществляется вдоль древесных волокон. Во время покраски кисточкой держать ее нужно под незначительным углом к окрашиваемой поверхности. Краску на валике перед нанесением нужно отжать в лотке.
Если полы прокрашиваются впервые, нужно наносить два или три слоя краски, после полного высыхания каждого слоя. Ранее уже красившиеся поверхности в повторном нанесении краски не нуждаются.Также вы можете ознакомиться с некоторыми полезными советами по защите паркетного пола, которые подготовили для вас специалисты homify.ru.