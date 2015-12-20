Как можно сконструировать дом из натуральных материалов

Еще относительно совсем недавно для крыш домов широко применялись не листы шифера и металлочерепицы, столь популярные сейчас. Гонтовая кровля, соломенные крыши, сланцевая кровля и керамическая крыша – выбор натуральных экологичных и прочных материалов для кровли на самом деле очень широк, даже если не рассматривать такие экзотические виды, как вересковая крыша.

Современные композитные материалы для кровлей отличаются от своих природных аналогов более простым процессом монтажа, облегченным весом, широтой ассортимента цветов и дизайна. Природные материалы сложны в работе – нужно найти специалистов, работающих именно с этим видом кровли, разбирающихся во всех нюансах технологии. Но результат имеет ряд преимуществ – основательность такого покрытия крыши, долговечность, и, конечно – ни с чем не сравнимая фактурность и индивидуальность внешнего вида вашего дома.