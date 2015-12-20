Как можно сконструировать дом из натуральных материалов

Синтетические материалы – удобные и практичные, плотно вошли в нашу жизнь. Но при всем удобстве таких аналогов, натуральные материалы были и остаются более близкими природе человека. Уникальный микроклимат строений из дерева или кирпича, теплота паркетного пола, надежность дубовой мебели или красочность хлопкового текстиля – любой использование природного материала идет на пользу и интерьеру, и жизни человека в таком доме.
Еще относительно совсем недавно для крыш домов широко применялись не листы шифера и металлочерепицы, столь популярные сейчас. Гонтовая кровля, соломенные крыши, сланцевая кровля и керамическая крыша – выбор натуральных экологичных и прочных материалов для кровли на самом деле очень широк, даже если не рассматривать такие экзотические виды, как вересковая крыша.
Современные композитные материалы для кровлей отличаются от своих природных аналогов более простым процессом монтажа, облегченным весом, широтой ассортимента цветов и дизайна. Природные материалы сложны в работе – нужно найти специалистов, работающих именно с этим видом кровли, разбирающихся во всех нюансах технологии. Но результат имеет ряд преимуществ – основательность такого покрытия крыши, долговечность, и, конечно – ни с чем не сравнимая фактурность и индивидуальность внешнего вида вашего дома.
Синтетические изоляционные материалы стали широко использоваться благодаря своей экономичности и удобству. Но стоит ли отказываться от традиционных вариантов на основе древесной стружки, конопли, льна, шерсти? Наряду с экспериментами по производству изоляционных материалов на основе минерального волокна, полистирола и пенопласта, продолжает развиваться и использование растительных волокон. Основная причина этому – незаменимые свойства таких природных изоляций, отсутствие вредных для здоровья человека химических добавок, высокий уровень тепло- и звуко-изоляции, уникальная способность создавать комфортный микроклимат в доме.
Говоря о натуральном напольном покрытии, в большинстве случаев имеется в виду классика в виде дубового паркета. Такой вариант отделки, конечно, заслуженно признается лидером натуральности, сочетая в себе и прочность, и теплоту дерева, и благородный узор волокон. Но в ряду натуральных материалов для напольного покрытия не стоит забывать и такие варианты деревянного пола, как массивная половая доска. Не менее декоративная и фактурная, напольная доска подчеркнет экологичный стиль вашего интерьера.
Монолитность и долговечность присуща каменной облицовке пола. Этот натуральный материал также подчеркнет стилевое решение интерьера, ярко выделяясь в любом помещении. В отличие от дерева, каменная отделка достаточно холодная, но плюсом такого покрытия является его дружба с технологией
теплого пола.
Для экологичных интерьеров натуральной стилистике идеальным решением станут полы из коры пробкового дерева. Этот материал сочетает в себе лучшие характеристики: тепло- и звуко-изоляцию, амортизацию при ходьбе по такому полу, не боится влаги и устойчива к вредителям. Единственным недостатком такого материала можно назвать, пожалуй, только его цену.
Часто мы скрываем главное достоинство своего дома за слоем обоев и краски. А ведь именно натуральный материал стен может стать не только конструктивным преимуществом старого дома, но и неповторимым элементом декора интерьера. Поэтому обнаружив при очередном основательном ремонте каменную или кирпичную кладку стены, не спешите выравнивать стену, убирая эту фактуру. Натуральный материал стен широко используется в самых современных интерьерах. Рустикальная стилистика необработанного камня может украсить и просторный лофт, и уютный кантри интерьер, а даже в классическом стиле фактурная кирпичная стена с благородной выбеленной тонировкой ярко подчеркнет достойную основательность помещения.
Натуральные ткани для текстильного декора – материал благодатный для самых разных экспериментов. Плотные простые шторы неотбеленного льна и текстурный хлопковый жаккард, нежная расцветка в стиле прованс и сочные цвета орнамента икат, японская шелковая вышивка и роспись в технике батик – в каждой культуре и в каждом стиле можно найти своеобразные текстильные находки. Единственное что объединяет все виды натурального текстиля – неизменное совершенство текстур и качества, индивидуальных характер любого изделия из природного материала.
Главной нотой уютного интерьера легко могут стать удивительные аксессуары из натуральных материалов. Преимущество таких вещиц – их яркая индивидуальность в каждой детали. Суть натуральных материалов такова, то даже две одинаковые дощечки различаются рисунком волокон и оттенком. В современной жизни мы больше привыкли к одноформатности и привычной предсказуемости типовых решений. Но если хотите придать действительно уникальный характер своему интерьеру, смелее используйте натуральный декор и подчеркивайте кажущееся несовершенство природных материалов: шероховатые глиняные вазы ручной работы, нарочито грубая неровная поверхность деревянного столика, несимметричность рисунка ручной вышивки на подушках. Все это оживит и вдохнет творческую жизнерадостность в пространство комнат, и в вашу жизнь.