Что я могу построить из бамбука?

Бамбук растет только в экологически чистых местах. Это самый быстрорастущий злак в мире — за сутки он может вытянуться на метр. Созревший стебель просто не успевает впитать в себя вредные элементы. В итоге получается экологически чистый отделочный и строительный материал с фантастическим набором свойств.

Его стебли будут хорошо смотреться, как в большом загородном доме, так и в маленькой городской квартире. Бамбук подойдет для оформления современного дизайна стен в спальне, в прихожей, для классического или даже минималистического стиля.

Из его стволов создают жалюзи и шторы, межкомнатные перегородки, оклеивают всю поверхность стены, или же ее часть. Популярностью пользуется бамбуковый потолок, изготовленный из полотна или спрессованных деталей.

Бамбук сейчас применяют не только в интерьере помещений, но и декорируют им экстерьер. Этот материал прекрасно смотрится на перегородках, стеллажах, удобен в оформлении беседок. На основе бамбука могут изготавливаться лестницы и перекрытия для потолков. Его высокие показатели экологичности положительно отражаются на здоровье всех, кто проживает в данном помещении.