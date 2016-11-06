Что я могу построить из бамбука?

Бамбук растет только в экологически чистых местах. Это самый быстрорастущий злак в мире — за сутки он может вытянуться на метр. Созревший стебель просто не успевает впитать в себя вредные элементы. В итоге получается экологически чистый отделочный и строительный материал с фантастическим набором свойств.
Его стебли будут хорошо смотреться, как в большом загородном доме, так и в маленькой городской квартире. Бамбук подойдет для оформления современного дизайна стен в спальне, в прихожей, для классического или даже минималистического стиля.
Из его стволов создают жалюзи и шторы, межкомнатные перегородки, оклеивают всю поверхность стены, или же ее часть. Популярностью пользуется бамбуковый потолок, изготовленный из полотна или спрессованных деталей.
Бамбук сейчас применяют не только в интерьере помещений, но и декорируют им экстерьер. Этот материал прекрасно смотрится на перегородках, стеллажах, удобен в оформлении беседок. На основе бамбука могут изготавливаться лестницы и перекрытия для потолков. Его высокие показатели экологичности положительно отражаются на здоровье всех, кто проживает в данном помещении.
Поговорим сначала о достоинствах:
Главным преимуществом является его оригинальность. Тем более, бамбук сейчас только набирает обороты на рынке и является новинкой. Так что этот материал нескоро выйдет из моды. Бамбук всегда очень эксклюзивно и необычно смотрится в интерьере, тем самым делая его более выигрышным и дорогим. Подходит под любой дизайн.
Бамбук – экологически чистый материал, он поглощает в разы больше диоксида углерода, чем другие деревья. Кроме того, его вырубка не повредит природе, в отличии от вырубки дерева. Он имеет свойство вырастать за сутки больше чем на полметра.
Немаловажным фактором при выборе любого материала является его долговечность. Бамбук — очень крепкий и прочный материал. Обычно на него перед установкой наносят восковое покрытие: это увеличивает срок службы. Подобный декоративный элемент во дворе может прослужить до 20 лет. При этом данный материал совершенно неприхотлив, трудностей в уходе он не составит.
Из бамбука можно делать разные по форме и размеру конструкции. Он достаточно многофункционален.
К недостаткам можно отнести:
Цену этого материала. Хотя она не очень значительна в сравнении с более ценными строительными материалами, но существуют и более бюджетные варианты. Его можно считать в некоторой мере роскошью.
Еще один минус бамбука в том, что его желательно покрывать воском. Это прибавляет еще больше хлопот к процессу установки, который и без того не сильно прост.
Бамбук — очень прочный материал. Конечно же, это большой плюс, но во время монтажа это принесет немало проблем, поскольку его нельзя разрезать с помощью ножовки.
Строители ценят бамбук за основательность — его стебли достигают 40 м в высоту и 30 см в диаметре. При этом они прочнее стали. Благодаря своему интенсивному росту эта трава является быстро восполняемым и достаточно дешевым ресурсом, по своим качествам ничуть не уступающим дереву. Бамбуковое волокно не боится огня и воды, обладает звуко- и теплоизоляционными свойствами.
Декоративные балки и перекрытия из бамбука прекрасно смотрятся в загородном доме, применяются также при ландшафтном дизайне. Можно даже решиться на строительство бамбукового моста через пруд. Он спокойно справится со своей прямой обязанностью и выдержит любую нагрузку. Особенно хорош бамбук для временных легких построек — веранд, беседок, навесов.
Бамбук заслуженно признан мировым сообществом как полноценный строительный материал. Ему присвоено три стандарта Международной организации по стандартизации ISO (International Organization for Standardization). Сегодня при возведении экспериментальных домов активно применяется бамбукобетон, где стебли бамбука используются в качестве арматуры.
Бамбук также применяют при отделке фасадов. В данном случае фасад формируют бамбуковые жалюзи, которые хорошо выглядят и эффективно защищают от солнца, с их помощью удобно регулировать освещение комнаты. Каждая планка жалюзи покрывается специальным защитным лаком, предохраняющим изделие от разрушительного воздействия солнечных лучей. Этот актуальный, яркий, запоминающийся и функциональный декор преобразит экстерьер вашего дома.
Бамбук красив сам по себе. Он хорошо сочетается с другими натуральными материалами — камнем, кожей, деревом — и органично дополняет практически любой интерьер.
Чаще всего для декора используются крупные стволы. Длинные, прочные, огнеупорные, хорошо сохраняющие тепло, они превосходят многих своих конкурентов из разряда традиционных отделочных материалов. Стены, перегородки, стойки и даже целые колонны из бамбука формируют неповторимый образ комнаты. А бамбуковая межэтажная лестница вообще становится достопримечательностью всего дома.
Бамбуковые заборы все чаще используют в качестве альтернативы древесине. Особенно это касается людей, беспокоящихся о внешней среде. К тому же, бамбук — очень качественный материал и отличается разнообразием функций.
Бамбуковые декоративные ограждения можно использовать по назначению в разных местах участка или двора. Кроме того, что бамбук очень эстетически привлекателен, красиво смотрится и вписывается в интерьер, он также способен выполнять и другую функцию, свойственную каждому забору – обеспечить конфиденциальность
Если, следуя модным тенденциям, есть желание покрывать крышу дома бамбуком, но гложут сомнения, можно использовать материал на кровлях малых архитектурных форм. Это может быть прекрасное нестандартное решение, к примеру, для беседки, чайного или гостевого домика, террасы или патио. Такой навес, при желании и известной доле терпения, можно собрать своими руками за пару выходных. Основой для бамбукового навеса служит пергола.
Стебли бамбука объединяют в себе простоту и изящество, добавляя изысканности и глубины экстерьеру здания. Теплые оттенки стеблей делают крышу необычайно привлекательной.
Мебель из бамбука актуальна в любое время. Речь даже не об экзотике — из этого материала делают современные столы, шкафы, кровати и гарнитуры. Такая мебель отличается от обычной деревянной мягким солнечным теплом и особой доброй энергией. Этот материал отлично подойдет и для садовой мебели.
А индивидуальный образ интерьера дома завершат всевозможные дизайнерские находки: светильники, двери, ширмы, рамки для картин и зеркал, созданные на основе бамбука.