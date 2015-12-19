Добавим света в гостиную стильно

Интерьер гостиной как ни одного другого помещения в доме призван стать местом стиля и красоты. И для гостей, и для семейный вечеров интерьер хочется сделать чуть более торжественным и оригинальным, располагающим к непринужденному отдыху и общению. Какие эксперименты с освещением помогут нам не только решить эту практическую задачу, но и сделать это стильно?

В ход идут и современные инновационные системы освещения – разнообразные эксперименты со светодиодным лентами и точечными светильниками, экстравагантными формами и замысловатыми линиями. И классический стиль люстр, настенных бра и напольных торшеров – придает комнате благородство и достоинство. Выбор стиля – решение индивидуальное, но единственное чего следует опасаться – это посредственная обыденность, а не яркие эксперименты.