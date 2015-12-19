Добавим света в гостиную стильно

Интерьер гостиной как ни одного другого помещения в доме призван стать местом стиля и красоты. И для гостей, и для семейный вечеров интерьер хочется сделать чуть более торжественным и оригинальным, располагающим к непринужденному отдыху и общению. Какие эксперименты с освещением помогут нам не только решить эту практическую задачу, но и сделать это стильно?
В ход идут и современные инновационные системы освещения – разнообразные эксперименты со светодиодным лентами и точечными светильниками, экстравагантными формами и замысловатыми линиями. И классический стиль люстр, настенных бра и напольных торшеров – придает комнате благородство и достоинство. Выбор стиля – решение индивидуальное, но единственное чего следует опасаться – это посредственная обыденность, а не яркие эксперименты.
Не смотря на огромный выбор инновационных видов светильников, классические люстры не уступают позиций в интерьерах. Причин такой популярности много и рациональных - классическая стилистика, отточенные линии, яркая декоративность, и эмоциональных – привычный интерьер, простая схема крепления. Размеры люстры и ее форму необходимо подбирать под специфику помещения: для низких потолков использовать невысокие модели с горизонтальным расположением плафонов, многоярусные хрустальные композициями украшать высокие просторные гостиные.
Торшер – элемент интерьера далеко не новый, но популярность его использования волнообразно возвращается в дизайне. Это связано с рядом стилистических и практических плюсов такого вида освещения:
- с практической точки зрения торшеры удобны для создания освещения отдельных зон гостиной – уютных уголков для отдыха, неяркого освещения дивана при выключенном верхнем освещении.
- мобильность перемещения по комнате и отсутствие необходимости проводить монтажные работы для установки такого дополнительного освещения в комнате помогает быстро решать проблемы затененных углов комнаты с помощью торшеров.
Кроме практических плюсов торшеры любого стиля – яркий элемент декора комнаты, достаточно крупный и вместе с тем изящный и легкий.
Подвесные светильники очень удобный вариант для создания дополнительного освещения отдельных зон в гостиной: над обеденным столом, рядом с широким диваном и креслами.
Отдельное преимущество подвесных светильников – возможность регулировать высоту источника света и настраивать в соответствии с высотой потолков в гостиной, создавать более рассеянный свет с потолка и точечные зоны яркого света.
Подвесные светильники помогают зонировать большое помещение гостиной, неявно отделяя с помощью границ света и различного стилевого оформления одну функциональную зону от другой.
Ярким элементом декора минималистических гостиных, футуристического стиля модерн может стать создание освещение с помощью светодиодных лент. Нет явного источника света в гостиной, а общий уровень освещения яркий и рассеянный одновременно. Линии такой подсветки проводят обычно в конструкциях подвесных потолков по периметру комнаты, оформляют ниши и контуры стеллажей.
Светодиодные ленты можно использовать и как отдельный элемент декора – создавать из них фигуры и надписи на стенах, узоры на потолке, дизайнерские светящиеся арт-объекты в кубическом стиле, световые панели.
В конструкциях натяжных, подвесных, многоуровневых потолков незаменимым элементом декора и организации системы освещения в гостиной стали точечные встроенные светильники. План размещения таких светильников должен учитывать узкий угол рассеивания света, точечный свет нужно располагать достаточно плотно, чтобы создать нужный уровень освещения комнате. Часто точечное освещение располагают по периметру комнаты или по линии рисунка конструкций потолка, дополняя и другими видами освещения – центральным светильником, точечными потолочными светильниками над отдельными частями гостиной.
Стильным элементом вашей гостиной могут стать необычные светильники, не совсем приспособленные для интерьерного использования. Индустриальная стилистика, цеховые лампы и прожекторы, люстры в стиле стимпанк из заводских железяк и транзисторов, винтажные ажурные абажуры и кованные сплетения причудливых люстр- такие арт-объекты преобразуют обычный интерьер в нечто большее, чем стандартная комната из четырех стен. В этом и есть основная роль стильных вещей – выйти за рамки, сделать хотя бы небольшой шаг за черту обыденности.