Интерьер жилья: советы, чтобы избежать ошибок при выборе мебели

Кроме погоды в доме, главным является уют, а также предметы интерьера, с помощью которых он создается. Чтобы создать хороший интерьер, мало почитать статьи в профильных журналах и на сайтах, подражать увиденному фото интерьера и т.д. Порой даже мало нанять профессионального дизайнера, так как и они могут при планировании совершать ошибки при выборе мебели.
Также бывает, что дизайнера и хочется нанять, но ограниченные средства позволяют их потратить только на предметы обстановки. Тем не менее, ситуация не относится к разряду безнадежных и создать собственный уют дома возможно и самостоятельно.
Создавая свой интерьер, нужно учитывать множество факторов. Например:
площадь и планировка жилья;
наличие естественного освещения;
функциональное назначение конкретного помещения;
количество, возрастной и половой состав проживающих в жилье;
наличие финансовых и материальных ресурсов и т.д.
Однако что бы там ни было, полезнее всего учитывать опыт, позволяющий избежать ошибок при выборе мебели. Целью этой статьи является краткое освещение основных ошибок при выборе мебели, которые допускают как любители, так и профессиональные дизайнеры.
Между гармонией и шаблонностью порой очень тонкая грань. Все зависит от времени и места. Достаточно представить естественный лес. Он бывает однородным, состоящим из деревьев одной породы, и смешанным — совокупности деревьев разных видов.
Но даже естественная однородность такова лишь на первый взгляд. Ведь не бывает двух совершенно одинаковых деревьев. Каждое из них имеет свое строение ветвей, под каждым могут расти или не расти кусты. Оно может расти на холме или под холмом. То есть, в природе все гармонично.
С рукотворными предметами ситуация иная. Скажем, в комплекте дивана и кресел все будет практически одинаково. То же и в кухне, в гостиной. Более того, можно подобрать комплект мебели для каждой комнаты. Это и называется шаблонностью. Также следует учесть, что такие же комплекты будут стоять не только лишь в одном жилье, а во многих других. Здесь невольно можно вспомнить новогодний фильм «Ирония судьбы», в котором ошибка при выборе мебели показана явно.
Поэтому важно покупать разнообразную мебель и правильно ее сочетать. Единственное требование — она должна быть в одном стиле.
Логичным продолжением предыдущего совета является очерк о произведениях искусства в интерьере. Хотя, интереса ради следует заметить, что искусство тоже бывает одинаковым. Например, один художник взял деревянную доску прямоугольной формы и вбил равномерно в нее гвозди, получив монохромное полотно. Как позже выяснилось, такая «картина» раздражающе действует на тех, кто некоторое время ее созерцает. Таки образом, произведения искусства вносят определенное разнообразие и элегантность в обстановке помещения.
В то же время, излишнее использование всевозможных картин, статуй, выполненных в классическом стиле, рядом с современными моделями мебели, будет ошибкой, ведь даже наиболее стильно отделанный дом превратится в скучный музей.
Подобные предметы следует размещать умеренно и там, где это уместно. Поэтому следует помнить о совместимости стиля картины и стиля мебели, рядом с которой ее нужно повесить. Совместимой должна быть даже цветовая гамма, в которых они выполнены.
Освещение играет важную роль в любом жилье, так как имеет и практическую, и декоративную функции. Удачно продуманный свет в помещении акцентирует те элементы интерьера, на которые хотел обратить внимание дизайнер. Неудачно спланированное освещение может привести к гнетущей обстановке, провоцировать усталость или раздражение, пассивность и т.д. Не сгладит ситуацию даже то, что не было допущено ошибок при выборе мебели.
Времена, когда в комнате было достаточно лишь одной люстры, практически прошли. Появилось такое понятие, как основное и локальное освещение. Такое разнообразие позволяет комбинировать свет в зависимости от размещения мебели и функциональности комнат. Поэтому выбирая освещение, помимо люстры можно приобрести и другие осветительные электроприборы.
Что касается естественного освещения, то важно обеспечить нормальный доступ к нему, однако окна без штор совсем оставлять не стоит.
Чтобы избежать ошибки при выборе мебели, важно правильно сочетать материалы исходя из идеи обстановки собственного жилья. Например, если делать уклон на естественность в дизайне, то нужно использовать натуральные материалы: дерево, камень, вода, огонь, вещи из натуральной ткани, цветы.
Стиль модерн может использовать более искусственные материалы: металл, пластик, стекло и т.д. Возможно применить определенный фоновый материал, акценты на котором делать с помощью элементов из другого материала. Например, кожаная мебель на полу из паркета будет придавать помещению более деловой стиль и подойдет для кабинета, а оббитая теплой тканью — создаст домашний уют. Однако важно помнить, что лучше использовать 2-3 вида материалов, чем 10, которые объединены самым наляпистым способом.
Что касается цветов, то у дизайнеров даже существует отдельный подраздел, который этим заниматься, – колористика.
Для выбора правильного сочетания цветов существуют цветовой круг, таблицы сочетаемости цветов и. пр. Освоив логику их построения, можно научится комбинировать цвета, выбирать главный и дополнительные цвета, а также цвета, с помощью которых можно совершать акценты. Интерпретации цвета психологами помогут избежать нежелательного их восприятия другими людьми.
Одним из чувств, мешающих человеку двигаться дальше, является страх. В первую очередь, страх совершить ошибку. Например, ошибку при выборе мебели.
Все постоянно изменяется и люди все больше не успевают улавливать эти перемены. То, что вчера считалось последним «писком» моды, сегодня стало давно устаревшим и ненужным. С другой стороны, все новое — это хорошо забытое старое.
Чтобы побороть страх допустить ошибку при выборе мебели, нужно вспомнить о следующем:
Боязнь ошибки — уже сама по себе ошибка. Поэтому не стоит совершать еще более крупную ошибку, не сделав того, чего боишься. Все не так страшно, как кажется. Люди часто склонны драматизировать и преувеличивать ситуацию, которая и яйца выеденного не стоит. Пока будет страшно, тренды еще 10 раз изменятся. А тот, кто боится, не попробует и первого раза. Многие великие дела не были совершены, потому что был страх. Поэтому проще ознакомиться с информацией о том, что сейчас модно, и приступить к реализации своей идеи.
Отдельно нужно заметить, что новые тенденции могут предполагать прощание со старыми вещами. И это понятно, потому что старая (неантикварная) мебель скорее всего не будет смотреться на фоне современно отделанной стены.
Наконец, если это собственный дизайн, то он должен отображать вкусы и предпочтения хозяина. Возможно, в интерьере проявятся акценты, связанные с его профессиональной деятельностью, хобби и т.д. Также нужно помнить, что жилье — это прежде всего место отдыха, куда можно скрыться после рабочего дня. Поэтому в интерьере помещений желательно реализовать такие идеи для отдыха, которое приемлемы обладателю жилья. Для этого более всего подходит воздушный и легкий интерьер в доме, который будет способствовать расслаблению.
Индивидуальность может проявляться не только в конструктивных особенностях мебели, но и с помощью любимых цветов и материалов, а также стиля, в котором она выполнена. Не нужно стесняться своей индивидуальности, в противном случае это чревато ошибками при выборе мебели.