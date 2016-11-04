Интерьер жилья: советы, чтобы избежать ошибок при выборе мебели

Между гармонией и шаблонностью порой очень тонкая грань. Все зависит от времени и места. Достаточно представить естественный лес. Он бывает однородным, состоящим из деревьев одной породы, и смешанным — совокупности деревьев разных видов.

Но даже естественная однородность такова лишь на первый взгляд. Ведь не бывает двух совершенно одинаковых деревьев. Каждое из них имеет свое строение ветвей, под каждым могут расти или не расти кусты. Оно может расти на холме или под холмом. То есть, в природе все гармонично.

С рукотворными предметами ситуация иная. Скажем, в комплекте дивана и кресел все будет практически одинаково. То же и в кухне, в гостиной. Более того, можно подобрать комплект мебели для каждой комнаты. Это и называется шаблонностью. Также следует учесть, что такие же комплекты будут стоять не только лишь в одном жилье, а во многих других. Здесь невольно можно вспомнить новогодний фильм «Ирония судьбы», в котором ошибка при выборе мебели показана явно.

Поэтому важно покупать разнообразную мебель и правильно ее сочетать. Единственное требование — она должна быть в одном стиле.