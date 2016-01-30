Выбор строительной компании: как избежать ошибок?

Когда нужно приобрести жильё, то всегда возникает вопрос: «Покупать или строить?».

Безусловно, можно купить готовый дом или квартиру. Это избавит покупателя от головной боли, связанной с выбором строительной организации, оформлением документов для выделения участка под строительство, введением в эксплуатацию дома и т.д. В то же время, покупая уже готовое жилье, особенно то, которое было в эксплуатации других людей, нередко приобретается «кот в мешке». Ведь неясно, есть ли у этого жилья скрытые проблемы, из каких материалов оно построено и, наконец, является ли продавец настоящим собственником? Довольно обыденна ситуация, когда мошенники на основании поддельных документов продают жилье, а потом «растворяются» в просторах необъятной Родины.

Кроме того, с готовым жильем нужно в определенном смысле смириться. Ведь планировка, дизайн и т.д. выбирались не покупателем. Напротив, когда человек строится сам, то он имеет возможность все спланировать так, как ему нужно.

Поэтому, хотя выбирая строительную организацию и придется поломать голову, но конечный результат стоит того — дом мечты, построенный по вкусам и предпочтениям заказчика.