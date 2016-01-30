Выбор строительной компании: как избежать ошибок?

Когда нужно приобрести жильё, то всегда возникает вопрос: «Покупать или строить?».
Безусловно, можно купить готовый дом или квартиру. Это избавит покупателя от головной боли, связанной с выбором строительной организации, оформлением документов для выделения участка под строительство, введением в эксплуатацию дома и т.д. В то же время, покупая уже готовое жилье, особенно то, которое было в эксплуатации других людей, нередко приобретается «кот в мешке». Ведь неясно, есть ли у этого жилья скрытые проблемы, из каких материалов оно построено и, наконец, является ли продавец настоящим собственником? Довольно обыденна ситуация, когда мошенники на основании поддельных документов продают жилье, а потом «растворяются» в просторах необъятной Родины.
Кроме того, с готовым жильем нужно в определенном смысле смириться. Ведь планировка, дизайн и т.д. выбирались не покупателем. Напротив, когда человек строится сам, то он имеет возможность все спланировать так, как ему нужно.
Поэтому, хотя выбирая строительную организацию и придется поломать голову, но конечный результат стоит того — дом мечты, построенный по вкусам и предпочтениям заказчика.
Перед тем как начать сотрудничать, важно узнать о наличии у фирмы необходимого статуса.
Прежде всего, имеет ли фирма статус субъекта предпринимательской деятельности. Поэтому первым делом нужно потребовать устав и регистрационные документы компании.
После этого нужно убедиться, что фирма обладает строительной лицензией. Полученные из предоставленной копии или оригинала данные можно проверить базе данных Росстроя в Интернете либо же дать соответственный письменный запрос в органы архитектуры и строительства.
При подписании договора важно убедиться и в полномочиях лица, которое его подписывает со стороны компании: нужно ознакомиться с доверенностью, уставом, приказом о назначении должностного лица, которое имеет право подписи и т.д.
О других сведениях, которые нужно знать выбирая строительную организацию, пойдет речь далее.
Одним из средств, которыми должен обладать заказчик или строительная организация — это материальные ресурсы.
Для начала стоит разобраться в ролях, которые играют различные компании в процессе строительства. Компания, которая непосредственно подписала договор строительного подряда (выполнение строительных работ), именуется подрядчиком. Если подрядчик использует для выполнения отдельных видов строительных работ помощь других организаций, то в этом случае он становится генеральным подрядчиком, а вспомогательные организации — субподрядчиками по отношению к нему. Также есть поставщики, которые снабжают подрядчика оборудованием и строительными материалами.
Выбирая строительную организацию следует поинтересоваться, имеет ли она собственную базу ресурсов или поставщиков, с которыми она длительно сотрудничает. Наличие собственного источника ресурсов или постоянных поставщиков может привести к снижению стоимости строительства. Ведь чем меньше посредников, тем ниже стоимость материалов — заказчик не будет оплачивать их прибыль. Постоянные поставщики дают подобные бонусы, поскольку цены материалов для постоянного закупщика, которым является выбранный подрядчик, также могут быть ниже.
Выбирая строительную организацию, опытные застройщики рекомендуют руководствоваться следующими критериями:
Юридическая оформленность деятельности компании. Об этом рассказано в предыдущем пункте статьи.
Срок работы компании. Хорошим показателем будет то, что фирма работает на рынке 3 года и дольше. Также это позволит потребовать у консультантов компании портфолио построенных и сданных в эксплуатацию объектов.
Наличие ресурсов и персонала. Конечно, подробную информацию вряд ли предоставят, однако хотя бы поверхностно этот вопрос изучить стоит. К примеру, наличие штатного дизайнера сэкономит деньги заказчика, ведь он работает за оклад. Привлечение дизайнера со стороны или даже дизайнерского бюро может увеличить стоимость строительных работ в целом.
Грамотно составленный договор и приложения к нему. Естественно, четко прописанные условия договора свидетельствуют о более профессиональном подходе к делу.
Предоставление гарантии на свою работу. Нелегальные строители вряд ли смогут этим похвастаться.
Подробное коммерческое предложение. Возможность тщательного предварительного подсчета стоимости работ и материалов указывают на профессионализм и наличие опыта. Важно помнить, что некоторые фирмы изначально скрывают полную стоимость работ, заманивая клиента дешевизной. Однако, в процессе стройки как «из воздуха» возникают дополнительные затраты, которые заказчик вынужден оплачивать. В результате — общая стоимость работ выше, чем даже в самых дорогих компаниях.
Наличие положительных отзывов. Нужно не поленится поискать в интернете отзывы о работе компании. Либо же воспользоваться услугами фирм, о которых хорошо отзываются друзья и знакомые.
Деньги любят счет и выбирая строительную организацию это также надо учитывать.
Определившись с проектом жилья следует попросить у подрядчика подробную смету с описанием этапов работ, материалов, которые необходимо использовать, и их стоимости. Важно как можно больше избегать неопределенных моментов в смете, указывающих на возможные затраты, о которых неизвестно, будут они или нет. Безусловно, на стоимость материалов и работ может повлиять рыночное повышение цен. Однако, что касается перечня работ и материалов — он должен быть изначально четким.
Порядок оплаты устанавливается сторонами по договору. Как правило, это 50% стоимости работ и 100% стоимости материалов. Если заказчик ограничен в средствах и ресурсах, то целесообразно утвердить поэтапную оплату работ — т.е. работы и материалы оплачиваются не в целом за весь проект, а за определенную его часть. Выполнение этапа строительства и окончательная его оплата предполагает возможность перехода к дальнейшему строительству.
Выбирая строительную организацию нужно учесть следующие риски:
Рыночное повышение стоимости работ и материалов. Исходя из этого целесообразным будет предварительная закупка всех необходимых материалов, хотя бы поэтапная.
Невыполнение работы в срок. Для этого в договоре следует прописать материальную ответственность заказчика за просрочку.
Недобросовестность подрядчика. Чтобы ее избежать, нужно тщательно изучить предлагаемые документы, сведения о подрядчике, условия договора. Лучше сделать это с профессиональным юристом.
Форс-мажорные обстоятельства. В этом случае может помочь страхование строительных работ. Выбирать нужно независимую страховую компанию. Ведь страховая компания, которая является партнером строительной организации или, более того, — подрядчик входит в число ее основателей или наоборот, вызывает сомнение в возможности страховых выплат. При оформлении страхового договора также не лишней будет помощь юриста.
Следует позаботиться о возможности контроля расходов, выбирая строительную организацию. Если таких условий нет в тексте договора, до момента его заключения следует предложить подрядчику внести соответствующие изменения. Для надежной фирмы не составит проблем сделать такой шаг навстречу клиенту. На этом этапе можно пересмотреть строительные материалы, например, выбрать крышу или стены для дома из другого сырья.
Возможно осуществлять и все расходы самостоятельно, однако для этого необходимо будет постоянно контактировать с работниками подрядчика, что может быть неудобно.
Выбирая строительную организацию из нескольких кандидатов, важно руководствоваться вышеуказанными критериям. Соответственно, нужно выбрать ту, которая наиболее им соответствует. Также важно помнить, что цена работ не всегда свидетельствует о надежности или ненадежности компании. Важно то, насколько она является обоснованной.