Как организовать новоселье?

Наши предки вкладывали в слово «новоселье» не только вселение в новое жилье, но и празднование этого события. При этом праздновать новоселье считалось обязательным. Люди верили, что если не провести этот праздник, домовой посчитает новых хозяев жадными и не будет им помогать. С этим праздником связано довольно много традиций, которые, к сожалению, уже очень трудно соблюдать среди городских ландшафтов.

Например, во времена язычества в дом входил самый страшный член семьи. Это трактовалась как своеобразная жертва языческим богам за уютное жилье. Люди верили, что он сможет еще долго жить, но умрет раньше всех других членов семьи. Позже стали запускать вместо людей домашних животных. Они должны были отогнать от жилья всю нечистую силу. Это могла быть кошка, которую дарили хозяевам на новоселье. Также мог быть петух, который должен был переночевать в незаселенном доме.

Одновременно почиталось старое жилье. С него нужно было не просто выселиться, а оставить в порядке. Чтобы в новом доме быть в достатке, в старом доме нужно оставить немного денег.

Но как организовать современное новоселье?