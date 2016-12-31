Как организовать новоселье?

Наши предки вкладывали в слово «новоселье» не только вселение в новое жилье, но и празднование этого события. При этом праздновать новоселье считалось обязательным. Люди верили, что если не провести этот праздник, домовой посчитает новых хозяев жадными и не будет им помогать. С этим праздником связано довольно много традиций, которые, к сожалению, уже очень трудно соблюдать среди городских ландшафтов.
Например, во времена язычества в дом входил самый страшный член семьи. Это трактовалась как своеобразная жертва языческим богам за уютное жилье. Люди верили, что он сможет еще долго жить, но умрет раньше всех других членов семьи. Позже стали запускать вместо людей домашних животных. Они должны были отогнать от жилья всю нечистую силу. Это могла быть кошка, которую дарили хозяевам на новоселье. Также мог быть петух, который должен был переночевать в незаселенном доме.
Одновременно почиталось старое жилье. С него нужно было не просто выселиться, а оставить в порядке. Чтобы в новом доме быть в достатке, в старом доме нужно оставить немного денег.
Но как организовать современное новоселье?
Организация любого мероприятия, в том числе и новоселья, должна начинаться с грамотно продуманного плана. С чего начать?
Во-первых, необходимо учитывать степень готовности нового жилья. Идеальный ремонт не требуется, но состояние дома или квартиры должно быть таким, в котором гости будут чувствовать себя комфортно.
Во-вторых, составить список гостей, которых новоселы захотят увидеть.
Во третьих, выбрать наиболее удобное время как для себя, так и для гостей. Если позволяет возможность, можно заранее прозвонить всех гостей по списку.
Не менее важным в этом праздновании является выбор и приготовление угощений и напитков для гостей. Чтобы не попасть впросак, нужно заблаговременно составить список необходимых продуктов. Для сохранности их свежести нужно покупать продукты практически за несколько часов до встречи.
Также, чтобы гости не скучали, можно придумать сценарий, состоящий из игр-загадок и т.д.
Мужские договоренности
Очень часто хозяину нового жилья при организации новоселья не обойтись без помощи специалистов. Однако, ими легко могут выступить и верные друзья. Переезд и связанные с ним события являются довольно хлопотными. Помимо этого, есть проблемы на работе, на учебе, в школе, больнице и т.д. Поэтому, часть работы по организации празднования можно поручить одному из лучших друзей. Выбор именно на мужчину-друга должен пасть потому, что он и физически крепче: «эксплуатацию» грубой физической силы для перемещения продуктов из магазина на праздничный стол еще никто не отменял.
Как вариант, новоселье можно провести в чисто мужском коллективе, организовав мальчишник. В этом случае объем организационных работ может быть даже больше, однако друзья с радостью возьмутся за их реализацию.
Прежде всего важно помнить особенность новоселья — праздник переезда в новое жилье. А это значит, что отмечать его имеет смысл только в новом жилье. Аренда ресторанов, кафе и пр., хотя и заманчива, но не даёт нужного впечатления. В этом случае стоит сконцентрироваться именно на организации праздника дома.
Во-первых, возможная незавершенность интерьера дома (если ремонт незавершен) придаст пикантности этому празднику.
Во-вторых, обстановка новоселья должна быть домашней, а целью праздника — ознакомление гостей с новым жильем. Этим хозяева говорят, что вот это наш дом и в него вы сможете прийти в гости.
Конечно, помещение должно быть комфортным. Не обязательно делать полностью перестановку в комнате или переделывать интерьер, можно просто декорировать комнату за 20 минут. К примеру, если в нем еще недостаточно мебели, можно провести праздник в восточном стиле — на полу. Однако, в этом случае нужно обеспечить наличие большого мягкого ковра или нескольких ковров, подушек и пуфиков, которые будут расстелены на полу. В летнее время года прекрасным вариантом станет застолье, организованное прямо во дворе.
Выше уже говорилось, что праздновать новоселье можно даже не в полностью отделанном жилье. В то же время хочется создать уютную обстановку, при которой гости будут максимально комфортно обеспечены угощениями для желудка, а также пищей для долгих устных рассуждений.
Если отделка помещения все же не закончена, многие недостатки поможет скрыть локальное освещение. Его тусклый свет, освещающий лишь зону застолья, создаст атмосферу таинственности. За таким столом можно сыграть в покер или другие карточные игры. Популярностью пользуется такая застольная игра, как «Мафия», стимулирующая общение между гостями.
В случае когда отделка дома уже давно закончена, целесообразно наоборот как можно больше осветить помещение, чтобы гости могли насладиться всей прелестью интерьера.
Для приема гостей лучше всего организовать зону отдыха — поставить по кругу мягкие диваны, между которыми — журнальный столик с легкими угощениями.
Что касается обстановки как таковой, то создавать отдельный интерьер для приема гостей не стоит. Он должен быть таким, каким хотят видеть его хозяева. А новоселье для того и создано, чтобы оценить вкусы хозяев.
Неважно, в какую пору года произошел переезд в новое жилье. Это не должно помешать отметить такой замечательный праздник с друзьями. Зимой во внутренний дворик (если это дом) в связи с погодой не выйдешь. Поэтому новоселье справляют внутри помещения.
Учитывая холодную погоду, не стоит сходу приобщать гостей участвовать в подвижных и любых других играх, показывать им помещения нового жилья и т.д. Напротив, гостям нужно дать время отойти и отогреться от холода. Желательно подать всем чашку горячего кофе или какао, немного позже — можно и более горячительные напитки.
Когда гости отдохнули, согрелись и немного насытились, то можно устроить им мини-экскурсию по жилью. А после нее — поиграть в настольные или немного более подвижные игры. Например, всем известная игра «Крокодил», предполагающая показ одним из участников слов, а другими участниками — попытки разгадать это слово.
Также новоселье может быть проведено и в летний период. В эту пору царит жаркая погодка, а потому вместо горячих напитков следует подавать что-то прохлаждающее и освежающее. Если новое жилье, – это дом, то будет кстати организовать маленькую вечеринку на заднем дворе. Оборудовав место для мангала или барбекю, пожарить мясо, сварить шурпу на костре. Пища, приготовленная на дровах и свежем воздухе, будет с удовольствием поедаться гостями. Кроме того, на свежем воздухе процесс приготовления уже сам по себе является увлекательным занятием. Ведь нужно наколоть дров, развести костер и, собственно, на нем приготовить.
К вечеру, когда все устали и наелись, ничего не может быть лучше песен перед костром. Главное, не разбудить соседей.
По традиции с пустыми руками в дом приходить нельзя. Поэтому, новоселам необходимо подарить полезные и практичные подарки.
Сегодня, как правило, дарят полезные подарки в виде предметов интерьера и быта: сувениры, картины, шкатулки, часы, либо же бытовую технику. Все зависит от того, кто является новоселом, его возраста и пола, а также от способности воспринимать шутки (ведь можно подшутить и подарить подарок-шутку).
Оригинальным подарком станет глобус-бар: при раскрытии купола в нем обнаруживается ниша с алкоголем и сигаретами. Читающим людям станут полезными книги. А тем, кто любит ностальгировать, лучше подарить фотоархивы или фоторамки. Любители кофе оценят подарок в виде кофе или даже кофемашины.