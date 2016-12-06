Интерьер в спальне в винтажном стиле

Сегодня стиль винтаж стал очень популярным. Сейчас он используется не только в дизайне украшений и бижутерии, но и в дизайне интерьеров и мебели. Понятие
винтаж родилось во Франции, и обозначает оно
старое вино, долго хранившееся в погребах. У знаменитых французских вин есть одно неоспоримое достоинство: с годами такой напиток становится только ценнее и вкуснее. Так и с винтажными вещами, сохранившимися со времен наших бабушек: с каждым годом такие вещи становятся только ценнее и уникальнее.
Вообще, к винтажным относят предметы мебели и декора, которым больше двадцати лет. Но все таки самыми винтажными вещами стоит считать именно вещи 20х-30х годов прошлого века, которые лучше всего характеризуют эпоху и отражают все ее особенности. В те годы пластик, синтетика и другие искусственные материалы еще не были так распространены, поэтому все вещи созданы из исключительно натуральных материалов.
Так что же такое винтажный стиль в интерьере? И как правильно создать спальную комнату в стиле винтаж? На эти и многие другие вопросы мы ответим в этой статье. Приятного чтения!
Сегодня существует целая индустрия, созданная специально для продажи состаренных вещей, предметов декора и мебели. Также в мире активно процветает продажа искусственно состаренной одежды.
В интерьере в стиле винтаж присутствуют множество вещей старины. Среди них могут оказаться такие вещи, как зеркало в старинной позолоченной раме, статуэтки из старой позеленевшей меди, потрескавшиеся старые деревянные столы. Также актуальны различные шторки, разноцветный декор и неяркие пастельные цвета.
Частенько в интерьерах в стиле винтаж можно встретить цветочные узоры. Такие принты также могут быть тусклыми, состаренными или даже потрескавшимися.
Вообще, винтажный стиль в интерьере – это подчеркнутая старина и уникальность вещей, поэтому всякие искусственные новые материалы способны перечеркнуть весь эффект остальных винтажных элементов дизайна. Поэтому единственным способом применить современные материалы является искусственное состаривание их.
Важной особенностью стиля винтаж является применение только натуральных материалов или же искусственно состаренных. Обычно в создании интерьера в стиле винтаж сначала выбирают цвет, который будет основой дизайна интерьера. Часто используются светлые или приглушенные оттенки стен.
Для создания винтажного интерьера в спальной комнате придерживайтесь этих правил:
- Выбирайте металлический или деревянный каркас кровати,
- Комбинируйте постельные принадлежности из различных эпох,
- Можно выкрасить темную старинную мебель в более светлые или белые цвета. Тогда атмосфера в помещении станет более светлой,
- Добавляйте различные винтажные предметы декора и мебели. Не скупитесь на мелочи, ибо именно они создают неповторимый облик интерьера. Ими могут быть бутылочки из-под французских духов, серебряные подносы, шкатулочки для украшений и нити жемчуга.
Люди ищут различные антикварные вещицы на барахолках и в магазинах антиквариата. Однако такие вещи можно создавать и своими руками. Важно знать несколько способов как состарить мебель в домашних условиях. Читайте про них в этой статье.
Для отделки пола в винтажном интерьере подойдут натуральные отделочные материалы, например паркет или деревянные доски. Пол должен быть потертым и выглядеть так, словно по нему уже ходили люди несколько десятков лет.
Стены красятся или оклеиваются обоями. Краска на стенах обычно неяркая, пастельных оттенков. Если же вы решили приобрести обои на стены, нужно выбирать те, которые имеют контрастный рисунок. Вообще, сам стиль винтаж характеризуется цветочными и растительными мотивами. Поэтому и обои, и обивку дивана и кресел стоит подбирать с учетом этих мотивов.
Интерьер в спальне проектируется следующим образом. В центре помещения ставится кровать. Кровать лучше всего приобрести кованую или массивную деревянную. Спальная комната активно и массово украшается различными аксессуарами и деталями интерьера. Из дополнительной мебели стоит приобрести пару прикроватных тумбочек, потертых со множеством ящичков. Также в интерьер в стиле винтаж отлично впишется большое зеркало в потертой позолоченной раме. Рамка зеркала может быть выполнена в цветочном или растительном узоре.
В спальне нужно разместить необходимый декор: обилие подушек на кровати, вязаные салфетки на столике. Стоит подражать обстановке, какая была у наших бабушек. Там наверняка были старинные вещи, которые раньше делались вручную. Хотя и сегодня существует такое направление создания вещей своими руками. Оно сейчас входит на пик популярности и называется хенд-мейд.
Винтажный стиль не только позволяет создать уникальный и интересный дизайн интерьера в квартире. Он также весьма экономичен и доступен всем слоям общества. Для того, чтобы оформить помещение в стиле винтаж совсем не нужно тратить баснословные кучи денег. Почти все реально сделать самостоятельно и выглядеть это будет намного лучше покупных вещей.
Хотя некоторые люди у себя в доме хотят видеть не стилизацию под эпоху, а саму эпоху, такой как она есть. Они покупают исключительно всю мебель в антикварных магазинах и это обходится им недешево. А также нанимают специалистов по планировке и декору помещений.
Однако, для тех, кто хочет создать интерьер в стиле винтаж, необходимо следовать нескольким маленьким хитростям:
- Не бойтесь экспериментов с цветовой палитрой, как в отделке, так и в мебели. Мебель может вообще состоять из нескольких сортов дерева разных цветов и оттенков. Также в декоре могут сочетаться несколько совершенно разных тканей. Здесь является главным единственное правило – гармония сочетания объектов.
- Слушайте интуицию. Не стоит покупать ненужных вещей, просто подумайте, что бы сделало обстановку в помещении более гармоничной., чего в ней не хватает. Выбирая предметы мебели и декора не стоит придерживаться строгих правил, ведь создание такого интерьера – это настоящий процесс творчества.
- Не спешите. Винтажный стиль формируется постепенно. Стиль хай-тек или кантри можно оформить, просто посетив пару магазинов, а вот стиль винтаж собирается долго и азартно. Одну вещь вы найдете на рынке, другую на барахолке, третью выкупили у друзей. Только со временем комната приобретает завершенный и гармоничный образ. Винтаж предполагает обилие милых вещичек. А дорогие сердцу вещи не собираются быстро.
- Винтаж – это вторая жизнь старинных вещей. Многие предметы хранятся в старых домах и их хозяева уже готовы их выкинуть. Однако в интерьер в стиле винтаж им можно подарить вторую жизнь. Просто нужно хорошенько поискать такие вещи.
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Итак, мы рассмотрели множество различных хитростей и советов по организации и обустройству интерьера в стиле винтаж, а также рассказали какие предметы мебели и декора стоит приобретать, и какие отделочные материалы лучше всего использовать. Остальное только за вами. Экспериментируйте, творите и вытворяйте! И у вас получится свой собственный уникальный интерьер в стиле винтаж. Удачи!
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