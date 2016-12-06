Интерьер в спальне в винтажном стиле

Сегодня стиль винтаж стал очень популярным. Сейчас он используется не только в дизайне украшений и бижутерии, но и в дизайне интерьеров и мебели. Понятие винтаж родилось во Франции, и обозначает оно старое вино, долго хранившееся в погребах . У знаменитых французских вин есть одно неоспоримое достоинство: с годами такой напиток становится только ценнее и вкуснее. Так и с винтажными вещами, сохранившимися со времен наших бабушек: с каждым годом такие вещи становятся только ценнее и уникальнее.

Вообще, к винтажным относят предметы мебели и декора, которым больше двадцати лет. Но все таки самыми винтажными вещами стоит считать именно вещи 20х-30х годов прошлого века, которые лучше всего характеризуют эпоху и отражают все ее особенности. В те годы пластик, синтетика и другие искусственные материалы еще не были так распространены, поэтому все вещи созданы из исключительно натуральных материалов.

Так что же такое винтажный стиль в интерьере? И как правильно создать спальную комнату в стиле винтаж? На эти и многие другие вопросы мы ответим в этой статье. Приятного чтения!