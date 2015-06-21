Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Дома на деревьях для детей – лучшее развлечение

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Imaginative Tree House Charm, Squirrel Design Tree Houses Limited Squirrel Design Tree Houses Limited Сад в рустикальном стиле
Loading admin actions …

Какой ребенок не мечтает как можно скорее стать взрослым? Если у родителей есть собственный дом на даче, малышу тоже хочется стать владельцем своего личного загородного участка, только не такого скучного, как у мамы с папой, а волшебного, сказочного, неворятного домика на дереве. Там, в гуще листвы, можно наконец спрятаться от пристального внимания родителей и заняться обустройством личной территории.

Мир детских площадок невероятно разнообразен. Получить заказ на создание деревянного домика на природе, который подарит столько радости детям, – настоящая удача для дизайнера. Вот, где можно дать волю фантазии, вернуться в детство и создать именно такую площадку, о которой когда-то мечтали вы сами.

Большое приключение

Amazing treehouse High Life Treehouses
High Life Treehouses

Amazing treehouse

High Life Treehouses
High Life Treehouses
High Life Treehouses

Эта деревянная хижина с элементами средневекового дизайна сулит ее обитателям немало веселых моментов. Основная конструкция дома держится на деревянных балках, металлической горке и двух лестницах. Сложно сказать, как выглядит пространство дома за деревянной дверью, но кажется, что при желании здесь действительно можно не только играть, но и остановиться на пару деньков с ночевкой.

Домик в парке

Adventure Tower With Handmade Cargo Net Gardenatics Limited Сад в стиле кантри
Gardenatics Limited

Adventure Tower With Handmade Cargo Net

Gardenatics Limited
Gardenatics Limited
Gardenatics Limited

Дети обязательно должны вести подвижный образ жизни, поэтому развлечения подобные этой детской площадке, им просто необходимы. Конструкция полностью выполнена из дерева, в ней нет острых углов, а значит родители могут быть спокойны – их малышам не грозит получить нежелательную травму.

Невероятный дизайн

Imaginative Tree House Charm, Squirrel Design Tree Houses Limited Squirrel Design Tree Houses Limited Сад в рустикальном стиле
Squirrel Design Tree Houses Limited

Imaginative Tree House Charm

Squirrel Design Tree Houses Limited
Squirrel Design Tree Houses Limited
Squirrel Design Tree Houses Limited

Конструкция этого домика на дереве поистине уникальна! Деревянная хижина не имеет фундамента, что превращает ее в гигантского размера скворечник. Проникнуть вовнутрь этого необычного строения можно как традиционным способом – подняться по лестнице, так и нестандартным – забраться по канату или веревочной лестнице. Только представьте, сколько удовольствия может доставить такой домик маленьким фантазерам.

Маленькое королевство

Дом, Николай Карачев Николай Карачев Сад в классическом стиле
Николай Карачев

Дом

Николай Карачев
Николай Карачев
Николай Карачев

Фотографу Николаю Карачеву  удалось запечатлеть во дворе одного из загородных домов еще ону чудесную детскую площадку. Горки, лестницы качели и другие развлечения ждут своих маленьких обитателей в тени деревьев. Дети непременно оценят веселую и пеструю цветовую гамму площадки.

Полноценный отдых

Tree house, TreeSaurus TreeSaurus Сад в стиле модерн
TreeSaurus

Tree house

TreeSaurus
TreeSaurus
TreeSaurus

Дети должны не только много двигаться, но и время от времени отдыхать. Деревянная площадка, установленная на загородном участке, предлагает маленьким непоседам не только съехать со скоростной горки и совершить первые шаги в скалолазании, но и восстановить силы в небольшом деревянном домике, роль двери в котором выполняет большое круглое отверстие. 

Читатели журнала homify, которые интересуются дизайном для самых маленьких, смогут познакомиться с новыми проектами в Книге идей ’Летние каникулы! Чем занять детей дома?’.

homify 360°: Магия лунного света
Будем рады, если вы поделитесь рассказами о площадках вашего дества в комментариях.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо