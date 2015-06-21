Дома на деревьях для детей – лучшее развлечение

Какой ребенок не мечтает как можно скорее стать взрослым? Если у родителей есть собственный дом на даче, малышу тоже хочется стать владельцем своего личного загородного участка, только не такого скучного, как у мамы с папой, а волшебного, сказочного, неворятного домика на дереве. Там, в гуще листвы, можно наконец спрятаться от пристального внимания родителей и заняться обустройством
личной территории.
Мир детских площадок невероятно разнообразен. Получить заказ на создание деревянного домика на природе, который подарит столько радости детям, – настоящая удача для дизайнера. Вот, где можно дать волю фантазии, вернуться в детство и создать именно такую площадку, о которой когда-то мечтали вы сами.
Эта деревянная хижина с элементами средневекового дизайна сулит ее
обитателям немало веселых моментов. Основная конструкция дома держится на деревянных балках, металлической горке и двух лестницах. Сложно сказать, как выглядит пространство дома за деревянной дверью, но кажется, что при желании здесь действительно можно не только играть, но и остановиться на пару деньков с ночевкой.
Дети обязательно должны вести подвижный образ жизни, поэтому развлечения подобные этой детской площадке, им просто необходимы. Конструкция полностью выполнена из дерева, в ней нет острых углов, а значит родители могут быть спокойны – их малышам не грозит получить нежелательную травму.
Конструкция этого домика на дереве поистине уникальна! Деревянная хижина не имеет фундамента, что превращает ее в гигантского размера скворечник. Проникнуть вовнутрь этого необычного строения можно как традиционным способом – подняться по лестнице, так и нестандартным – забраться по канату или веревочной лестнице. Только представьте, сколько удовольствия может доставить такой домик маленьким фантазерам.
Фотографу Николаю Карачеву удалось запечатлеть во дворе одного из загородных домов еще ону чудесную детскую площадку. Горки, лестницы качели и другие развлечения ждут своих маленьких обитателей в тени деревьев. Дети непременно оценят веселую и пеструю цветовую гамму площадки.
Дети должны не только много двигаться, но и время от времени отдыхать. Деревянная площадка, установленная на загородном участке, предлагает маленьким непоседам не только съехать со скоростной горки и совершить первые шаги в скалолазании, но и восстановить силы в небольшом деревянном домике, роль двери в котором выполняет большое круглое отверстие.
Читатели журнала homify, которые интересуются дизайном для самых маленьких, смогут познакомиться с новыми проектами в Книге идей ’Летние каникулы! Чем занять детей дома?’.