Настроение в интерьере создают детали. Независимо от выбранного стиля и цветовой палитры, именно аксессуары больше всего влияют на общее впечатление от комнаты. Повесьте на стены черно-белые художественные фото с изображением известных моделей, и помещение тут же приобретет гламурный вид. Смените их на чучела животных, и вы почувствуете себя в охотничьей хижине, оформленной в стиле кантри.

Решили создать яркий и выразительный интерьер в гостиной? Добавьте как можно больше необычных предметов декора, и ваша квартира надолго останется в памяти у всех посетивших ее гостей, а вы прослывете не только хлебосольным хозяином, но и человеком, знающим толк в дизайне интерьера.

В этой Книге идей мы собрали 15 способов создать яркий интерьер в гостиной, и нам не терпится ими поделиться.