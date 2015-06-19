Настроение в интерьере создают детали. Независимо от выбранного стиля и цветовой палитры, именно аксессуары больше всего влияют на общее впечатление от комнаты. Повесьте на стены черно-белые художественные фото с изображением известных моделей, и помещение тут же приобретет гламурный вид. Смените их на чучела животных, и вы почувствуете себя в охотничьей хижине, оформленной в стиле кантри.
Решили создать яркий и выразительный интерьер в гостиной? Добавьте как можно больше необычных предметов декора, и ваша квартира надолго останется в памяти у всех посетивших ее гостей, а вы прослывете не только хлебосольным хозяином, но и человеком, знающим толк в дизайне интерьера.
В этой Книге идей мы собрали 15 способов создать яркий интерьер в гостиной, и нам не терпится ими поделиться.
Многие мечтают о том, чтобы интерьер гостиной стал ярче, но не уверены, получится ли у них создать гармонично сочетающуюся цветовую палитру. Отличный пример красочного оформления комнаты продемонстрировали специалисты из студии дизайна интерьера EEDS. Ярко-желтые светильник и стулья на фоне общего светло-серого фона смотрятся невероятно эффектно.
Гостиные в арабском стиле – это настоящее буйство красок. Такие квартиры просто утопают в невероятной геометрии разноцветных узоров и многообразии предметов декора. Если вы не готовы к тому, чтобы любимая гостиная внезапно превратилась в декорации к сказке
1001 ночь, можно просто добавить в привычный интерьер несколько ярких и восточных аксессуаров.
Иногда, чтобы изменить настроение гостиной со строгого на веселое, достаточно поставить у окна яркое кресло необычной формы.
Запах, также как и цвет, имеет непосредственное влияние на атмосферу комнаты. Сладкий аромат спелой клубники сделает холодный, минималистичный интерьер намного уютнее и теплее.
В этой гостиной за отличное настроение отвечают четыре электрогитары. Музыка – это неисчерпаемый источник веселья. Чем больше музыкальных инструментов в вашей квартире, тем ярче и располагающе выглядит ее интерьер.
Мы привыкли к тому, что деревянная мебель ассоциируется с традиционными домами в стиле кантри. Однако с ростом интереса к этому высокоэкологичному материалу, поклонники самых разных стилей интерьера желают иметь в своих квартирах предметы мебели из дерева. Как видим на фото, фантазия дизайнеров способна создавать очень интересные и яркие мебельные ансамбли с использованием дерева.
Мы живем в невероятную эпоху, когда модой правит эклектика. Больше не нужно слепо следовать одному тренду, можно буквально смешивать все со всем. Наслаждаться высококачественным изображением и шикарным звуком домашнего кинотеатра можно сидя на пеньке. И представьте себе, это еще и очень модно.
Для тех, кто совсем недавно начал знакомство с премудростями дизайна интерьера, и пока не решается идти на большие эксперименты, отличным способом сделать первый шаг в изменении привычной цветовой палитры гостиной, может стать подбор ярких декоративных подушек.
В наш скоротечный век, когда технологии проникли практически во все сферы жизни, очень важно не забывать о необходимости контакта с природой. Люди, которые часто бывают на свежем воздухе, отличаются высокой стрессоустойчивостью и стабильно хорошим настроением. Если большую часть дня вы вынуждены проводить в стенах офиса, почему бы не установить в гостиной фитостену? Таким образом, вы не только снизите количество углекислого газа в квартире, но и обзаведетесь очень необычным и привлекательным декором.
У вас нет времени на регулярный уход за фитостенами, но очень хочется внести в гостиную частичку природы? На выручку придут искусственные стволы березки и фотообои с изображением пышного зеленого леса.
Яркий, раскованный и творческий стиль
богемный шик или как его сокращенно называют
бохо дает отличный повод для экпериментов. В этом направлении встречаются вместе элементы гламура, культуры хиппи, милитари и этнические мотивы. Возможно, бохо – это именно то, что вы искали для своей гостиной?
Практических во всех квартирах диван занимает центральное место в композиции интерьера гостиной. Даже если все остальные предметы мебели будут выполнены в спокойных цветах, благодаря яркой обивке дивана, комната будет казаться светлой и веселой.
Зеркала с фацетом, хоть и требуют к себе немало внимания (ведь их надо регулярно протирать от пыли), зато создают в комнате неповторимую атмосферу. Солнечные лучи преломляются о скошенную кромку стекла и разбегаются по всей гостиной, заполняя ествественным светом все ее уголки.
Не каждый решиться поставить в гостиной настоящий бильярдный стол, но если вы настоящий поклонник этого спорта, почему бы не рискнуть? Ведь далеко не всем по душе стандартная схема оформления диван-телевизор-кресло-шкаф.
Как и любом деле, самое сложное – это начать. Но если вы твердо решения внести новые краски в оформление гостиной, не отказывайтесь от этого благородного намерения. Первым маленьким шагом к большим переменам может стать скромный букетик свежих цветов, поставленный в центре комнаты.
Если вам нравятся простые и понятные советы по улучшению интерьера, обратите внимание на Книги идей ’15 способов изменить спальню без ремонта’ и ’15 простых способов преобразить кухню’.