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15 способов создать яркий интерьер в гостиной

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
homify Гостиные в эклектичном стиле
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Настроение в интерьере создают детали. Независимо от выбранного стиля и цветовой палитры, именно аксессуары больше всего влияют на общее впечатление от комнаты. Повесьте на стены черно-белые художественные фото с изображением известных моделей, и помещение тут же приобретет гламурный вид. Смените их на чучела животных, и вы почувствуете себя в охотничьей хижине, оформленной в стиле кантри. 

Решили создать яркий и выразительный интерьер в гостиной? Добавьте как можно больше необычных предметов декора, и ваша квартира надолго останется в памяти у всех посетивших ее гостей, а вы прослывете не только хлебосольным хозяином, но и человеком, знающим толк в дизайне интерьера. 

В этой Книге идей мы собрали 15 способов создать яркий интерьер в гостиной, и нам не терпится ими поделиться. 

1. Смелый выбор

Мятный Glam, EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой Гостиная в стиле модерн
EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой

Мятный Glam

EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой
EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой
EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой

Многие мечтают о том, чтобы интерьер гостиной стал ярче, но не уверены, получится ли у них создать гармонично сочетающуюся цветовую палитру. Отличный пример красочного оформления комнаты продемонстрировали специалисты из студии дизайна интерьера EEDS. Ярко-желтые светильник и стулья на фоне общего светло-серого фона смотрятся невероятно эффектно. 

2. Элеметны восточной эстетики

Комната с восточным колоритом, студия Виталии Романовской студия Виталии Романовской Гостиная в стиле кантри
студия Виталии Романовской

Комната с восточным колоритом

студия Виталии Романовской
студия Виталии Романовской
студия Виталии Романовской

Гостиные в арабском стиле – это настоящее буйство красок. Такие квартиры просто утопают в невероятной геометрии разноцветных узоров и многообразии предметов декора. Если вы не готовы к тому, чтобы любимая гостиная внезапно превратилась в декорации к сказке 1001 ночь, можно просто добавить в привычный интерьер несколько ярких и восточных аксессуаров. 

3. Красное кресло

homify Балкон и терраса в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Иногда, чтобы изменить настроение гостиной со строгого на веселое, достаточно поставить у окна яркое кресло необычной формы. 

4. Цвет и запах

Иллюзия лофта, DARIA_MEZENTSEVA DARIA_MEZENTSEVA Кухня в стиле лофт
DARIA_MEZENTSEVA

Иллюзия лофта

DARIA_MEZENTSEVA
DARIA_MEZENTSEVA
DARIA_MEZENTSEVA

Запах, также как и цвет, имеет непосредственное влияние на атмосферу комнаты. Сладкий аромат спелой клубники сделает холодный, минималистичный интерьер намного уютнее и теплее. 

5. Ливерпульская четверка

Дизайн интерьера квартиры на Фрунзенской набережной в Москве, Никитин Артур Никитин Артур Гостиная в стиле модерн
Никитин Артур

Дизайн интерьера квартиры на Фрунзенской набережной в Москве

Никитин Артур
Никитин Артур
Никитин Артур

В этой гостиной за отличное настроение отвечают четыре электрогитары. Музыка – это неисчерпаемый источник веселья. Чем больше музыкальных инструментов в вашей квартире, тем ярче и располагающе выглядит ее интерьер. 

6. Деревянная мебель тоже может быть яркой

Интерьер бара в загородном доме Бюро домашних интерьеров Гостиная в классическом стиле
Бюро домашних интерьеров

Интерьер бара в загородном доме

Бюро домашних интерьеров
Бюро домашних интерьеров
Бюро домашних интерьеров

Мы привыкли к тому, что деревянная мебель ассоциируется с традиционными домами в стиле кантри. Однако с ростом интереса к этому высокоэкологичному материалу, поклонники самых разных стилей интерьера желают иметь в своих квартирах предметы мебели из дерева. Как видим на фото, фантазия дизайнеров способна создавать очень интересные и яркие мебельные ансамбли с использованием дерева. 

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7. На пеньке сижу, телевизор смотрю

Средиземноморский лофт для молодой семьи, Circle Line Interiors Circle Line Interiors Гостиная в стиле лофт
Circle Line Interiors

Средиземноморский лофт для молодой семьи

Circle Line Interiors
Circle Line Interiors
Circle Line Interiors

Мы живем в невероятную эпоху, когда модой правит эклектика. Больше не нужно слепо следовать одному тренду, можно буквально смешивать все со всем. Наслаждаться высококачественным изображением и шикарным звуком домашнего кинотеатра можно сидя на пеньке. И представьте себе, это еще и очень модно. 

8. Декоративные подушки

Средиземноморский лофт для молодой семьи, Circle Line Interiors Circle Line Interiors Гостиная в стиле лофт
Circle Line Interiors

Средиземноморский лофт для молодой семьи

Circle Line Interiors
Circle Line Interiors
Circle Line Interiors

Для тех, кто совсем недавно начал знакомство с премудростями дизайна интерьера, и пока не решается идти на большие эксперименты, отличным способом сделать первый шаг в изменении привычной цветовой палитры гостиной, может стать подбор ярких декоративных подушек. 

9. Фитостена

homify Гостиная в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

В наш скоротечный век, когда технологии проникли практически во все сферы жизни, очень важно не забывать о необходимости контакта с природой. Люди, которые часто бывают на свежем воздухе, отличаются высокой стрессоустойчивостью и стабильно хорошим настроением. Если большую часть дня вы вынуждены проводить в стенах офиса, почему бы не установить в гостиной фитостену? Таким образом, вы не только снизите количество углекислого газа в квартире, но и обзаведетесь очень необычным и привлекательным декором. 

10. Прогулка в лес

Скандинавский лес, EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой Гостиная в скандинавском стиле
EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой

Скандинавский лес

EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой
EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой
EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой

У вас нет времени на регулярный уход за фитостенами, но очень хочется внести в гостиную частичку природы? На выручку придут искусственные стволы березки и фотообои с изображением пышного зеленого леса.

11. Инерьер в стиле бохо

гостиная homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

гостиная

homify
homify
homify

Яркий, раскованный и творческий стиль богемный шик или как его сокращенно называют бохо дает отличный повод для экпериментов. В этом направлении встречаются вместе элементы гламура, культуры хиппи, милитари и этнические мотивы. Возможно, бохо – это именно то, что вы искали для своей гостиной? 

12. Яркая обивка

геометрия, арХбабы арХбабы Гостиная в стиле минимализм
арХбабы

геометрия

арХбабы
арХбабы
арХбабы

Практических во всех квартирах диван занимает центральное место в композиции интерьера гостиной. Даже если все остальные предметы мебели будут выполнены в спокойных цветах, благодаря яркой обивке дивана, комната будет казаться светлой и веселой. 

13. Зеркала с фацетом

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Зеркала с фацетом, хоть и требуют к себе немало внимания (ведь их надо регулярно протирать от пыли), зато создают в комнате неповторимую атмосферу. Солнечные лучи преломляются о скошенную кромку стекла и разбегаются по всей гостиной, заполняя ествественным светом все ее уголки. 

14. Бильярдная в гостиной

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Не каждый решиться поставить в гостиной настоящий бильярдный стол, но если вы настоящий поклонник этого спорта, почему бы не рискнуть? Ведь далеко не всем по душе стандартная схема оформления диван-телевизор-кресло-шкаф. 

15. Букет цветов способен на многое

3 этаж: рабочий кабинет, мастерская, антресольный этаж с комнатой отдыха Дизайн-студия HOLZLAB Рабочий кабинет в стиле лофт
Дизайн-студия HOLZLAB

3 этаж: рабочий кабинет, мастерская, антресольный этаж с комнатой отдыха

Дизайн-студия HOLZLAB
Дизайн-студия HOLZLAB
Дизайн-студия HOLZLAB

Как и любом деле, самое сложное – это начать. Но если вы твердо решения внести новые краски в оформление гостиной, не отказывайтесь от этого благородного намерения. Первым маленьким шагом к большим переменам может стать скромный букетик свежих цветов, поставленный в центре комнаты. 

Если вам нравятся простые и понятные советы по улучшению интерьера, обратите внимание на Книги идей ’15 способов изменить спальню без ремонта’ и ’15 простых способов преобразить кухню’.

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