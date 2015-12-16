6 идей для улучшения вашей столовой комнаты

Столовая комната в наши дни имеет важное значение для каждой квартиры. Именно здесь собираются родственники и гости, чтобы вести неспешные беседы и наслаждаться вкусной едой. Поэтому дизайн названной комнаты должен быть безупречен.
Главное, что сделает вашу столовую функциональной и привлекательной – это удачно подобранный стол и стулья к нему. Оцените необходимый размер, стилистику и особенности обеденного стола и только после этого совершайте покупку.
Окружающая обстановка в комнате оказывает непосредственное влияние на ее атмосферу. Позаботьтесь о наполнении интерьера приятными оттенками и уникальными предметами, которые подчеркнут ваш статус и продемонстрируют окружающим вкус.
Чтобы помочь вам в вопросе декорирования столовой, мы подготовили 6 простых и доступных идей для этого. Поверьте, что немного изменив освещение или добавив несколько деталей в интерьер, вы сможете преобразить дизайн столовой до неузнаваемости.
Украшать столовую комнату можно не только привлекательными отделочными материалами на стенах и полу, но и эффектными произведениями искусства. К последним относятся разнообразные картины, антикварные часы и зеркала, статуэтки, скульптуры и современные арт-объекты.
Необычную люстру, которую вы видите на фото, можно с уверенностью отнести к произведениям искусства, ведь ее дизайн поражает воображение. Такой предмет сможет не только украсить столовую, но и осветить ее.
Вы можете коллекционировать в столовой арт-предметы единой тематики. Например, расположить на комоде несколько статуэток или декоративных тарелок, привезенных из далеких стран. Подобные коллекции подчеркнут вашу творческую натуру и сделают дизайн столовой комнаты уникальным.
Классика никогда не выходит из моды. Выбирая для своей столовой комнаты мебель традиционного дизайна, вы не прогадаете, поскольку она будет актуальна даже спустя многие годы.
Обязательными атрибутами в интерьере названной комнаты являются обеденный стол и стулья вокруг него. Отлично подойдут модели из натурального дерева светлого или темного оттенка. Если вам сложно определиться – комбинируйте различные породы древесины в интерьере столовой комнаты, как это показано на фото.
Размер стола зависит от двух факторов: площади помещения и численности вашего семейства. Чем значительнее эти два показателя – тем больше стол вам понадобится. Для столовой с ограниченой квадратурой отличным решением станет компактный стол-трансформер, размер которого легко изменяется по необходимости.
Стулья должны гармонировать со стилистикой обеденного стола и быть удобными. В классическом варианте – это устойчивые образцы с мягкой обивкой на сидении и спинке.
Кроме упомянутых видов мебели, в столовой можно разместить красивый сервант, презентабельный комод и журнальный столик.
Хотите поразить всех гостей дизайном своей столовой комнаты? Тогда делайте ставку на контрастные решения.
Сегодня очень популярно сочетать в интерьере несочетаемые, на первый взгляд, предметы. Речь идет о различных стилистических подходах, которые можно умело соединять и необычно комбинировать между собой. В результате получается очень современная комната, в которой приятно проводить время в кругу родственников и друзей.
На фото вы можете оценить именно такой проект. Посмотрите, как гармонично в этой столовой комнате стулья классического дизайна перекликаются с новомодной люстрой и модерновым столом. Яркая плитка на полу подчеркивает эклектичность пространства и делает стулья горчичного цвета еще более выразительными.
Какой бы шикарный ремонт вы не сделали в столовой, неудачно подобранное освещение может все испортить. Поэтому еще до начала основных работ по обустройству комнаты продумайте размещение светильников, ламп и розеток.
Оптимальным подходом в организации красивого и функционального освещения является сочетание различных его типов. Используйте в центре комнаты красивую подвесную люстру, которую лучше разместить непосредственно над обеденным столом.
По периметру комнату можно эффектно подсветить, используя непрямое освещение. Его специфика состоит в том, что сами светильники не видны, а заметно лишь их рассеянное свечение, отраженное от поверхностей стен или потолка. Так получается мягкий приглушенный свет, с помощью которого можно создать неповторимую атмосферу в столовой комнате.
Чтобы пребывание в столовой комнате всегда было приятным и комфортным, позаботьтесь о теплом напольном покрытии. Уютный ковер под обеденным столом подчеркнет его стилистику и зрительно обозначит зону для принятия пищи.
Учитывая общий характер помещения, вы можете выбрать либо спокойный однотонный ковер, либо яркий и контрастный. Также обратите внимание на материал названного изделия и длину его ворса. Самыми теплыми и приятными считаются натуральные ковры с длинным ворсом.
Размер коврового покрытия напрямую зависит от квадратуры столовой комнаты, габаритов стола и дизайнерской задумки. Это может быть совсем небольшой коврик в центре комнаты, модель по размеру обеденного стола или же огромный ковер, который скроет устаревшую отделку пола.
Обо всех тонкостях и важных нюансах подбора коврового покрытия вы узнаете из Книги идей
Какой ковер выбрать?.
Презентабельный стол станет достойным украшением любой столовой комнаты. Поскольку он является центральным предметом в ее интерьере, не стоит экономить при покупке данной мебели.
Современные дизайнеры предлагают множество стилистических вариаций обеденных столов – от классических образцов до модерновых. Выбирайте тот, который соответствует вашему вкусу и больше всего подойдет к дизайну комнаты.
Что касается материала, то в столовой часто встречаются столы из натурального дерева, стекла, пластика и камня. На фото представлен образец, соединяющий в себе сразу две составляющих – стеклянную столешницу и оригинальное деревянное основание изогнутой формы. Определившись с моделью обеденного стола, подберите для него подходящие стулья.
Важное значение для гармоничной атмосферы в столовой имеет украшение стола. Потратьтесь и купите дорогую скатерть, красивую посуду и презентабельные столовые приборы.