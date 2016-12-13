В квартире с огромным метражом найдется место для реализации всех ваших идей и дизайнерских задумок. А как быть, если планов много, а площадь для их воплощения в жизнь ограничена? Мы подскажем выход из этой ситуации и предложим вам 7 идей, чтобы обставить небольшую квартиру.
Основной акцент нужно делать на функциональности мебели и предметов интерьера маленьких комнат. Выбирайте модели, которые в довесок к своим базовым характеристикам обладают рядом дополнительных. Если это мягкая мебель – то обязательно с встроенными контейнерами для хранения, а если стол – то трансформер.
Что касается техники, то ее компактные образцы должны быть у вас в приоритете. Особенно это важно на кухне, где одно устройство может заменить сразу несколько. Например, кухонный комбайн позволит обойтись без мясорубки, соковыжималки, блендера и овощерезки, ведь он выполнит все функции упомянутых приборов.
Практичность на каждом шагу должна стать основным правилом обустройства небольших квартир. Активно используйте углы, коридоры и каждый сантиметр имеющегося пространства, чтобы наполнить его функциональными конструкциями.
Как правило, при ограниченной квадратуре помещения больше всего сложностей возникает с хранением вещей. Многочисленные стеллажи, шкафы, комоды и полочки совершенно некуда устанавливать, а если и находится небольшое местечко в одной из комнат – то подходящая конструкция не вмещает весь объем накопившихся предметов.
В подобной ситуации оптимальным решением может стать создание пространства для хранения в коридоре. Даже если он у вас довольно узкий, компактные секции вдоль одной из стен не помешают свободному передвижению.
На фото представлен пример подобной конструкции, которая состоит из различных ящиков и полок. Открытые и закрытые отделения с зеркальными элементами создают дополнительное пространство, где можно без проблем разместить огромное количество вещей. Белый цвет фасада визуально расширит коридор, так же, как и большое зеркало на противоположной стене.
Максимально заполнив пространство в коридоре, вы значительно сэкономите его в комнатах.
В маленькой квартире лучше создавать просторные комнаты, без нагромождения мебели и декоративных элементов. Это позволит расширить пространство и сделать его максимально функциональным.
Гостиная, которую вы видите на фото, выглядит очень уютно, имея самый минимальный набор мебели. Стильный угловой диван может трансформироваться в большую кровать, а в нижней его части найдется место для хранения белья. Настенные шкафчики удобны для размещения всевозможных мелочей. Мягкое кресло в углу станет вашим любимым местом для чтения или просмотра телевизора.
Особое внимание в гостиной стоит уделить организации освещения. Установите современные светильники на разном уровне, чтобы подсвечивать каждую зону в комнате. Потолочные и напольные светильники могут быть довольно лаконичными, а вот подвесная люстра должна эффектно выделяться и быть центральным элементом в дизайне гостиной.
И заключительный момент – мягкий ковер на полу. Он придаст комнате уют и согреет ваши ножки в холодное время года.
Обстановка в спальне должна расслаблять и способствовать полноценному отдыху. Именно поэтому для небольших квартир подойдет лаконичный дизайн названной комнаты.
Выбирайте компактные модели кровати, которую лучше установить в центре. Напротив нее уместно оборудовать место для техники, а также небольшие тумбы для хранения самых необходимых вещей. Палитра всех предметов должна быть спокойной, без ярких и блестящих оттенков. Идеально подойдут коричневые тона, темно-синие и серые.
Освещение в спальне может быть приглушенное и рассеянное. Это позволит вам быстрее засыпать и сделает атмосферу комнаты более уютной. Прикроватный светильник и стильная люстра справятся с поставленной задачей на отлично.
Обставляя кухню в малогабаритной квартире, уделите особое внимание ее функциональности. Модульные системы являются самыми экономичными и позволяют разместить максимальное количество секций на небольшой площади.
Сегодня дизайнеры предлагают удобное новшество – многофункциональный остров посреди кухни. Там найдется место и для варочной поверхности, и для принятия пищи. Таким образом, можно обойтись без обеденного стола и обеспечить экономию не только пространства, но и финансовых ресурсов.
При выборе техники отдавайте предпочтение встроенным моделям, которые идеально впишутся в интерьер и сделают вашу кухню не только функциональной, но и стильной.
В маленькой квартире вряд ли получится обустроить гардеробную в отдельной комнате, но это не помешает вам хранить одежду продуманно и удобно.
Рекомендуем присмотреться к встроенным системам купе, которые отличаются наибольшей функциональностью и довольно популярны в небольших апартаментах. Соорудить шкаф такого типа можно в спальне или коридоре, а места для него потребуется совсем немного.
Важно продумать не только дизайн фасада шкафа-купе, но и его внутреннюю организацию. Лучше выбирать различные типы секций – открытые и закрытые, выдвижные и статичные. Это позволит разместить одежду разного фасона и предназначения. Обязательно найдите место для небольшой штанги с вешалками и ящиков для обуви.
Небольшая ванная комната требует компактной сантехники и продуманной планировки. Всего на нескольких квадратных метрах можно удобно разместить все необходимое.
Душ может быть расположен прямо над ванной, ведь отдельная душевая кабина занимает довольно большое пространство. Остальные конструкции расставьте вдоль стен, а если есть возможность – соорудите для них специальную нишу. Сантехнику и мебель лучше выбирать светлых тонов, а плитку – с глянцевой поверхностью.
Лаконичный дизайн помещения и яркая подсветка отдельных зон позволят зрительно увеличить ванную и подчеркнуть каждый предмет в ее интерьере. Большие окна и зеркала на стенах помогут создать иллюзию дополнительного пространства, что так важно для малогабаритных помещений.
Грамотно обустроив балкон или террасу, можно добиться создания дополнительного места для отдыха или работы. Это полезная находка для маленьких квартир, где так сложно найти уединенный уголок.
На фото представлен интересный вариант небольшого балкона, который смело можно назвать дополнительной комнатой. Здесь есть все, что вам понадобится для приватного времяпрепровождения, а именно – журнальный столик, мягкая мебель, светильник и декоративные композиции на стене и в вазе. Это отличное место для полноценного отдыха после тяжелого трудового дня и неспешного чаепития.
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