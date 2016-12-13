В квартире с огромным метражом найдется место для реализации всех ваших идей и дизайнерских задумок. А как быть, если планов много, а площадь для их воплощения в жизнь ограничена? Мы подскажем выход из этой ситуации и предложим вам 7 идей, чтобы обставить небольшую квартиру.

Основной акцент нужно делать на функциональности мебели и предметов интерьера маленьких комнат. Выбирайте модели, которые в довесок к своим базовым характеристикам обладают рядом дополнительных. Если это мягкая мебель – то обязательно с встроенными контейнерами для хранения, а если стол – то трансформер.

Что касается техники, то ее компактные образцы должны быть у вас в приоритете. Особенно это важно на кухне, где одно устройство может заменить сразу несколько. Например, кухонный комбайн позволит обойтись без мясорубки, соковыжималки, блендера и овощерезки, ведь он выполнит все функции упомянутых приборов.

Практичность на каждом шагу должна стать основным правилом обустройства небольших квартир. Активно используйте углы, коридоры и каждый сантиметр имеющегося пространства, чтобы наполнить его функциональными конструкциями.