Как защитить свой сад от домашних питомцев

Можно одновременно озеленять свой сад и создавать с помощью декоративных цветов и кустовых посадок защиту грядок от посягательств своих домашних питомцев. Для этого специалисты советуют использовать два основных приема:

- Растения с жесткими и колючими листьями, густыми и мелкими веточками, с колючками: такая живая изгородь из кустов вереска, барбариса или шиповника станет красивым и надежным барьером и для кошек, и даже для крупных собак.

- Растения и цветы с неприятным для животных запахом: нюх у кошек и собак, как известно, намного более чуткий, чем у человека. Воспользуйтесь этим свойством в свою пользу – посадите вдоль клумб и грядок небольшой бордюрчик из руты, лимонника, лаванды, розмарина, садовой герани. Запах этих растений слишком резкий и неприятный для животных. Также можно попробовать посадить преграду из горького перца, запах которого очень сильно действует на животных.