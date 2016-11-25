Как защитить свой сад от домашних питомцев

Мы любим наших домашних питомцев, несмотря на их непоседливый или упрямый характер, с радостью берем их с собой на дачу или выпускаем погулять в саду. Но что же делать, чтобы такие прогулки не испортили красоту клумб и не стали причиной ссор с нашими четвероногими друзьями? Не забывайте –
мы в ответе за тех, кого приручили. Несколько несложных приемов помогут вам заранее позаботиться об удобном пространстве для домашних питомцев в саду и о сохранности клумб и грядок.
Защитить в саду декоративные зоны от набегов ваших домашних любимцев поможет создание вокруг клуб и зеленых оазисов разделительной части грунта, покрытого колючей галькой,гравием, крупной мраморной крошкой, шершавыми древесными опилками. Конечно, такое покрытие – не стена, и не остановит упорного кота, поставившего себе четкую цель добрать до середины цветника во чтобы то ни стало. Но в целом, шершавые поверхности, перекатывающиеся под лапами камушки с неровными краями – неприятны для прогулок домашних животных, В большинстве случаев, они попробуют пару раз ступить на такую отмостку и оставят попытки добраться до зелени, окруженной таким своеобразным препятствием.
Можно одновременно озеленять свой сад и создавать с помощью декоративных цветов и кустовых посадок защиту грядок от посягательств своих домашних питомцев. Для этого специалисты советуют использовать два основных приема:
- Растения с жесткими и колючими листьями, густыми и мелкими веточками, с колючками: такая живая изгородь из кустов вереска, барбариса или шиповника станет красивым и надежным барьером и для кошек, и даже для крупных собак.
- Растения и цветы с неприятным для животных запахом: нюх у кошек и собак, как известно, намного более чуткий, чем у человека. Воспользуйтесь этим свойством в свою пользу – посадите вдоль клумб и грядок небольшой бордюрчик из руты, лимонника, лаванды, розмарина, садовой герани. Запах этих растений слишком резкий и неприятный для животных. Также можно попробовать посадить преграду из горького перца, запах которого очень сильно действует на животных.
Сад – излюбленное место отдыха для животных и чтобы они не шкодили на ваших грядках, помимо устройства защиты грядок, дайте все-таки возможность и вашим домашним любимцам вдоволь нагуляться, копаясь в земле и валяясь на зеленой травке. Для собак обычно устраивают прогулочную зону – дорожку шириной около метра вдоль периметра участка, огороженную невысоким штакетником. Животное может бегать там целыми днями, исследуя окрестности и защищая свою территорию. Если вы долгое время проживаете на даче или оборудуете сад вокруг постоянного места жительства в коттедже, обязательно позаботьтесь о домике и для вашего четвероного друга. Размер вольера и будки для собак определяется их породой и габаритами, но в любом случае – животному должно быть достаточно места для пробежек и движения.
Если вашего питомца одолеют охотничьи инстинкты, уже никакая преграда не поможет и ваша свежевскопанная грядка с ровными рядками только что посаженных растений вмиг превратится в полигон с ямами и отпечатками лап. Поэтому, если вы планируете садовые работы, не тревожьте нервную систему свою и домашнего питомца, закройте кота в доме на время посадки клумбы, отведите собаку в дальний угол сада – они не будут вам мешать и вы быстро справитесь со своими садовыми заботами.
Хвойные растения, салаты, специи, молодые саженцы деревьев хуже всего переносят набеги домашних питомцев, поэтому лучше сразу позаботится об их особой защите. Мелкие травы, маленькие саженцы можно посадить в специальные декоративные контейнеры – это украсит ваш сад и защитит нежную зелень от посягательств лап и когтей. Новые неокрепшие саженцы деревьев в саду тоже нужно отдельно защитить и от кошек, которые очень любят точить когти о молодую кору и от собак, которые могут просто нечаянно сломать маленькое деревце. Для этого вокруг саженца можно поставить легкую ограду-заборчик, пока дерево не подрастет.
Самым надежным вариантом защиты от домашних питомцев – своих, а тем более посторонних, станет надежная изгородь вокруг вашего сада. Если вы не хотите, чтобы животные нарушали порядок в декоративном саду или раскапывали ваши грядки, оградите эти зоны высоким укрепленным забором, разделив свой участок на две части – доступную для прогулок вашего домашнего питомца и благоустроенную, куда он может попасть только вместе с вами.