Как создать мультифункциональное пространство в доме. 7 простых шагов

Создать мультифункциональное пространство в доме и сделать его более уютным можно при помощи мягких форм. В этом могут помочь подушки, диваны и половые покрытия. Если это подушечки, то они должны быть яркими и выполненными в разных формах. В строгий стиль интерьера привнесут больше живости яркие пятна. Любителям яркого интерьера разбавить и уравновесить его можно более спокойными и нейтральными по цвету мягкими элементами. Интересным предметом для интерьера маленькой комнаты будут маленькие пуфики.

В качестве напольных покрытий можно использовать коврики. Если нравится высокий ворс коврового изделия, желательно использовать небольшие коврики, которые подбираются в тон к мебели или стен. Если покрытие коротковорсистое, оно может быть побольше. Что касается цвета ковра, желательно выбирать его в светлых тонах, чтобы зрительно расширить пространство.

Выбирая мягкую мебель для создания мультифункционального пространства в доме нужно не забыть о ее функциональности. Желательно, чтобы диван или мягкий уголок имел нишу для белья и компактные размеры. Если очень хочется, чтобы подлокотники были широкие, эти части изделия должны быть функциональными. Сегодня производится огромное количество мягкой мебели с функциональными боковинами, в которых может размещаться небольшая библиотека, бар или другие предметы. Но все же, если комната имеет небольшие размеры, мягкая мебель без боковин или с тонкими будет более практичной с точки зрения увеличения пространства.