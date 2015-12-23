Как создать мультифункциональное пространство в доме. 7 простых шагов

Очень хочется сделать так, чтобы маленькая квартирка стала хоть на метр больше. А как это сделать, не всегда понятно. Если попробовать применить советы, которые дают специалисты homify.ru, то способы создания мультифункционального пространства в доме обязательно найдутся.
Выбрав один из способов, конструктивный или дизайнерский, можно успешно воплотить их в жизнь. И тогда маленькое пространство будет не только более функциональным, но и значительно уютнее. Попробуем создать мультифункциональное пространство в доме, сделав 7 небольших шагов.
Зонирование пространства мебелью также поможет в создании мультифункционального пространства в доме. Перегородок на небольшом метраже должно быть как можно меньше. Но при создании нужного нам пространства перегородки играют роль дополнительного функционального разделителя помещения. При их сооружении нужно применять легковесные модели. Они могут быть из стекла или пластика. Кухню от комнаты можно отделить такими перегородками, причем они могут быть раздвижными. Такой материал облегчает пространство и визуальные параметры его кажутся немного больше.
Мебель в небольшом пространстве играет одну из первых скрипок по его загромождению. Поэтому для расширения комнат и создания мультифункционального пространства в доме нужно подбирать метель, которая имеет несколько вариантов использования. Мебельные трансформеры сегодня довольно популярны и эта ниша товаров постоянно пополняется новыми интересными идеями. К сожалению, не всегда удается строительными мерами увеличить жилплощадь, но благодаря многофункциональной мебели пространство в доме может постоянно меняться и освежаться.
Если вы только планируете меблировать дом, в котором не так много места, выбирайте мебель небольших размеров и складную. Это позволит создать мультифункциональное пространство в доме и сэкономить на метраже благодаря уравновешенным пропорциям мебели и пространства. Желательно, чтобы обивка мебели или фасады корпусных ее частей имели тот же цвет, что и стены. Выбирая обои или краску для стен нужно об этом помнить. Благодаря такому подходу мебель будет зрительно сливаться со стенами и пространство визуально расширится. Не обязательно нужно выбрасывать свою мебель, если она не совпадает по цвету, нужно всего лишь поменять обивку или наклеить на фасады шкафов самоклеящуюся пленку нужного оттенка.
Park Avenue
Современные интерьерные решения в новостройках предлагают жилища, не обустроенные перегородками, чтобы заселяющиеся жильцы могли создать свое пространство самостоятельно исходя из вкусовых предпочтений. В одном помещении может быть соединено и зонировано несколько функциональных пространств, таких как кухня, столовая, гостиная. Эффективно будет и в уже эксплуатирующейся квартире снести перегородку между кухней и комнатой, чтобы увеличить пространство. Это добавит метраж и заметно расширит площадь. В первую очередь открытая планировка делится на мультифункциональные зоны при помощи мебели, легких декоративных перегородок и может зонироваться светильниками, обустраиваемыми в каждой зоне отдельно. В этом случае важным нюансом остается цветовая гамма. Оформление цветом должно быть гармоничным и предметы мебели, декоративные элементы, отделка стен и потолок должны быть выполнены в одном стиле и цвете.
Для того чтобы создать мультифункциональное пространство в доме, нужно попытаться расширить места, по которым ежедневно осуществляется наибольшее количество передвижений. Если вы идете из одной комнаты в другую, и на вашем пути находятся предметы, которые нужно постоянно обходить, желательно переставить их в другие места или вовсе убрать, оценив их функциональную нагрузку. Возможно, что эти вещи не нужны вовсе, поэтому без сожаления прощайтесь с такими предметами интерьера. Тогда не придется спотыкаться каждый раз на выступающих частях мебели, и пространство окажется больше не только визуально, но и реально.
Создать мультифункциональное пространство в доме и сделать его более уютным можно при помощи мягких форм. В этом могут помочь подушки, диваны и половые покрытия. Если это подушечки, то они должны быть яркими и выполненными в разных формах. В строгий стиль интерьера привнесут больше живости яркие пятна. Любителям яркого интерьера разбавить и уравновесить его можно более спокойными и нейтральными по цвету мягкими элементами. Интересным предметом для интерьера маленькой комнаты будут маленькие пуфики.
В качестве напольных покрытий можно использовать коврики. Если нравится высокий ворс коврового изделия, желательно использовать небольшие коврики, которые подбираются в тон к мебели или стен. Если покрытие коротковорсистое, оно может быть побольше. Что касается цвета ковра, желательно выбирать его в светлых тонах, чтобы зрительно расширить пространство.
Выбирая мягкую мебель для создания мультифункционального пространства в доме нужно не забыть о ее функциональности. Желательно, чтобы диван или мягкий уголок имел нишу для белья и компактные размеры. Если очень хочется, чтобы подлокотники были широкие, эти части изделия должны быть функциональными. Сегодня производится огромное количество мягкой мебели с функциональными боковинами, в которых может размещаться небольшая библиотека, бар или другие предметы. Но все же, если комната имеет небольшие размеры, мягкая мебель без боковин или с тонкими будет более практичной с точки зрения увеличения пространства.
Освещение играет большую роль в организации небольшого пространства и может его как увеличивать, так и уменьшать. Если в помещении мало света и светлых тонов в отделке интерьера, оно становится мрачноватым и кажется меньше своих размеров.
Осветление пространства улучшает его пространственные показатели и создает уютный интерьер. Легкими полупрозрачными шторами можно задрапировать окно. Если сторона солнечная можно повесить легкие жалюзи или римские шторы.
Не нужно забывать об искусственном освещении. Различного рода светильники, которыми нужно осветить темные углы и потолочные точечные светильники визуально расширят пространство. Не стоит вешать в небольших комнатах низкие объемные люстры и применять большие абажуры для светильников. Очень ярким искусственное освещение быть не должно. Светильники можно для удобства разбивать на группы и освещать ими определенные зоны.
Для создания мультифункционального пространства в доме необходимо задействовать все доступные в доме места и найти им применение. Различные встроенные шкафы, полочки и ниши нужно по максимуму загрузить, но при этом не должно быть переизбытка в интерьере. Все, что можно спрятать, должно быть спрятано. Пространство тогда станет свободным и визуально расширится, если весь ненужный хлам будет из него убран.
Это только небольшая часть из всего, что можно сделать для создания мультифункционального, уютного и более просторного пространства.