6 стилей дизайна мезонина

Мезонин — это не химическое соединение и не лекарственный препарат, как можно подумать сразу. Слово «мезонин» происходит из итальянского языка и означает «промежуточный».

Во Франции XVIII в. вовсю разыгралась мода на мансардные этажи, которые изначально сдавались в наем, а потом стали атрибутом элитного жилья. В отличие от французов, итальянцы не считали мансарду должным жильем для элиты. Поэтому они решили придумать что-то схожее с мансардой, но, в то же время, принципиально новое. Так, впервые появился мезонин.

Мезонин — это полуэтажное пространство, которое строится в средней части здания. Он может быть выполнен как в виде отдельной комнаты с самостоятельной крышей и окнами, так и в виде псевдоэтажа в помещениях с высокими потолками. С помощью мезонина достигается более оптимальное использование вертикального пространства.

Имея функциональное предназначение, мезонин может иметь и декоративное, поэтому дизайнеры не относятся к нему лишь как ошибочно возведенной пристройке. Ниже приведен небольшой очерк о мезонине и стилях, в которых он может быть выполнен.