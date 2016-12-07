6 стилей дизайна мезонина

Мезонин — это не химическое соединение и не лекарственный препарат, как можно подумать сразу. Слово «мезонин» происходит из итальянского языка и означает «промежуточный».
Во Франции XVIII в. вовсю разыгралась мода на мансардные этажи, которые изначально сдавались в наем, а потом стали атрибутом элитного жилья. В отличие от французов, итальянцы не считали мансарду должным жильем для элиты. Поэтому они решили придумать что-то схожее с мансардой, но, в то же время, принципиально новое. Так, впервые появился мезонин.
Мезонин — это полуэтажное пространство, которое строится в средней части здания. Он может быть выполнен как в виде отдельной комнаты с самостоятельной крышей и окнами, так и в виде псевдоэтажа в помещениях с высокими потолками. С помощью мезонина достигается более оптимальное использование вертикального пространства.
Имея функциональное предназначение, мезонин может иметь и декоративное, поэтому дизайнеры не относятся к нему лишь как ошибочно возведенной пристройке. Ниже приведен небольшой очерк о мезонине и стилях, в которых он может быть выполнен.
Этот стиль буквально означает «сегодняшний», «нынешний» и т.д. Его принято называть модерн, который обозначает направление дизайна, получившее развитие в начале ХХ в. Для этого стиля характерны геометрически четкие прямые линии и фигуры интерьера. Используется монохромная цветовая гамма, минимализм в расположении вещей в жилище. Стиль модерн отвергает закрытое пространство и акцентирует внимание на открытости и свободе.
Примером мезонина, выполненного в современном стиле, может послужить следующий. Так, если представить помещение в белых или других монохромных тонах, мезонин будет прямоугольным вдоль несущей стены. По краям полуэтажа выполнен невысокий бортик, а вместо стен служит панорамное стекло. На мезонин ведет лестница, также выполнена в монохромных тонах.
Поклонники этого стиля предпочитают спокойствие, домашнее тепло и уют. Характерной особенностью скандинавского стиля является использование пастельных тонов, таких как светло-зеленый, светло-синий, светло-розовый и т.д. В то же время доминирующий цвет — белый. Более яркие цвета используются лишь в качестве добавления акцента и в небольшом количестве.
При обстановке помещений используют такие натуральные материалы, как дерево, камень, металл и т.п. Проектируя комнату в скандинавском стиле, дизайнер постарается максимально освободить пространство, поменьше и не так активно использовать аксессуары.
Чтобы подняться на мезонин в скандинавском стиле, нужно пройти белую лестницу, напоминающую позвоночник млекопитающего животного. Пол в мезонине выстелен темно-коричневым ламинатом, а стены — белые, что создает теплый контраст. Обставлять это помещение следует деревянной, кожаной или оббитой тканью мебелью в темных тонах. Важно обеспечить доступ солнечного света днем и довольно яркое освещение вечером. Другой вариант — обставить мезонин по минимуму или расположить только кровать, превратив его в полноценный спальный отсек.
Это направление считается золотой серединой в дизайне и никогда не теряет свою актуальность. Это обусловлено тем, что он вобрал в себя опыт многих веков.
Характерными чертами классического стиля считаются четкие и ровные геометрические формы, украшенные лепниной или красивой резьбой. По цветовой гамме используют легкие пастельные тона. В качестве контраста используют темную деревянную мебель, а также паркетную деревянную доску. Для классического интерьера характерна сдержанность форм и элементов. В качестве освещения применяют люстры в центральной части помещения.
К мезонину в классическом стиле ведет винтажная деревянная винтовая лестница. Нет ничего лучше, чем обставить стены такого мезонина полками с книгами. Здесь можно разместить небольшой письменный стол из темного дерева и кожаное кресло. Таким образом, можно обустроить кабинет.
«Кантри» в переводе с английского означает «поселок», «село». Исходя из названия можно понять, что стиль кантри в дизайне передает сказочную и теплую красоту деревенского быта.
Палитра цветов стиля кантри разнообразна и стремится придать интерьеру теплоту. Поэтому в этом стиле стараются избегать ярко-белого цвета, как самого холодного. Не последнюю роль в этом стиле играют натуральные материалы, из которых должны быть сделаны предметы обихода, а также внутренняя отделка помещений. Также в стиле кантри применяют много предметов, сделанных своими руками, которыми обставляют все комнаты.
Как и в примере скандинавского стиля, мезонин в стиле кантри можно оборудовать под спальню. Оригинальным решением, чтобы забраться на мезонин, будет грубая деревянная лестница, которая напоминает такие же на чердак. Пол в мезонине желательно выстелить коврами, а кровать — натуральным пуховым материалом или пледом. При этом нелишними будут различные подушки, разбросанные на ней.
Как снова понятно из названия, этот стиль использует минимум предметов, средств и элементов для создания интерьера. Для минимализма характерно использование простых геометрических форм, не допускающих излишних манипуляций.
Цвета в минимализме могут быть использованы совершенно любые, из-за чего складывается впечатление, что этот стиль может выглядеть совершенно по-разному и имеет сотни вариаций. Главное требование — конкретная палитра не должна быть многоцветной.
Предметы обихода у минималистов выглядят совершенно просто и без лишних украшений. Мебель плоская и без орнамента. В помещение должен максимально проникать естественный свет.
Соответствующим образом будет выглядеть и мезонин в стиле минимализма. Так, само помещение можно сделать в несколько ярусов. На нижнем могут быть расположены белые диваны со стеклянным журнальным столиком. За ними — невысокое возвышение со строгим кухонным столом. От него идут ступени непосредственно до мезонина.
Там также целесообразно создать на мезонине либо спальную зону, либо помещение для чтения. Обставлять мезонин нужно по минимуму.
Эклектика — это своеобразный микс среди стилей дизайна, призванный их «примирить» между собой. То есть, его особенностью является применения элементов различных стилей дизайна одновременно — главное, чтобы они были объединены одним дизайнерским решением. Электричный стиль выбирают творческие и уверенные в себе люди.
Цвета, использующиеся в дизайне такого интерьера, могут быть любыми: от теплых пастельных тонов до очень ярких. Но они не должны привносить скуку в обстановку, ведь электричный стиль — сам по себе яркий. Мебель, которая стоит в помещении, может быть разных стилей. Поэтому стремиться выбросить какой-нибудь старый шкаф или кресло лучше не стоит. Он может прекрасно вписаться в эклектичный дизайн. Также в этом стиле широко используют винтажные предметы более давних веков, которые необходимо сочетать с современными элементами.
Мезонин в электричном стиле мог бы выглядеть таким образом.
Так, вполне возможно, сделать его совсем маленьким, но одновременно уютным для отдыха. К примеру, он не будет превышать размеров двуспальной кровати с небольшим запасом. Материал такого мезонина — дерево, а по краям — выполнены невысокие бортики. Чтобы попасть на мезонин, нужно залезть по переносной деревянной или массивной каменной лестнице. Обставлять его не нужно. Достаточно разложить там матрас, подушки и теплое одеяло. Как видно, из него также может получилось прекрасное спальное место или зона для релакса.