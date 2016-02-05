Как понять, какой дом подходит именно Вам?

Выбор дома – это не просто житейский шаг. Это важная веха и большая ответственность. После того, как Вы становитесь хозяином собственного дома, Вы начинаете измерять время своей жизни как “до” и “с тех пор,как”. Свой дом – это мечта и ожидание едва ли не всякого человека. Это уверенность и в Вашем будущем, и в будущем Ваших детей. Это возможность реализовать в действительности мечты детства о собственном замке, об уединённом жилище, месте покоя и созерцательного труда, или напротив, о гостеприимном приюте друзей, где не проходит вечера без весёлого и многолюдного собрания.
Выбирая дом, мы сталкиваемся перед трудностью предпочтения: десятки образов и доводов, рождённых ли детской впечатлительностью, или памятью о родительском доме, или требованиями статуса, общественного и семейного положения, или, в конце концов, природой и традицией – весь ворох этих картин усложняет нашу задачу, не даёт сдвинуться с места или понуждает искать компромисс в противоестественном сочетании крупиц отовсюду. Здесь мы постараемся предложить Вам несколько эффективных способов рационализировать этот не простой выбор.
Существует по крайней мере семь основных критериев, соблюдая которые, Вы сможете максимально точно сформулировать для себя, какой же дом подходит именно Вам: предпочтения, величина дома, его местоположение и цена, Ваши планы на него, а также Ваше видение стиля.
Самое подходящее время для того, чтобы заявить о том, чего же хочется именно Вам. Сейчас, стоя перед выбором собственного дома, кто, как не Вы, имеет право заявить о своём намерении жить в “пряничном домике”, или, может быть, в собственном Тадж-Махале? Быть многообразие идей наших архитекторов поможет Вам точнее понять, чего Вы хотите.
Безусловно, в таком деле есть и объективные критерии. Так, например, при определении величины, а также планировки дома нужно учитывать число, возраст и социальную активность будущих владельцев. Положим, приобретая дом, в котором Вы планируете жить с семьёй из трёх-четырёх человек, учитывая, что двое работают, и при этом Вы обходитесь без помощников по хозяйству, минимальное количество комнат Вам необходимо рассчитывать следующим образом: у каждого члена семьи должна быть своя спальня, общая гостиная и просторная кухня. Совершенно очевидно, что при недостатке комнат может возникнуть известный дискомфорт. Но так же стоит учесть и то, что слишком большое количество помещений часть приводит к простаиванию части из них. А ведь их необходимо убирать и отапливать, что стоит времени, сил и денег. Если же Вы планируете часто принимать в доме гостей, задумайтесь и о необходимости гостевой спальной.
Сегодня многие из нас работают, не выходя из дома. В такой ситуации не лишним будет задуматься об отдельном помещении для кабинета. Так же совсем немаловажно задуматься о достаточном количество санузлов. Если в Вашей семье есть маленький ребёнок, Вам стоит с особым вниманием подойти к ряду деталей. Так, крутые лестницы, обилие стекла в декоре и низкие до пола окна могут представлять опасность для активных малышей.
Но что же предпочесть: пригородный дом, или дом в городской черте, а может и вовсе дом вдалеке от города? Выбирая расположение дома, помимо личных симпатий нужно учитывать и ряд обстоятельств, на первый взгляд не таких очевидных. Если в Вашей семье есть дети, то стоит задуматься над тем, где они будут учиться и как добираться до школы. И если сами Вы работаете в городе, то насколько долго придётся Вам добираться до офиса из пригорода? Далеко ли ездить в магазин? Как близко расположена больница? Следует с самого начала задать себе такие, казалось бы, простые вопросы, ответив на которые, Вы впредь будете уверены в том, что Вам на самом деле нужно.
Часто случается так, что при покупке дома будущие хозяева забывают узнать, во сколько обходится его содержание. Однако это совсем не маловажный пункт: бывает и так, что расходы на содержание дома и участка превышают привычную квартплату в два-три раза. Полезно поинтересоваться о таких расходах, как плата за электроэнергию и газ, земельный налог, налога на имущество, стоимость вывоза мусора. Кроме того, существуют сборы на благоустройство, сборы местных властей на развитие инфраструктуры, платеж на обязательное страхование и прочее. Необходимо точно рассчитать бюджет для покупки дома, принимая во внимание и тот факт, что Вам также придется нести расходы по налогам: кадастр, ипотека, регистрация. Плюс ко всему этому Вам нужно учесть, что затраты на оформление бумаг могут составлять около 10% от стоимости выбранного вами жилья.
А какие планы Вы строите на свой будущий дом? Думаете ли Вы о нём как о “родовом гнезде”? Или, принимая жизнь такой, какова она есть сегодня, Вы ищете дом именно для Вас, не обольщаясь такими романтическими идеями? И вправду, как показывает практика, желание превратить дом в родовое гнездо приводит к покупке гигантского особняка с неимоверными площадями. Однако уход за такими замками подчас превращается в сущую пытку, да и само предпочтение громоздкости себя не оправдывает. Поэтому Вам стоит посмотреть на Ваш будущий дом как на инвестицию: во что Вы вкладываете Ваши деньги, и чем это обернётся в действительности?
Что же касается стиля, то тут опять дело за Вашим вкусом. Ваш дом – скорее Ваше отражение. Если думать о нём только как о визитной карточке, которым мы доверяем свидетельствовать о нас в официальной среде, то где же тогда останется место для сугубо личного, не официального? Помните, что настоящий стиль заключается в большей степени в целесообразности и сдержанности, чем в пышности и броскости.
Ну,и не будем забывать о том, среди чего мы планируем впредь жить. Приятные соседи, гармоничные природа и непосредственное окружение – необходимые условия для того, чтобы жизнь в новом доме по-настоящему была радостна и безмятежна. Здесь, как и во многом другом, важнее всего представляются детали: что находится в непосредственной близости от того края участка, где расположен дом? Стоит ли дом на ровном месте или на холме,и если на холме, то наверху или внизу? И насколько полог этот холм? Как стекает и не застаивается ли дождевая вода? Удобны ли подъездные дорожки?..
Всё же, оценив все рациональные “за” и “против”, нужно оставить небольшое пространство и для счастливого случая. Ведь не возможно до конца быть уверенным, что то, что Вам по-настоящему необходимо, не является тайной и для Вас самого. И соблюдение основных условий сможет гарантировать Вам, что Ваш случай будет наверняка счастливым.