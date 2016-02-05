Как понять, какой дом подходит именно Вам?

Выбор дома – это не просто житейский шаг. Это важная веха и большая ответственность. После того, как Вы становитесь хозяином собственного дома, Вы начинаете измерять время своей жизни как “до” и “с тех пор,как”. Свой дом – это мечта и ожидание едва ли не всякого человека. Это уверенность и в Вашем будущем, и в будущем Ваших детей. Это возможность реализовать в действительности мечты детства о собственном замке, об уединённом жилище, месте покоя и созерцательного труда, или напротив, о гостеприимном приюте друзей, где не проходит вечера без весёлого и многолюдного собрания.

Выбирая дом, мы сталкиваемся перед трудностью предпочтения: десятки образов и доводов, рождённых ли детской впечатлительностью, или памятью о родительском доме, или требованиями статуса, общественного и семейного положения, или, в конце концов, природой и традицией – весь ворох этих картин усложняет нашу задачу, не даёт сдвинуться с места или понуждает искать компромисс в противоестественном сочетании крупиц отовсюду. Здесь мы постараемся предложить Вам несколько эффективных способов рационализировать этот не простой выбор.