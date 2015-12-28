Как создать свою зону отдыха

Чуть слышное потрескивание дров в камине, тепло огня и живой танец бликов на стенах – действительно, можно вечно смотреть как горит огонь. Если у вас есть такая возможность, то оборудование зоны отдыха камином с открытым огнем станет одним из наиболее уютных решений. Да и современные аналоги этого бесценного элемента гостиной, также помогут вам украсить зону отдыха и создать в ней теплую атмосферу для неспешного вечера.

Электрические камины со светящимся рисунком горящих поленьев, био-камины с живым огнем, даже портал в форме камина со свечами - можно подобрать аналог традиционного камина для зоны отдыха в любом помещении.