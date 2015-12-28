Как создать свою зону отдыха

О, не лети так, жизнь!..Слегка замедли шаг.
Чем скоротечнее ритм нашей повседневной суеты, тем больше мы ценим тихие минуты расслабленного отдыха в спокойной обстановке домашнего уюта. Лаунж как стиль – явление относительно недавнее и его присутствие обычно ограничивается отдельной частью дома, максимально обустроенной для создания атмосферы расслабления и умиротворенности. Такую зону отдыха можно сделать в любом пространстве – от тенистого сада до уединенного уголка на балконе.
Чуть слышное потрескивание дров в камине, тепло огня и живой танец бликов на стенах – действительно, можно вечно смотреть как горит огонь. Если у вас есть такая возможность, то оборудование зоны отдыха камином с открытым огнем станет одним из наиболее уютных решений. Да и современные аналоги этого бесценного элемента гостиной, также помогут вам украсить зону отдыха и создать в ней теплую атмосферу для неспешного вечера.
Электрические камины со светящимся рисунком горящих поленьев, био-камины с живым огнем, даже портал в форме камина со свечами - можно подобрать аналог традиционного камина для зоны отдыха в любом помещении.
В зоне отдыха все должно способствовать релаксу, поэтому очень хорошо здесь прижились низкие мягкие диванчики в восточном стиле, широкие кресла с массивными подлокотниками, легкая мебель из ротанга с цветастыми подушками. Покатая форма сидений, текстура и цвет обивки в зоне отдыха – все должно располагать к отдыху расслабленному и неторопливому. Подберите неяркие цветовые сочетания: глубокие оттенки синего в сочетании с темным цветом натуральной древесины, используйте расслабляющую зеленую гамму и светлые нейтральные оттенки серого.
Световая схема в зоне отдыха должна давать возможность настраивать нужный уровень и фокус освещения: от общего расслабленного света до создания уютной уединенности в уголке с книжкой под торшером. Камерная обстановка зоны отдыха во многом формируется границей зоны особого освещения. Поставьте в обычной гостиной в уголке кресло и маленькую тумбу со светильником – и этого уже будет достаточно для возможности отдохнуть в стороне от общей компании.
Яркий белый свет, неоновая подсветка, переливы цветных светодиодов – лучше оставить за пределами зоны отдыха. Ничего кричащего и мигающего, классический стиль, лаконичность и простота форм, теплые оттенки света – дайте отдохнуть не только телу, но и взгляду.
Основной тон мебели в зоне отдыха задается диванами и креслами – под их стилистику и высоту подбираются необходимые дополнения в виде столиков, тумб и пуфов. Плавные линии и округлые формы мебели лучше способствуют созданию нужной атмосферы в зоне отдыха, поэтому старайтесь избегать сложных конструкций и острых углов. Невысокий журнальный столик округлой формы, эргономичные сферические кресла, пушистый ковер на полу – оптимальные примеры мебели для лаунж-зоны. Чтобы интерьер не выглядел слишком скучным при всей своей умиротворенности, зону отдыха прекрасно оживляют большие оригинальные растения в напольных вазах, интересные аксессуары, фактурная декоративная отделка стен.
Фактура и стилевое решение текстиля в зоне отдыха имеет решающее значение – даже самый удобный диванчик, выполненный из жесткой обивки, не даст вам отдохнуть расслабленно. Тактильные ощущения – один из первых ключиков, включающих в нашем подсознании программу отдыха. Мягкий ворс пушистого ковра под ступнями, приятная прохлада шелковых подушек на диване, уютный согревающий плед, плотный текстиль тяжелых штор на окне – такие мелочи незаметно настраивают нас на отдых и помогают отключится от забот и проблем.
Представления об отдыхе глубоко индивидуальны и помимо стандартных мягких диванов и комфортной планировки в лаунж-зоне, постарайтесь подобрать те предметы, которые именно вам помогут расслабится и отдохнуть спокойно. Любите читать – поставьте возле своего кресла стеллаж с подборкой книг, которым вы хотели бы уделить свободное время. Скучаете в городской суете по красоте природы – организуйте в уголке возле окна небольшой зеленый сад изысканных домашних растений, поставьте аквариум с цветными рыбками. Отдыхаете с мурчащим котом на коленях – не забудьте положить на диване мягкие подушки для своего пушистого домочадца.