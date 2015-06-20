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Садовые дорожки

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Загородный дом, Leonid Voronin Architect Leonid Voronin Architect Сад в классическом стиле
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Ухоженная дорожка у загородного дома – признак того, что владелец участка – настоящий хозяин своей территории, который заботится не только о том, насколько красиво будет выглядеть его дом, но и том, насколько удобно будет к нему подходить или подъезжать. Садовые дорожки можно создать самому, а можно воспользоваться услугами профессиональных ландшафтных архитекторов.

Какие бывают садовые дорожки

Дом №1, Elena Zazulina Elena Zazulina Дома в стиле минимализм
Elena Zazulina

Дом №1

Elena Zazulina
Elena Zazulina
Elena Zazulina

Существует огромное количество классификаций садовых дорожек в зависимости от расположения, размера и материла изготовления. Владельцы больших участков, как правило, отдают предпочтение тротуарной плитке. Это – материал на века, прочная и долговечная плитка не выделяет вредных летучих веществ при нагревании и не размягчается под жарким солнцем. К тому же, это относительно недорогой способ проложить на пути к дому ухоженное и надежное покрытие.

Форма дорожки

Резиденция в Горках 8, дизайн-студия ZE-MOOV дизайн-студия ZE-MOOV Дома в классическом стиле
дизайн-студия ZE-MOOV

Резиденция в Горках 8

дизайн-студия ZE-MOOV
дизайн-студия ZE-MOOV
дизайн-студия ZE-MOOV

От того, какой вы сделаете свою дорожку – ровной или извилистой – во многом зависит внешний вид участка. Если дорожка ведет к монументальной постройке из кирпича, лучше, чтобы к ней вела ровная тропа, выполненная бетоном, поверх которого положены плитка, брусчастка или природный камень. Но если вы хотите, чтобы за дачной калиткой царила атмосфера сказки, проложите к дому извилистую тропинку, составленную из камней разной формы.

Асфальтовая тропинка

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Срубы
Tatiana Ivanova Design

Дача 180м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

В некоторых случаях идеальным материалом для садовой дорожки является асфальт.  Чтобы асфальтированная тропинка вызывала как можно меньше ассоциаций с городскими дорогами, сделайте ее цветной. Таким образом, вы обзаведетесь не только удобной, практичной, но и красивой дорожкой. 

К основным преимуществам асфальта относятся ремонтопригодность и аккуратность. В отличие от повреждений на бетонной дорожке, залатать асфальтную ямку не составит большого труда. Асфальту также не свойственно со временем расползаться на близлежащие территории, этот материал очень долго сохраняет свою изначальную форму.

Дорожка как украшение сада

Загородный дом, Leonid Voronin Architect Leonid Voronin Architect Сад в классическом стиле
Leonid Voronin Architect

Загородный дом

Leonid Voronin Architect
Leonid Voronin Architect
Leonid Voronin Architect

Обладатели большого участка нередко сталкиваются с необходимостью проложить пешую дорожку вдоль просторного сада. Вытоптанная трава выглядит неэстетично, но и сплошная тропинка из камня или дерева, скорее всего, испортит внешний вид участка. Простым и эффектным дизайнерским решением  станет квадратная тротураная плитка, уложенная на небольшом расстоянии друг от друга.

Деревянная дорожка

Благоустройство и ландшафтный дизайн на визуализациях частных домов, Аrchirost Аrchirost Сад в стиле модерн
Аrchirost

Благоустройство и ландшафтный дизайн на визуализациях частных домов

Аrchirost
Аrchirost
Аrchirost

Еще одним видом садовой дорожки, которая очень часто используется на небольших садовых участках, является тропинка из дерева. В отличие от твердых покрытий, дерево является очень гибким материалом, из которого можно выкладывать всевозможные геометрические фигуры, а для его транспортации не требуется специальных машин. Дорожку из досок и камней, подобную той, что вы видите на фото проекта архитектурной студии Archirostможно без особых усилий сделать своими руками.

Для тех, кто в данный момент занимается посадкой сада, будет полезно заглянуть в Книгу идей ’Деревья в саду – правила посадки’.

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А вам когда-нибудь доводилось самостоятельно прокладывать дорожку в саду? 

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