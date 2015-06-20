Ухоженная дорожка у загородного дома – признак того, что владелец участка – настоящий хозяин своей территории, который заботится не только о том, насколько красиво будет выглядеть его дом, но и том, насколько удобно будет к нему подходить или подъезжать. Садовые дорожки можно создать самому, а можно воспользоваться услугами профессиональных ландшафтных архитекторов.
Существует огромное количество классификаций садовых дорожек в зависимости от расположения, размера и материла изготовления. Владельцы больших участков, как правило, отдают предпочтение тротуарной плитке. Это – материал
на века, прочная и долговечная плитка не выделяет вредных летучих веществ при нагревании и не размягчается под жарким солнцем. К тому же, это относительно недорогой способ проложить на пути к дому ухоженное и надежное покрытие.
От того, какой вы сделаете свою дорожку – ровной или извилистой – во многом зависит внешний вид участка. Если дорожка ведет к монументальной постройке из кирпича, лучше, чтобы к ней вела ровная тропа, выполненная бетоном, поверх которого положены плитка, брусчастка или природный камень. Но если вы хотите, чтобы за дачной калиткой царила атмосфера сказки, проложите к дому извилистую тропинку, составленную из камней разной формы.
В некоторых случаях идеальным материалом для садовой дорожки является асфальт. Чтобы асфальтированная тропинка вызывала как можно меньше ассоциаций с городскими дорогами, сделайте ее цветной. Таким образом, вы обзаведетесь не только удобной, практичной, но и красивой дорожкой.
К основным преимуществам асфальта относятся ремонтопригодность и аккуратность. В отличие от повреждений на бетонной дорожке, залатать асфальтную ямку не составит большого труда. Асфальту также не свойственно со временем
расползаться на близлежащие территории, этот материал очень долго сохраняет свою изначальную форму.
Обладатели большого участка нередко сталкиваются с необходимостью проложить пешую дорожку вдоль просторного сада. Вытоптанная трава выглядит неэстетично, но и сплошная тропинка из камня или дерева, скорее всего, испортит внешний вид участка. Простым и эффектным дизайнерским решением станет квадратная тротураная плитка, уложенная на небольшом расстоянии друг от друга.
Еще одним видом садовой дорожки, которая очень часто используется на небольших садовых участках, является тропинка из дерева. В отличие от твердых покрытий, дерево является очень гибким материалом, из которого можно выкладывать всевозможные геометрические фигуры, а для его транспортации не требуется специальных машин. Дорожку из досок и камней, подобную той, что вы видите на фото проекта архитектурной студии Archirost, можно без особых усилий сделать своими руками.
Для тех, кто в данный момент занимается посадкой сада, будет полезно заглянуть в Книгу идей ’Деревья в саду – правила посадки’.