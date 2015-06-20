Садовые дорожки

В некоторых случаях идеальным материалом для садовой дорожки является асфальт. Чтобы асфальтированная тропинка вызывала как можно меньше ассоциаций с городскими дорогами, сделайте ее цветной. Таким образом, вы обзаведетесь не только удобной, практичной, но и красивой дорожкой.

К основным преимуществам асфальта относятся ремонтопригодность и аккуратность. В отличие от повреждений на бетонной дорожке, залатать асфальтную ямку не составит большого труда. Асфальту также не свойственно со временем расползаться на близлежащие территории, этот материал очень долго сохраняет свою изначальную форму.