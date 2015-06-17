Мужской разговор – квартира для холостяка

Выражение мужской интерьер можно часто встретить на страницах глянцевых журналов. Что скрывается за этим словосочетанием? Как правило, под это определение попадают строгие, минималистичные интерьеры с кожаной мебелью и холодными бетонными стенами. Они словно ожидают теплых и ласковых рук будущей хозяйки, которая внесет разнообразие в монохромную палитру холостяцких квартир и заботливо украсит их элегантными аксессуарами и букетами ярких цветов.

Интерьер, который мы рассмотрим сегодня, как раз попадает под категорию мужских . Перед дизайнерами из студии insdesign заказчик поставил четкую задачу -сделать пространство квартиры максимально открытым, а ее оформление – лаконичным и эффектным. Давайте посмотрим, что из этого получилось.