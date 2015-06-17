Мужской разговор – квартира для холостяка

Выражение
мужской интерьер можно часто встретить на страницах глянцевых журналов. Что скрывается за этим словосочетанием? Как правило, под это определение попадают строгие, минималистичные интерьеры с кожаной мебелью и холодными бетонными стенами. Они словно ожидают теплых и ласковых рук будущей хозяйки, которая внесет разнообразие в монохромную палитру холостяцких квартир и заботливо украсит их элегантными аксессуарами и букетами ярких цветов.
Интерьер, который мы рассмотрим сегодня, как раз попадает под категорию
мужских. Перед дизайнерами из студии insdesign заказчик поставил четкую задачу -сделать пространство квартиры максимально открытым, а ее оформление – лаконичным и эффектным. Давайте посмотрим, что из этого получилось.
На 36 кв. м. вполне комфортно разместились небольшая кухня, обеденная зона, спальня и зона прихожей вместе с вместительным шкафом. Максимальной экономии пространства удалось достигнуть засчет строгого разделения комнаты на функциональные зоны. Не обошлось и без дизайнерских хитростей – книжные полки поместились в панель, визуально отделяющую спальную зону от гостиной, а вместо большой люстры, помещение освещают равномерно распределенные по площади потолка точечные светильники.
Многие дизайнеры не утруждают себя поиском нестандартных планировочных решений, выбирая в качестве приоритетной зоны приставленную к стене тумбочку с размещенным на ней телевизором.
Но в этой квартире плоскому экрану не суждено было занять центральное место. С согласия заказчика дизайнеры не стали размещать телевизор напротив дивана, скомно прикрепив его к стене между двумя окнами. Если будет желание посмотреть тв, всегда можно развернуть в сторону экрана широкое кожаное кресло-качалку.
Как и положено истинно холостяцким интерьерам, цветовая палитра квартиры практически лишена оттенков. Белый, черный, серый и коричневый цвета заполняют ее пространство. Сдержанно, выразительно и очень элегантно!
Напольное покрытие из светлого дерева в сочетании с темной мебелью – это уклон в кабинетный стиль, к которому частенько питает слабость именно мужская половина человечества.
Говорят, что истинно мужской природе присущи стремление к свободе передвижения и желание контролировать свою территорию. Возможно, именно поэтому стиль минимализм чаще выбирают мужчины. Остутствие лишних деталей существенно расширяет жилое пространство даже небольшой по площади квартиры.
Уютное кресло в гостиной находится лишь в полутора метрах от обеденного стола, но благодаря эффектному зонированию помещения и обилию естественного света проникающего в комнату из панорамных окон, кажется, что мы находимся в огромной и просторной квартире.
Этот интерьер способен многое рассказать о хозяине квартиры. Безупречный порядок, каждая вещь имеет свое четкое место, все разложено по полочкам. Скорее всего проживающий здесь холостой мужчина – это организованный и дисциплирированный человек, который при этом не забывает внимательно следить за современными тенденциями в дизайне интерьера.
Возможно, когда-нибудь строгий и бескомпромиссный зигзаг бетонной плитки в ванной украсят романтичные зеркала в виде маленьких бабочек, кашпо-магниты с крошечными цветочками и прочие приятные мелочи для дома, которые так любит прекрасная половина человечества, но пока.. эта студия для холостяка прекрасна и совершенна в своем первозданном виде.