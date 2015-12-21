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Как создать открытое пространство на кухне

Перла Вереника Перла Вереника
Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая), Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s" Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Гостиная в стиле лофт
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Приготовление вкусной еды – процесс творческий, во многих ресторанах высокой кухни специально делают прозрачную стену между кухней и залом, чтобы гости могли не только насладиться всем разнообразием меню, но и наблюдать за всем увлекательным процессом приготовлению блюд. Также и на домашней кухне – ужин в кругу семьи может стать намного уютнее, если все будут объединены общим пространством. Давайте посмотрим, что нужно учесть для удобной организации открытой кухни.

Спланируем помещение

Flairlight Project 1 Oxshott, Tudor House, Flairlight Designs Ltd Flairlight Designs Ltd Кухня в стиле модерн
Flairlight Designs Ltd

Flairlight Project 1 Oxshott, Tudor House

Flairlight Designs Ltd
Flairlight Designs Ltd
Flairlight Designs Ltd

Планировка пространства всегда вопрос первоочередной, особенно если вы хотите совместить несколько зон в одном помещении. Что нужно продумать заранее:

-  Где будет оптимальное место для каждой зоны. Очевидные на первый взгляд решения могут быть не самыми удачными, попробуйте создать несколько совершенно разных схем расстановки мебели и организации жизни в комнате, чтобы было из чего выбирать или составить компромиссный вариант.

-  Сценарии взаимодействия зон комнаты. Представьте себя в планируемом пространстве – что вы будете здесь делать утром, днем, вечером, а если пришли гости или вы решили всей семьей посмотреть новый фильм на диване. Посмотрите, как будет удобнее организовать пространство для каждой ситуации и какие варианты являются универсальными.

- Запас свободного места при планировке. Когда вы рисуете схему расстановки мебели на листе бумаги, можно филигранно вписать конструкции мебели очень близко друг к другу. Но в реальной жизни – вам в этом пространстве жить и каждый день протискиваться между углами шкафов, удовольствие не  из приятных. Оставляйте побольше свободного места на  планировке открытого пространства, тогда это будет действительно просторная комната, а не тесный лабиринт.

Выбор цветовой гаммы для открытого пространства

Casa Evans, A4estudio A4estudio Кухня в стиле модерн
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

Хотя в планировке open-space и присутствует сочетание нескольких функциональных зон, это не должен быть кубик-рубика из разных цветов и фактур. Все большое пространство лучше объединять стилем и цветом, а для индивидуального оформления каждой части использовать небольшие изменения тональности и акценты. Исходя из общности пространства, цветовая гамма такого открытого помещения обычно лучше выбрать в нейтральных тонах, которые идеально выполнять роль фона в интерьере. 

Правильный подбор напольного покрытия

Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая), Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s" Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Гостиная в стиле лофт
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>

Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая)

Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>
Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"

Одно из важнейших преимуществ создания открытой  планировки – визуальное объединение пространства. Выбирая напольное покрытие постарайтесь не потерять этот эффект. Использование одного напольного покрытия для всей открытой площади повышает требования к его прочности – ведь этот пол должен выдерживать и высокую температуру в зоне кухни, и тяжелые ножки дивана и кресел в гостиной. Сделайте надежное и красивое напольное  покрытие единым для всего открытого пространства, дополнив его функции в отдельных зонах: возле диванов можно положить мягких ковер, а в зону возле плиты точечно отделать каменной  плиткой.

Дизайн с правильным освещением

Wolfgangstraße, Schmidt Holzinger Innenarchitekten Schmidt Holzinger Innenarchitekten Кухня в стиле модерн
Schmidt Holzinger Innenarchitekten

Schmidt Holzinger Innenarchitekten
Schmidt Holzinger Innenarchitekten
Schmidt Holzinger Innenarchitekten

Большое открытое пространство даже в комнате с широкими окнами потребует многоуровневой системы освещения, чтобы каждая из частей была достаточно уютной и светлой. Оптимальным будет создание базового освещения всего пространства по периметру для поддержания общего уровня и равномерности заполнения комнаты светом. Каждая функциональная зона открытого пространства дополнительно оформляется своей системой освещения: декоративная и оригинальная для гостиной, функциональная и яркая для кухни, уютная и спокойная для отдельного уголка с журнальным столиком, настольная лампа для рабочего кабина в открытой гостиной.

Используйте соответствующие системы хранения

homify Кухни в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Если у вас беспорядок на закрытой  кухне, это останется за дверью и не будет портить обстановку праздничного ужина. Совсем другое дело, если вы не убрали посуду в открытом пространстве, где кухня плавно переходит в столовую и гостиную. Здесь нужно запастись дополнительными шкафами для посуды и разнообразных кухонных мелочей. Чтобы массивные системы хранения не портили вид гостиной, оформляйте их в едином стиле с остальной мебелью. Все предметы открытого пространства должны гармонично сочетаться по цвету и фактуре материалов, единообразие интерьера придаст комнате легкость и лаконичность.

Сохраняйте только самые необходимые вещи

Дизайн-проект квартиры для молодого архитектора, Катя Волкова Катя Волкова Гостиная в стиле лофт
Катя Волкова

Дизайн-проект квартиры для молодого архитектора

Катя Волкова
Катя Волкова
Катя Волкова

Открытое пространство, хотя и вместительно – не повод для складирования в помещении ненужных вещей. Выбирайте самое нужное из  мебели для создания уютной обстановки, самое уютное – для декора. Тогда открытое пространство комнаты будет сочетать яркий стиль и лаконичность, и у вас получится подчеркнуть главный плюс таких соединенных помещений – свободу и простор.

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