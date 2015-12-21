Как создать открытое пространство на кухне

Планировка пространства всегда вопрос первоочередной, особенно если вы хотите совместить несколько зон в одном помещении. Что нужно продумать заранее:

- Где будет оптимальное место для каждой зоны. Очевидные на первый взгляд решения могут быть не самыми удачными, попробуйте создать несколько совершенно разных схем расстановки мебели и организации жизни в комнате, чтобы было из чего выбирать или составить компромиссный вариант.

- Сценарии взаимодействия зон комнаты. Представьте себя в планируемом пространстве – что вы будете здесь делать утром, днем, вечером, а если пришли гости или вы решили всей семьей посмотреть новый фильм на диване. Посмотрите, как будет удобнее организовать пространство для каждой ситуации и какие варианты являются универсальными.

- Запас свободного места при планировке. Когда вы рисуете схему расстановки мебели на листе бумаги, можно филигранно вписать конструкции мебели очень близко друг к другу. Но в реальной жизни – вам в этом пространстве жить и каждый день протискиваться между углами шкафов, удовольствие не из приятных. Оставляйте побольше свободного места на планировке открытого пространства, тогда это будет действительно просторная комната, а не тесный лабиринт.