Как создать открытое пространство на кухне

Приготовление вкусной еды – процесс творческий, во многих ресторанах высокой кухни специально делают прозрачную стену между кухней и залом, чтобы гости могли не только насладиться всем разнообразием меню, но и наблюдать за всем увлекательным процессом приготовлению блюд. Также и на домашней кухне – ужин в кругу семьи может стать намного уютнее, если все будут объединены общим пространством. Давайте посмотрим, что нужно учесть для удобной организации открытой кухни.
Планировка пространства всегда вопрос первоочередной, особенно если вы хотите совместить несколько зон в одном помещении. Что нужно продумать заранее:
- Где будет оптимальное место для каждой зоны. Очевидные на первый взгляд решения могут быть не самыми удачными, попробуйте создать несколько совершенно разных схем расстановки мебели и организации жизни в комнате, чтобы было из чего выбирать или составить компромиссный вариант.
- Сценарии взаимодействия зон комнаты. Представьте себя в планируемом пространстве – что вы будете здесь делать утром, днем, вечером, а если пришли гости или вы решили всей семьей посмотреть новый фильм на диване. Посмотрите, как будет удобнее организовать пространство для каждой ситуации и какие варианты являются универсальными.
- Запас свободного места при планировке. Когда вы рисуете схему расстановки мебели на листе бумаги, можно филигранно вписать конструкции мебели очень близко друг к другу. Но в реальной жизни – вам в этом пространстве жить и каждый день протискиваться между углами шкафов, удовольствие не из приятных. Оставляйте побольше свободного места на планировке открытого пространства, тогда это будет действительно просторная комната, а не тесный лабиринт.
Хотя в планировке open-space и присутствует сочетание нескольких функциональных зон, это не должен быть кубик-рубика из разных цветов и фактур. Все большое пространство лучше объединять стилем и цветом, а для индивидуального оформления каждой части использовать небольшие изменения тональности и акценты. Исходя из общности пространства, цветовая гамма такого открытого помещения обычно лучше выбрать в нейтральных тонах, которые идеально выполнять роль фона в интерьере.
Одно из важнейших преимуществ создания открытой планировки – визуальное объединение пространства. Выбирая напольное покрытие постарайтесь не потерять этот эффект. Использование одного напольного покрытия для всей открытой площади повышает требования к его прочности – ведь этот пол должен выдерживать и высокую температуру в зоне кухни, и тяжелые ножки дивана и кресел в гостиной. Сделайте надежное и красивое напольное покрытие единым для всего открытого пространства, дополнив его функции в отдельных зонах: возле диванов можно положить мягких ковер, а в зону возле плиты точечно отделать каменной плиткой.
Большое открытое пространство даже в комнате с широкими окнами потребует многоуровневой системы освещения, чтобы каждая из частей была достаточно уютной и светлой. Оптимальным будет создание базового освещения всего пространства по периметру для поддержания общего уровня и равномерности заполнения комнаты светом. Каждая функциональная зона открытого пространства дополнительно оформляется своей системой освещения: декоративная и оригинальная для гостиной, функциональная и яркая для кухни, уютная и спокойная для отдельного уголка с журнальным столиком, настольная лампа для рабочего кабина в открытой гостиной.
Если у вас беспорядок на закрытой кухне, это останется за дверью и не будет портить обстановку праздничного ужина. Совсем другое дело, если вы не убрали посуду в открытом пространстве, где кухня плавно переходит в столовую и гостиную. Здесь нужно запастись дополнительными шкафами для посуды и разнообразных кухонных мелочей. Чтобы массивные системы хранения не портили вид гостиной, оформляйте их в едином стиле с остальной мебелью. Все предметы открытого пространства должны гармонично сочетаться по цвету и фактуре материалов, единообразие интерьера придаст комнате легкость и лаконичность.
Открытое пространство, хотя и вместительно – не повод для складирования в помещении ненужных вещей. Выбирайте самое нужное из мебели для создания уютной обстановки, самое уютное – для декора. Тогда открытое пространство комнаты будет сочетать яркий стиль и лаконичность, и у вас получится подчеркнуть главный плюс таких соединенных помещений – свободу и простор.