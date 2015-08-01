Дом на обрыве в Кракове

Архитекторы часто сталкиваются с проблемами неровного участка с большими перепадами высот. В этой статье мы предлагаем вам полюбоваться потрясающим домом, расположенным практически на обрыве, и при этом предельно стильным и современным.
Официальное название «EDGE HOUSE» («Дом на краю») не дает нам забыть о восьмиметровой известняковой скале, находящейся прямо посередине участка. Архитектору пришлось буквально столкнуть вместе дикий и современный мир. Проделанная работа представляет собой торжество инженерной мысли и архитектурного замысла.
Проект выполнен архитектурной студией MOBIUS.
На живописных холмах, окружающих Краков, в нескольких минутах езды от центра шумного мегаполиса владельцем дома был приобретен участок земли. Его необычная форма, характеризующаяся пересечением скалы известняка, во многом даже поспособствовала разработке удивительной концепции проекта. Дом принимает во внимание местные строительные нормы соседних зданий с традиционными скатными крышами и старается органично вписаться в окружающий мир.
В целом все больше и больше потрясающих проектов строится в нестандартных местах, отвоевывая с помощью разума кусочки земли для жизни в современном стиле.
Учитывая рельеф участка, архитектором было принято решение создать абсолютно нестандартный дом, который условно можно разделить на две части. Одна из них — фронтальная возле бассейна, другая — жилая, уходящая вглубь участка. Таким образом, дом принял форму прямоугольного параллелепипеда, который затем был наклонен так, что создается впечатление, будто бы он скользит вниз по склону.
С помощью такой формы из нескольких блоков архитектор достиг желаемых результатов. Во-первых, объединил удаленные углы участка, используя их с максимальной выгодой с помощью первого и второго уровней. Первый обеспечивает отличный вид на окружающую местность с многочисленными холмами и зеленью, но виден с участков соседей. Там находятся общественные комнаты, такие как гостиная и кабинет. На втором уровне расположены спальни и ванные комнаты. С другой стороны, на более низком уровне находятся комнаты более скрытые и изолированные.
Прямоугольный блок с передней и боковых сторон был покрыт темной сланцевой облицовкой, которая, с точки зрения цвета и текстуры, контрастирует с белыми известняковыми скалами. Другие стены были покрыты листовым металлом в двух цветах: сером и зеленом.
Внутри дома мы можем увидеть стилистический отпечаток внешнего облика здания. Дневная зона находится в открытом пространстве, благодаря высоким потолком она очень просторная и светлая. Много естественного света приходит через панорамные окна, врезанные прямо в крышу. В интерьере преобладают древесина и белый цвет в сопровождении современных стеклянных элементов и глянцевых поверхностей. Архитектор решил вынести зону кабинета частично на второй уровень, организовав здесь систему хранения с помощью стеллажей.
Тепло древесины делает интерьер необычайно теплым и семейным. Эко-подход в строительстве ультра-современных домов окупается с лихвой. Абсолютным новшеством в этом проекте является оригинальный камин, установленный на границе между гостиной и столовой.
Отсюда прекрасно видно, насколько это сложный и продуманный проект, с вниманием к каждой неровности участка. Добавим, что из главного здания есть выход на дополнительную террасу на вершине холма.
Волшебное ощущение, царящее в этой комнате, создается с помощью синей подсветки воды и каменной отделки стен. Такой бассейн выглядит как уникальная пещера и идеально вписывается в общий образ дома, современного и при этом близкого к природе.
Экспансивная терраса с удобной мебелью обеспечивает идеальное место для отдыха и расслабления. Отсюда открывается вид на большой сад. Сама терраса сделана из того же дерева, что и часть фасада или стены в интерьере. Такой прием стилистически объединяет все здание.