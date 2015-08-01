Дом на обрыве в Кракове

Архитекторы часто сталкиваются с проблемами неровного участка с большими перепадами высот. В этой статье мы предлагаем вам полюбоваться потрясающим домом, расположенным практически на обрыве, и при этом предельно стильным и современным.

Официальное название «EDGE HOUSE» («Дом на краю») не дает нам забыть о восьмиметровой известняковой скале, находящейся прямо посередине участка. Архитектору пришлось буквально столкнуть вместе дикий и современный мир. Проделанная работа представляет собой торжество инженерной мысли и архитектурного замысла.

Проект выполнен архитектурной студией MOBIUS.