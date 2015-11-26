homify 360°: классическая вилла возле Вроцлава

Есть некоторые прекрасные здания, которые одним своим внешним видом готовы унести нас в самые заветные мечты и даже вызвать чувство легкой зависти. Мы смотрим на них издалека с любопытством и представляем роскошные интерьеры, которые прячутся за их стенами.
Сегодня мы проведем для вас удивительный тур по классической вилле возле Вроцлава в Польше в рамках нашей постоянной рубрики homify 360°. Данный проект был реализован студией ASA Autorskie Studio Architektury, которой мы очень благодарны за предоставленную возможность побывать в этом роскошном доме.
С фронта нам открывается прекрасный классический фасад, напоминающий усадьбу состоятельных дворян. Подъезд к дому оформлен в традиционном европейском стиле, он мощеный в форме круга. По центру находится клумба с лавандой и большая полувековая ель.
Первый этаж отделан декоративными панелями, расположенными горизонтально, а второй оштукатурен. Изысканные украшения каждого окна, двери, а также массивное крыльцо с колоннами создают ощущение старого благородного дома.
Удивительно идиллическая картина открывается нам с зеленого газона позади дома. Несколько оттенков бежевого и слоновой кости на фасаде здания удачно контрастируют с темной шатровой крышей.
Несмотря на то, что вилла имеет строгую прямоугольную форму, ее архитектура выглядит сложной и изысканной. Зона патио комфортно утоплена в здание и находится под крышей, а балкон хозяйской спальни имеет потрясающий вид на сад.
Большая гостиная может похвастаться очень удобным набором мебели, который состоит из трех отдельных диванов и большого кофейного стола. Здесь может уместиться компания до 9 человек, а приглушенная цветовая палитра делает комнату еще более уютной и дружелюбной. Такой интерьер идеально подходит для семейных встреч и прекрасно вписывается в концепцию аристократического, но современного коттеджа.
В интерьере этого дома удивительным образом дизайнерам удалось объединить функциональную кухню с общим традиционным настроением виллы. Несмотря на деревянную мебель, очаровательный буфет и кофейный оттенок стен, кухня все-таки имеет минималистичное настроение.
Прекрасно продуманное расположение элементов делает эту комнату комфортной во всех отношениях. Раковина находится у окна, а вот плита расположилась на просторном кухонном острове. Остальная бытовая техника встроена в большой шкаф-буфет в одном из углов комнаты. Обратите внимание, что все эти элементы расположены на отдалении друг от друга, чтобы обеспечить максимальное удобство пользования.
С этого ракурса мы можем увидеть, что кухонный остров здесь используется и как барная стойка на несколько персон, а столовая играет роль парадной комнаты. Здесь главным элементом декора является сложная люстра, которая делает интерьер слегка французским.
Черный цвет в лестничном холле прекрасно подчеркивает статус владельца и напоминает нам о полумраке роскошных дворцов и церквей. Современный дизайн здесь выполняет творческую роль, разбавляя классические приемы своей оригинальностью. В итоге мы получаем интерьер в стиле эклектика, мягко соединяющий традиции и XXI век.
При хозяйской спальне находится вместительная гардеробная. Мебель здесь расставлена классическим, и при этом и самым удобным, способом. Вся мебель для хранения — вдоль стен, тогда как посередине находится пуф, значительно увеличивающий функциональность комнаты. На нем можно не только посидеть, но и разложить пару вещей, оценивая их сочетание между собой.
Ванная комната является сочетанием благородных материалов и цветов. Почти все поверхности в комнате покрыты натуральным камнем, который красиво сочетается с белой керамикой и бежевыми фасадами мебели. А благодаря окну ванная выглядит еще более просторной, чем есть.
На просторном патио летним вечером царит особая атмосфера. На три месяца в году оно становится второй гостиной и позволяет сделать каждый выходной настоящим праздником. В планировке здесь продуманы несколько мест для сидения, в том числе уютные кушетки на одного.