Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

homify 360°: классическая вилла возле Вроцлава

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Willa Wrocław, ASA Autorskie Studio Architektury ASA Autorskie Studio Architektury Балкон и терраса в классическом стиле
Loading admin actions …

Есть некоторые прекрасные здания, которые одним своим внешним видом готовы унести нас в самые заветные мечты и даже вызвать чувство легкой зависти. Мы смотрим на них издалека с любопытством и представляем роскошные интерьеры, которые прячутся за их стенами.

Сегодня мы проведем для вас удивительный тур по классической вилле возле Вроцлава в Польше в рамках нашей постоянной рубрики homify 360°. Данный проект был реализован студией ASA Autorskie Studio Architektury, которой мы очень благодарны за предоставленную возможность побывать в этом роскошном доме.

Добро пожаловать!

Willa Wrocław, ASA Autorskie Studio Architektury ASA Autorskie Studio Architektury Дома в классическом стиле
ASA Autorskie Studio Architektury

ASA Autorskie Studio Architektury
ASA Autorskie Studio Architektury
ASA Autorskie Studio Architektury

С фронта нам открывается прекрасный классический фасад, напоминающий усадьбу состоятельных дворян. Подъезд к дому оформлен в традиционном европейском стиле, он мощеный в форме круга. По центру находится клумба с лавандой и большая полувековая ель.

Первый этаж отделан декоративными панелями, расположенными горизонтально, а второй оштукатурен. Изысканные украшения каждого окна, двери, а также массивное крыльцо с колоннами создают ощущение старого благородного дома.

Вид со стороны сада

Willa Wrocław, ASA Autorskie Studio Architektury ASA Autorskie Studio Architektury Дома в классическом стиле
ASA Autorskie Studio Architektury

ASA Autorskie Studio Architektury
ASA Autorskie Studio Architektury
ASA Autorskie Studio Architektury

Удивительно идиллическая картина открывается нам с зеленого газона позади дома. Несколько оттенков бежевого и слоновой кости на фасаде здания удачно контрастируют с темной шатровой крышей.

Несмотря на то, что вилла имеет строгую прямоугольную форму, ее архитектура выглядит сложной и изысканной. Зона патио комфортно утоплена в здание и находится под крышей, а балкон хозяйской спальни имеет потрясающий вид на сад.

Комната с большим сердцем

Willa Wrocław, ASA Autorskie Studio Architektury ASA Autorskie Studio Architektury Гостиная в классическом стиле
ASA Autorskie Studio Architektury

ASA Autorskie Studio Architektury
ASA Autorskie Studio Architektury
ASA Autorskie Studio Architektury

Большая гостиная может похвастаться очень удобным набором мебели, который состоит из трех отдельных диванов и большого кофейного стола. Здесь может уместиться компания до 9 человек, а приглушенная цветовая палитра делает комнату еще более уютной и дружелюбной. Такой интерьер идеально подходит для семейных встреч и прекрасно вписывается в концепцию аристократического, но современного коттеджа.

Элегантность в наше время

Willa Wrocław, ASA Autorskie Studio Architektury ASA Autorskie Studio Architektury Кухня в классическом стиле
ASA Autorskie Studio Architektury

ASA Autorskie Studio Architektury
ASA Autorskie Studio Architektury
ASA Autorskie Studio Architektury

В интерьере этого дома удивительным образом дизайнерам удалось объединить функциональную кухню с общим традиционным настроением виллы. Несмотря на деревянную мебель, очаровательный буфет и кофейный оттенок стен, кухня все-таки имеет минималистичное настроение.

Прекрасно продуманное расположение элементов делает эту комнату комфортной во всех отношениях. Раковина находится у окна, а вот плита расположилась на просторном кухонном острове. Остальная бытовая техника встроена в большой шкаф-буфет в одном из углов комнаты. Обратите внимание, что все эти элементы расположены на отдалении друг от друга, чтобы обеспечить максимальное удобство пользования.

Парадная столовая

Willa Wrocław, ASA Autorskie Studio Architektury ASA Autorskie Studio Architektury Столовая комната в классическом стиле
ASA Autorskie Studio Architektury

ASA Autorskie Studio Architektury
ASA Autorskie Studio Architektury
ASA Autorskie Studio Architektury

С этого ракурса мы можем увидеть, что кухонный остров здесь используется и как барная стойка на несколько персон, а столовая играет роль парадной комнаты. Здесь главным элементом декора является сложная люстра, которая делает интерьер слегка французским.

Объединяя стили

Willa Wrocław, ASA Autorskie Studio Architektury ASA Autorskie Studio Architektury Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
ASA Autorskie Studio Architektury

ASA Autorskie Studio Architektury
ASA Autorskie Studio Architektury
ASA Autorskie Studio Architektury

Черный цвет в лестничном холле прекрасно подчеркивает статус владельца и напоминает нам о полумраке роскошных дворцов и церквей. Современный дизайн здесь выполняет творческую роль, разбавляя классические приемы своей оригинальностью. В итоге мы получаем интерьер в стиле эклектика, мягко соединяющий традиции и XXI век.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Мечта каждой женщины

Willa Wrocław, ASA Autorskie Studio Architektury ASA Autorskie Studio Architektury Гардеробная в классическом стиле
ASA Autorskie Studio Architektury

ASA Autorskie Studio Architektury
ASA Autorskie Studio Architektury
ASA Autorskie Studio Architektury

При хозяйской спальне находится вместительная гардеробная. Мебель здесь расставлена классическим, и при этом и самым удобным, способом. Вся мебель для хранения — вдоль стен, тогда как посередине находится пуф, значительно увеличивающий функциональность комнаты. На нем можно не только посидеть, но и разложить пару вещей, оценивая их сочетание между собой.

Изысканная роскошь

Willa Wrocław, ASA Autorskie Studio Architektury ASA Autorskie Studio Architektury Ванная в классическом стиле
ASA Autorskie Studio Architektury

ASA Autorskie Studio Architektury
ASA Autorskie Studio Architektury
ASA Autorskie Studio Architektury

Ванная комната является сочетанием благородных материалов и цветов. Почти все поверхности в комнате покрыты натуральным камнем, который красиво сочетается с белой керамикой и бежевыми фасадами мебели. А благодаря окну ванная выглядит еще более просторной, чем есть.

Очаровательный бонус

Willa Wrocław, ASA Autorskie Studio Architektury ASA Autorskie Studio Architektury Балкон и терраса в классическом стиле
ASA Autorskie Studio Architektury

ASA Autorskie Studio Architektury
ASA Autorskie Studio Architektury
ASA Autorskie Studio Architektury

На просторном патио летним вечером царит особая атмосфера. На три месяца в году оно становится второй гостиной и позволяет сделать каждый выходной настоящим праздником. В планировке здесь продуманы несколько мест для сидения, в том числе уютные кушетки на одного.

Дом, полный очарования!
А вам нравятся интерьеры традиционные и сдержанные на яркие краски?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо