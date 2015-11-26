homify 360°: классическая вилла возле Вроцлава

Есть некоторые прекрасные здания, которые одним своим внешним видом готовы унести нас в самые заветные мечты и даже вызвать чувство легкой зависти. Мы смотрим на них издалека с любопытством и представляем роскошные интерьеры, которые прячутся за их стенами.

Сегодня мы проведем для вас удивительный тур по классической вилле возле Вроцлава в Польше в рамках нашей постоянной рубрики homify 360°. Данный проект был реализован студией ASA Autorskie Studio Architektury, которой мы очень благодарны за предоставленную возможность побывать в этом роскошном доме.