Как увеличить свой дом: добавляем второй уровень

Для живущих в доме, который находится в бывшем здании легкой промышленности, существует так много преимуществ. Истории, которые он таит в своих стенах, характер и обаяние старины подкупает.

Для большинства это еще и возможность получить большую площадь для жизни и творчества, чем в варианте с покупкой недвижимости в новостройке. В этой статье мы расскажем вам об одном из старинных зданий Лондона, старом складе на Темзе, который сейчас имеет особенно изысканный и современный вид. Дизайнерское чутье помогло сделать в этом месте прекрасный лофт в два уровня.