Как увеличить свой дом: добавляем второй уровень

Для живущих в доме, который находится в бывшем здании легкой промышленности, существует так много преимуществ. Истории, которые он таит в своих стенах, характер и обаяние старины подкупает.
Для большинства это еще и возможность получить большую площадь для жизни и творчества, чем в варианте с покупкой недвижимости в новостройке. В этой статье мы расскажем вам об одном из старинных зданий Лондона, старом складе на Темзе, который сейчас имеет особенно изысканный и современный вид. Дизайнерское чутье помогло сделать в этом месте прекрасный лофт в два уровня.
Дизайнер в этом проекте очень хотел подчеркнуть промышленное прошлое, использовать его с новыми функциями. Давайте прогуляемся по этому замечательному месту, фотографии которого нам предоставили архитекторы из NIC ANTONY ARCHITECTS LTD.
Одним из самых эффектных декоративных приемов в этом проекте является добавление второго антресольного этажа в зоне чердака. Здесь крутой скат крыши дает возможность создать особо уютное местечко, которое сейчас используется как кабинет.
Харизма промышленного здания с его кирпичными и деревянными балками, играющими большую роль в общем ощущении пространства, была сохранена. Высокие потолки и цветовая палитра богатых коричневых и белых оттенков создает даже в столь просторном помещении домашний уют. Большие горизонтальные балки и кирпичные столбы выполняют не только эстетическую роль. Это и есть та конструкция, на которой расположился дополнительный антресольный этаж.
Винтовая лестница во всей своей красе, как и многие другие детали, напоминает нам о промышленном прошлом этого здания. Аккуратно расположенная в углу возле двери она занимает минимальное количество пространства.
Другие идеи для интерьера в стиле лофт вы можете увидеть в нашей большой фото-галерее проектов.
Двигаясь вверх по лестнице на второй этаж, мы оказываемся в очаровательном и очень уединенном пространстве, скрытом от остальной части дома. Стеклянные перила дают возможность сделать небольшое помещение более изящным и просторным, а невысокие потолки только добавляют особой атмосферы, смело обыгранный на контрасте белой штукатурки и коричневых балок.
Интерьер в стиле эклектичного лофта строится на мебели, с ее помощью хозяин выражает свое мироощущение. Зачастую дизайн интерьера становится выставочным залом для собственной коллекции, где собираются дорогие сердцу вещи.
Антиквариат, купленный в Париже, или маленькие оригинальные детали, оставшиеся здесь еще с начала прошлого века, и делают лофт жилым и пригодным для жизни. Многие видят в реконструкции старых промышленных зданий в жилые некую особую миссию по очищению городов и «отработке кармы». Кто-то даже считает стиль лофт «новой аристократией», когда многие старинные вещи восстанавливаются с заботой и любовью к истории.
В маленьком масштабе вы можете присоединиться к этому модному тренду в сфере мелочей для дома.
При проектировании квартиры в стиле лофт очень важно обращать внимание на окна. Вариант поделенных на множество квадратов или слегка вытянутых прямоугольников, создает самое нужное настроение. Именно такие чаще всего использовались на заводах и складах. К тому же только окна столь большого размера смогут приемлемо осветить все уголки просторной комнаты.