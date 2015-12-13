Топ 5 – Лучшие проекты недели

Какие цели вы ставите перед собой в новом году? Посетить страну, в которой еще не бывали? Сделать капитальный ремонт или хотя бы небольшую перестановку в квартире? А может быть наконец-то стать обладателем своего собственного загородного домика? Как известно, воплощение мечты в реальность начинается с ее визуализации. Чем отчетливее вы представляете желаемое, тем сильнее мотивация добиваться поставленной цели. Надеемся, что Книги идей, вошедшие в пятерку самых читаемых статей недели, помогут вам найти дом мечты, вдохновят на эксперименты со стилем бразильяно и убедят в том, что ремонт – это совсем не так страшно как кажется.
Практичный и доступный дом – это «золотая середина» между виллой и мини-домом на колесах, который, по понятным причинам, не может устраивать всех и каждого. В таком доме мы найдем две или три спальни – для родителей и детей, гостиную и кухню-столовую, а также место для автомобиля и маленький садик. Он оформлен просто, но достаточно модно, чтобы считаться современным коттеджем, а в его отделке и дизайне интерьеров не предусмотрены дорогостоящие элементы.
Проекты именно таких домов, типовых для обычного пригорода, мы и покажем вам в этой статье.
Эта старая квартира в историческом центре города была куплена из-за ее местоположения и любви владельца к истории своей страны. Здесь, в Португалии, старые постройки очень часто именно восстанавливаются. И не просто реконструируются под бутик-отели или модные рестораны, а даже на самом обычном уровне одной небольшой квартиры. Как преобразилась квартира после ремонта, вы узнаете из Книги идей ’До и После: Мега-ремонт старой квартиры’.
Японское бунгало – это всегда интересная смесь традиций страны и более европейского облика маленького коттеджа. На этот раз мы представляем вашему вниманию проект с дровяным отоплением, расположенный на очень узком участке – таком, что хватило лишь на парадный фасад здания. Дом построен для молодой семьи в пригороде, прямо на границе с крупным лесным массивом. В воздухе витают хвойные ароматы, а закаты можно наблюдать прямо со своей террасы. Готовы совершить прогулку по его интерьеру?
Как может быть дом из контейнеров элегантным? Мы тоже не знали, пока не увидели среди портфолио дизайнеров homify этот проект. Специалисты из Ecosa Institute, расположенного в США, поделились с нами своей потрясающей работой и заставили поверить в будущее контейнерных домов.
За этими стенами вас ждет ультрасовременный интерьер, жить в котором комфортно и приятно.
Бразильяно – это не просто красивая обертка, которая красиво смотрится на фотографиях. Это реальные комбинации и схемы, которые позволяют обеспечить хранение и достаточный функционал в маленькой квартире. Кухни, которые невидимы и безумно аккуратны, стильные гостиные, комфортабельные, не занимающие много места и глянцевые домашние офисы. Кажется, что бразильяно просто взял и воплотил все наши мечты в реальность! Посмотрим, как он это делает?