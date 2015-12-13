Топ 5 – Лучшие проекты недели

Практичный и доступный дом – это «золотая середина» между виллой и мини-домом на колесах, который, по понятным причинам, не может устраивать всех и каждого. В таком доме мы найдем две или три спальни – для родителей и детей, гостиную и кухню-столовую, а также место для автомобиля и маленький садик. Он оформлен просто, но достаточно модно, чтобы считаться современным коттеджем, а в его отделке и дизайне интерьеров не предусмотрены дорогостоящие элементы.

Проекты именно таких домов, типовых для обычного пригорода, мы и покажем вам в этой статье.