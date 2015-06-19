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Статуи в саду

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Gazebo ad pergola for a TV-programme Fazenda, SHKAF interior architects SHKAF interior architects Балконы и веранды в эклектичном стиле
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Сад при частном доме, равно как и городской парк, нуждаются в декоре не меньше, чем интерьер квартиры. Чаще всего естественной красоты растений вполне достаточно, чтобы участок выглядел потрясающе, но иногда все же возникает желание немного освежить и оживить его. Для таких случаев идеально подходят небольшие статуи, благодаря которым дизайн сада становится еще более выразительным и изысканным.

Садовые скульптуры

Ландшафтный дизайн проект "Премиум класса" Студия 'ART Story'
Студия <q>ART Story</q>

Ландшафтный дизайн проект Премиум класса

Студия "ART Story"
Студия <q>ART Story</q>
Студия "ART Story"

Кажется, что для профессиональных ландшафтных дизайнеров нет ничего невозможного. Они изготавливают садовые скульптуры из гранита, мрамора, дерева, гипса, картона и даже из зеленых кустарников. Чтобы изготовленные ими шедевры органично вписались в пространство участка, необходимо правильно подобрать их размер, форму и место размещения.

Особой популярностью в последнее время пользуются скульптуры из металла. Изображение птицы в саду, оформленном специалистами из студии Art Story, подчеркивает уникальность и незаурядность дизайнерских решений, использованных при оформлении этого участка.

Маленький зоопарк

Gazebo ad pergola for a TV-programme Fazenda, SHKAF interior architects SHKAF interior architects Сад в эклектичном стиле
SHKAF interior architects

Gazebo ad pergola for a TV-programme Fazenda

SHKAF interior architects
SHKAF interior architects
SHKAF interior architects

Если создание скульптур крупных размеров под силу лишь профессионалам своего дела, то небольших зверушек из белого гранита можно изготовить совместными усилиями вчех членов семьи. Эти маленькие, забавные зверьки легко превратят обычный сад в сказочную поляну. 

Кто знает, возможно, эта невинная забава перерастет в настоящее хобби, и скоро ваш дачный участок украсят аллеи с каменными птицами и животными.

Статуя на обеденном столе

Gazebo ad pergola for a TV-programme Fazenda, SHKAF interior architects SHKAF interior architects Балконы и веранды в эклектичном стиле
SHKAF interior architects

Gazebo ad pergola for a TV-programme Fazenda

SHKAF interior architects
SHKAF interior architects
SHKAF interior architects

Вы решили устроить на своей даче не просто званый ужин, а настоящий пир в лучших традициях древнегреческих празднеств. Значит надо позаботиться и о соответствующем декоре. Гланым украшением стал небольшой бюст, поставленный в центре обеденного стола.

Цветочные скульптуры

Ландшафтный дизайн - плавающие клумбы цветов Студия 'ART Story'
Студия <q>ART Story</q>

Ландшафтный дизайн – плавающие клумбы цветов

Студия "ART Story"
Студия <q>ART Story</q>
Студия "ART Story"

Плавающие клубмы невероятно красивы! Гармонично составленные букеты цветов, неспешно плывующие по воде, появились в ландшафтном дизайне сравнительно недавно. Эти маленькие островки не только украшают дачный участок, но и являются незаменимыми помощниками при очистке водного источника. Если в пруду водятся рыбы, цветочные клумбы будут поглощать отходы их жизнедеятельности. 

Изготовить цветочную клумбу можно самостоятельно. Как это сделать, мы писали в статье ’Креативные идеи оформления сада’. При желании можно не просто составить букет из цветов, а проявить фантазию и создать настоящую цветочную скульптуру на воде.

Парковая скульптура

Велоэкспозиция журнала COLLEZIONI, Fineobjects Fineobjects Сад в стиле модерн
Fineobjects

Велоэкспозиция журнала COLLEZIONI

Fineobjects
Fineobjects
Fineobjects

Садово-парковые скульптуры выполняют не только декоративную роль. В последнее время ландшафтный дизайн все чаще становится эффективным инструментом развития территории, решая не только эстетические, но и социальные задач. В качестве примера – выставка велосипедов, проведенная журналом Collezioni в Парке им. Горького в поддержку проекта Москва Велосипедная. Чтобы привлечь внимание к проходящему проекту, дизайнеру установили яркие силуэты прогуливающихся по парку людей, изготовленные из металла.

Французская лазурь. Интеллектуальный дизайн

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