Статуи в саду

Кажется, что для профессиональных ландшафтных дизайнеров нет ничего невозможного. Они изготавливают садовые скульптуры из гранита, мрамора, дерева, гипса, картона и даже из зеленых кустарников. Чтобы изготовленные ими шедевры органично вписались в пространство участка, необходимо правильно подобрать их размер, форму и место размещения.

Особой популярностью в последнее время пользуются скульптуры из металла. Изображение птицы в саду, оформленном специалистами из студии Art Story, подчеркивает уникальность и незаурядность дизайнерских решений, использованных при оформлении этого участка.