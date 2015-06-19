Статуи в саду

Сад при частном доме, равно как и городской парк, нуждаются в декоре не меньше, чем интерьер квартиры. Чаще всего естественной красоты растений вполне достаточно, чтобы участок выглядел потрясающе, но иногда все же возникает желание немного освежить и
оживить его. Для таких случаев идеально подходят небольшие статуи, благодаря которым дизайн сада становится еще более выразительным и изысканным.
Премиум класса
Кажется, что для профессиональных ландшафтных дизайнеров нет ничего невозможного. Они изготавливают садовые скульптуры из гранита, мрамора, дерева, гипса, картона и даже из зеленых кустарников. Чтобы изготовленные ими шедевры органично вписались в пространство участка, необходимо правильно подобрать их размер, форму и место размещения.
Особой популярностью в последнее время пользуются скульптуры из металла. Изображение птицы в саду, оформленном специалистами из студии Art Story, подчеркивает уникальность и незаурядность дизайнерских решений, использованных при оформлении этого участка.
Если создание скульптур крупных размеров под силу лишь профессионалам своего дела, то небольших зверушек из белого гранита можно изготовить совместными усилиями вчех членов семьи. Эти маленькие, забавные зверьки легко превратят обычный сад в сказочную поляну.
Кто знает, возможно, эта невинная забава перерастет в настоящее хобби, и скоро ваш дачный участок украсят аллеи с каменными птицами и животными.
Вы решили устроить на своей даче не просто званый ужин, а настоящий пир в лучших традициях древнегреческих празднеств. Значит надо позаботиться и о соответствующем декоре. Гланым украшением стал небольшой бюст, поставленный в центре обеденного стола.
Плавающие клубмы невероятно красивы! Гармонично составленные букеты цветов, неспешно плывующие по воде, появились в ландшафтном дизайне сравнительно недавно. Эти маленькие островки не только украшают дачный участок, но и являются незаменимыми помощниками при очистке водного источника. Если в пруду водятся рыбы, цветочные клумбы будут поглощать отходы их жизнедеятельности.
Изготовить цветочную клумбу можно самостоятельно. Как это сделать, мы писали в статье ’Креативные идеи оформления сада’. При желании можно не просто составить букет из цветов, а проявить фантазию и создать настоящую цветочную скульптуру на воде.
Садово-парковые скульптуры выполняют не только декоративную роль. В последнее время ландшафтный дизайн все чаще становится эффективным инструментом развития территории, решая не только эстетические, но и социальные задач. В качестве примера – выставка велосипедов, проведенная журналом Collezioni в Парке им. Горького в поддержку проекта
Москва Велосипедная. Чтобы привлечь внимание к проходящему проекту, дизайнеру установили яркие силуэты прогуливающихся по парку людей, изготовленные из металла.