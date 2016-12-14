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6 идей как преподнести дом в лучшем виде, которые перевернут ваши прежние представления

Перла Вереника Перла Вереника
Arredo pallet, interiordave interiordave Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор
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Вы знаете свой дом от и до и любите в нем каждый уголок? Но вот рассказать потенциальным покупателям о всех достоинства вашего жилья – вопрос далеко не простой. На чем сделать акцент во дворе, что подчеркнуть в интерьере, в конце концов – в какую цену оценить дом, чтобы и не прогадать, и не отпугнуть покупателей? Давайте посмотрим на процесс представления вашего дома покупателям с новой точки зрения – что хотели бы узнать о вашем доме посторонние люди, что станет для них важными фактора при выборе недвижимости.

1. Расчистка хлама: как преобразовать в творческую лабораторию

Arredo pallet, interiordave interiordave Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор
interiordave

interiordave
interiordave
interiordave

Немного фантазии – и старые, ненужные вещи с чердака приобретут вторую жизнь и станут яркими акцентами вашего интерьера. Плюсы такого использования старых вещей не только в экономии денег на покупку новой меблировки. Стандартные новые  вещи из магазина не столь оригинальны, а дизайнерские арт-объекты не всегда подойдут по функциональности для вашей комнаты. Вещь, сделанная своими руками,  идеально впишется в интерьер – по цвету, размеру, стилю. С чего начать свои творческие эксперименты? Идеи буквально лежат под ногами:

- мебель из деревянных паллет – легкая , экологичная, можно собрать любой размер, соединяя нужное количество модулей,

- декоративные подушки и пледы из старых джинсов и рубашек – яркие лоскуты с карманами соединяются в произвольном порядке и получается фактурная и оригинальная композиция,

- панно из старых плиток – из найденных на чердаке остатков разнокалиберной кафельной плитки от прошлых ремонтов можно сделать новый кухонных фартук, совмещая в произвольном порядке рисунки и цвета.

2. Важные причины, которые действительно притягивают кого-то арендовать/покупать дома

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Выбор дома – это всегда процесс сложный, многое нужно учесть и ничего не забыть. Основательно обдумываются все плюсы и минусы построек и двора, окружающей территории и местности, придирчиво осматривается фундамент и крыша, проверяются и пересчитываются все квадратные метры площади, но! Человек был и останется существом эмоциональным, решения мы принимаем зачастую подсознательно, руководствуясь никому не известными мельчайшими нюансами.

Уютная обстановка в доме – это, конечно, вещь очень индивидуальная, но можно поискать и какие-то простые приемы, которые помогут атмосфере в вашем доме стать более привлекательной:

- незатейливая чистота и свежесть: вместо того, чтобы  затевать перед приходом покупателей глобальную перестановку с целью показать пространство в лучшем виде,  уделите больше внимания обычной уборке, почистите ковры, постирайте шторы, уберите лишние вещи в шкафы.

запахи: приятно зайти в дом, где вкусно пахнет, а воздух легкий и не застоявшийся. Даже если вы не живете в доме, который планируете к продаже, приезжайте на полчаса раньше покупателей, отройте окна нараспашку, впустите свежий воздух в комнаты.

- свет: ярко-освещенные комнаты всегда кажутся просторнее и наряднее, не скупитесь перед приходом покупателей включить все светильники в доме, чтобы не создавалось темных углов и неуютных серых тонов в интерьере.

3. Нечто старое, нечто новое: как смешивать самые разные стили

House 1, Opera s.r.l. Opera s.r.l. Спальня в стиле кантри
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

Подготовка дома к продаже или сдаче в аренду требует некоторых обновлений интерьера, но глобальную реконструкцию, конечно, делать не стоит. Создайте в комнатах стильный микс разных фактур и настроений. Такая обстановка будет выгодно отличать ваш дом от других стандартных проектов, старательно новых, но безликих. Выберите – чем из старых материалов и предметов ваш дом может порадовать: эффектная кирпичная стена, деревянные балки потолка, раритетные дубовый комод или шерстяной ковер в гостиной. Такие нюансы не характерны для типовых  проектов, но именно они придают дому особый шарм и стиль.

4. Цена, которая стоит инвестиций в дом

chalet modello lori 19 , CasediLegnoSr CasediLegnoSr Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
CasediLegnoSr

CasediLegnoSr
CasediLegnoSr
CasediLegnoSr

Прежде чем улучшать и ремонтировать в доме все от пола до потолка, оцените здраво свои возможности. Если вы счастливый владелец небольшого уютного домика в пригородном поселке, то никакие усилия не сделают его швейцарским шале в горах. Максимум что вы можете сделать – получить лучшую цену из возможной за сходное с вашим домом строение. Поэтому до того, как назначать свою цену и стремиться сделать свой дом идеальным, узнайте среднюю цену жилья в вашем районе и за подобный уровень недвижимости. Составьте примерный бюджет ремонта, который вы запланировали. И самое главное – сравните, окупаются ли ваши вложения за счет удачной продажи или сдачи дома по среднему уровню цен. Возможно вместо того, чтобы тратить крупные суммы денег и доводить дом до совершенства, разумнее будет сделать небольшую скидку в цене и привлечь этим покупателей.

5. Персонализация, но не намного: как определить лимит

homify ГостинаяКамины и аксессуары
homify

homify
homify
homify

Каждый дом индивидуален сам по себе, но если вы еще добавите пару оригинальных деталей, это поможет выделить ваш проект из ряда других, запомнится при осмотре дома. В оригинальности интерьера  главное – соблюсти баланс. Некоторые изюминки обстановки в доме будут восприниматься как приятное дополнение, уютное или хотя бы необычное. Но есть базовые вопросы, в которых никому не хочется особых экспериментов. Например – камин в гостиной, как украшение интерьера, порадует каждого. Но вот если вся система отопления строиться на основе дровяного котла, то такое решение большинству покажется слишком непривычным, и вам придется долго искать покупателей, разделяющих сходные с вашими взгляды на экологичность домашнего обогрева.

6. Размещение на веб-сайте: как идеальное фото должно быть?

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Покажите товар лицом, а именно: 

- Фронтальное фото. Зачем кому-то сразу начинать знакомство с вашим домом с заднего двора. Даже если там покупателей ожидает приятный сюрприз в виде уютного сада, все равно человек покупает дом, а не сад.

- В выгодном свете. Сделайте фото, на переднем плане которого будет самая интересная часть фасада. У вас красивое крыльцо с кованными перилами – пусть именно оно занимает центральную часть фото. Ваш дом отличается эффектным остеклением – подчеркните это включив освещение внутри дома и покажите изящность архитектуры более ярко. 

- Уберите лишнее с фото. Прежде чем фотографировать, нужно, конечно, убрать все лишние вещи с крыльца и части двора, попадающей в объектив. Если отдельные предметы все же остались на фотографии, а кадр оказался сам по себе удачным, удалите при обработке фотографии такие детали.

- Не ограничивайтесь одним кадром. Обычно на сайтах по продаже и аренде недвижимости есть возможность разместить несколько разных фотографий объекта, не поленитесь воспользоваться этим. Как правило, потенциальных покупателей интересует не только внешняя картинка, но и внутреннее обустройство дома.

289 м² совершенной архитектуры!
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