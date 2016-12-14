6 идей как преподнести дом в лучшем виде, которые перевернут ваши прежние представления

Вы знаете свой дом
от и до и любите в нем каждый уголок? Но вот рассказать потенциальным покупателям о всех достоинства вашего жилья – вопрос далеко не простой. На чем сделать акцент во дворе, что подчеркнуть в интерьере, в конце концов – в какую цену оценить дом, чтобы и не прогадать, и не отпугнуть покупателей? Давайте посмотрим на процесс представления вашего дома покупателям с новой точки зрения – что хотели бы узнать о вашем доме посторонние люди, что станет для них важными фактора при выборе недвижимости.
Немного фантазии – и старые, ненужные вещи с чердака приобретут вторую жизнь и станут яркими акцентами вашего интерьера. Плюсы такого использования старых вещей не только в экономии денег на покупку новой меблировки. Стандартные новые вещи из магазина не столь оригинальны, а дизайнерские арт-объекты не всегда подойдут по функциональности для вашей комнаты. Вещь, сделанная своими руками, идеально впишется в интерьер – по цвету, размеру, стилю. С чего начать свои творческие эксперименты? Идеи буквально
лежат под ногами:
- мебель из деревянных паллет – легкая , экологичная, можно собрать любой размер, соединяя нужное количество модулей,
- декоративные подушки и пледы из старых джинсов и рубашек – яркие лоскуты с карманами соединяются в произвольном порядке и получается фактурная и оригинальная композиция,
- панно из старых плиток – из найденных на чердаке остатков разнокалиберной кафельной плитки от прошлых ремонтов можно сделать новый кухонных фартук, совмещая в произвольном порядке рисунки и цвета.
Выбор дома – это всегда процесс сложный, многое нужно учесть и ничего не забыть. Основательно обдумываются все плюсы и минусы построек и двора, окружающей территории и местности, придирчиво осматривается фундамент и крыша, проверяются и пересчитываются все квадратные метры площади, но! Человек был и останется существом эмоциональным, решения мы принимаем зачастую подсознательно, руководствуясь никому не известными мельчайшими нюансами.
Уютная обстановка в доме – это, конечно, вещь очень индивидуальная, но можно поискать и какие-то простые приемы, которые помогут атмосфере в вашем доме стать более привлекательной:
- незатейливая чистота и свежесть: вместо того, чтобы затевать перед приходом покупателей глобальную перестановку с целью показать пространство в лучшем виде, уделите больше внимания обычной уборке, почистите ковры, постирайте шторы, уберите лишние вещи в шкафы.
- запахи: приятно зайти в дом, где вкусно пахнет, а воздух легкий и не застоявшийся. Даже если вы не живете в доме, который планируете к продаже, приезжайте на полчаса раньше покупателей, отройте окна нараспашку, впустите свежий воздух в комнаты.
- свет: ярко-освещенные комнаты всегда кажутся просторнее и наряднее, не скупитесь перед приходом покупателей включить все светильники в доме, чтобы не создавалось темных углов и неуютных серых тонов в интерьере.
Подготовка дома к продаже или сдаче в аренду требует некоторых обновлений интерьера, но глобальную реконструкцию, конечно, делать не стоит. Создайте в комнатах стильный микс разных фактур и настроений. Такая обстановка будет выгодно отличать ваш дом от других стандартных проектов, старательно новых, но безликих. Выберите – чем из старых материалов и предметов ваш дом может порадовать: эффектная кирпичная стена, деревянные балки потолка, раритетные дубовый комод или шерстяной ковер в гостиной. Такие нюансы не характерны для типовых проектов, но именно они придают дому особый шарм и стиль.
Прежде чем улучшать и ремонтировать в доме все от пола до потолка, оцените здраво свои возможности. Если вы счастливый владелец небольшого уютного домика в пригородном поселке, то никакие усилия не сделают его швейцарским шале в горах. Максимум что вы можете сделать – получить лучшую цену из возможной за сходное с вашим домом строение. Поэтому до того, как назначать свою цену и стремиться сделать свой дом идеальным, узнайте среднюю цену жилья в вашем районе и за подобный уровень недвижимости. Составьте примерный бюджет ремонта, который вы запланировали. И самое главное – сравните, окупаются ли ваши вложения за счет удачной продажи или сдачи дома по среднему уровню цен. Возможно вместо того, чтобы тратить крупные суммы денег и доводить дом до совершенства, разумнее будет сделать небольшую скидку в цене и привлечь этим покупателей.
Каждый дом индивидуален сам по себе, но если вы еще добавите пару оригинальных деталей, это поможет выделить ваш проект из ряда других, запомнится при осмотре дома. В оригинальности интерьера главное – соблюсти баланс. Некоторые изюминки обстановки в доме будут восприниматься как приятное дополнение, уютное или хотя бы необычное. Но есть базовые вопросы, в которых никому не хочется особых экспериментов. Например – камин в гостиной, как украшение интерьера, порадует каждого. Но вот если вся система отопления строиться на основе дровяного котла, то такое решение большинству покажется слишком непривычным, и вам придется долго искать покупателей, разделяющих сходные с вашими взгляды на экологичность домашнего обогрева.
Покажите товар лицом, а именно:
- Фронтальное фото. Зачем кому-то сразу начинать знакомство с вашим домом с заднего двора. Даже если там покупателей ожидает приятный сюрприз в виде уютного сада, все равно человек покупает дом, а не сад.
- В выгодном свете. Сделайте фото, на переднем плане которого будет самая интересная часть фасада. У вас красивое крыльцо с кованными перилами – пусть именно оно занимает центральную часть фото. Ваш дом отличается эффектным остеклением – подчеркните это включив освещение внутри дома и покажите изящность архитектуры более ярко.
- Уберите лишнее с фото. Прежде чем фотографировать, нужно, конечно, убрать все лишние вещи с крыльца и части двора, попадающей в объектив. Если отдельные предметы все же остались на фотографии, а кадр оказался сам по себе удачным, удалите при обработке фотографии такие детали.
- Не ограничивайтесь одним кадром. Обычно на сайтах по продаже и аренде недвижимости есть возможность разместить несколько разных фотографий объекта, не поленитесь воспользоваться этим. Как правило, потенциальных покупателей интересует не только внешняя картинка, но и внутреннее обустройство дома.