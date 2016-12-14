6 идей как преподнести дом в лучшем виде, которые перевернут ваши прежние представления

Немного фантазии – и старые, ненужные вещи с чердака приобретут вторую жизнь и станут яркими акцентами вашего интерьера. Плюсы такого использования старых вещей не только в экономии денег на покупку новой меблировки. Стандартные новые вещи из магазина не столь оригинальны, а дизайнерские арт-объекты не всегда подойдут по функциональности для вашей комнаты. Вещь, сделанная своими руками, идеально впишется в интерьер – по цвету, размеру, стилю. С чего начать свои творческие эксперименты? Идеи буквально лежат под ногами :

- мебель из деревянных паллет – легкая , экологичная, можно собрать любой размер, соединяя нужное количество модулей,

- декоративные подушки и пледы из старых джинсов и рубашек – яркие лоскуты с карманами соединяются в произвольном порядке и получается фактурная и оригинальная композиция,

- панно из старых плиток – из найденных на чердаке остатков разнокалиберной кафельной плитки от прошлых ремонтов можно сделать новый кухонных фартук, совмещая в произвольном порядке рисунки и цвета.