До и После: из пустой коробки в шикарный коттедж

На начальном этапе первым делом задумались о коммуникациях и электрической проводке. Грамотно решив эту проблему, навсегда лишили хозяев хлопот. При монтаже окон профессионалы расширили некоторые оконные проемы до пола на обоих этажах. Также пришлось задуматься о планировке, так как она была довольно нестандартной.

В башне на первом этаже теперь находится отдельная традиционная гостиная комната, на втором расположилась вторая небольшая гостиная, совмещенная с большим лестничным холлом. Общая площадь здания позволила сделать 4 спальни на втором этаже, размерами 15—20 кв. м, а также гардеробную 8,5 кв. м и ванную комнату.