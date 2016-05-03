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До и После: из пустой коробки в шикарный коттедж

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
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Великолепное превращение в стиле современного гламура ждет читателей в этой статье. Голые стены, которые благодаря студии КМВДИЗАЙН стали домом-крепостью для семейной пары с двумя дочками.

Начало работ

дизайн интерьера homify
homify

дизайн интерьера

homify
homify
homify

Наша традиционная рубрика «До и после» призвана вдохновить всех, кто как-то связан с дизайном интерьеров на новые свершения. В этом проекте мы видим, как комплексный подход позволяет не только создать что-то красивое и новое, но и устранить ошибки, сделанные прежними владельцами.

Интерьер до ремонта

дизайн интерьера homify
homify

дизайн интерьера

homify
homify
homify

Коробка дома была куплена уже готовая. Здесь не было окон и дверей, много строительного мусора и даже граффити с надписью «Продам» на фронтальной стене. В то время как все соседи уж построили свои коттеджи, этот стоял и портил вид на всей улице. Новые хозяева не побоялись взяться за его реконструкцию и помогли не только себе, но и будущим соседям.

В процессе

дизайн интерьера homify
homify

дизайн интерьера

homify
homify
homify

На начальном этапе первым делом задумались о коммуникациях и электрической проводке. Грамотно решив эту проблему, навсегда лишили хозяев хлопот. При монтаже окон профессионалы расширили некоторые оконные проемы до пола на обоих этажах. Также пришлось задуматься о планировке, так как она была довольно нестандартной.

В башне на первом этаже теперь находится отдельная традиционная гостиная комната, на втором расположилась вторая небольшая гостиная, совмещенная с большим лестничным холлом. Общая площадь здания позволила сделать 4 спальни на втором этаже, размерами 15—20 кв. м, а также гардеробную 8,5 кв. м и ванную комнату.

Новая жизнь старого дома

дизайн интерьера homify Дома в стиле минимализм
homify

дизайн интерьера

homify
homify
homify

Для того, чтобы лучше использовать квадратные метры, было решено самое большое помещение на первом этаже разделить на кухню, гостиную и коридор. Кухня получилась необычной формы, Г-образная, в нише которой находится столовая группа. Эта комната занимает самое правое окно на первом этаже. В коридоре пришлось поставить лестницу с забежными ступенями, так как место под нее было оставлено совсем маленькое. Также был создан ландшафтный проект двора, 2 навеса для легковых автомобилей, установлен фонтан и бассейн, а также построена новая баня.

Экстерьер дома был отделан с помощью песочной штукатурки и декоративного кирпича серого грифельного цвета. Коттедж стал выглядеть солидно и современно, приобрел благородные черты.

Кухня для всей семьи

дизайн интерьера homify Кухня в стиле минимализм
homify

дизайн интерьера

homify
homify
homify

Весь интерьер нового дома выдержан в светлых тонах, а дизайн выполнен в современном стиле с добавлением гламура и некоторых футуристических элементов. В кухне таковыми оказались удивительные светильники, которые достаточно строгий интерьер позволяют сделать глянцевым и изящным.

Многие современные интерьеры заимствуют футуристические элементы. В этом деле главное не переборщить, так как металл и бетон имеют свойство делать комнату более прохладной и брутальной на вид.

Столовая

дизайн интерьера homify Кухня в стиле минимализм
homify

дизайн интерьера

homify
homify
homify

Между зоной столовой и кухни расположился кухонный остров, который используется для завтраков семьи, а столовая — для ужинов. Обратите внимание, что натяжные потолки сияют матовым блеском, что идеально подходит для бледно-коричневой цветовой гаммы. Глянцевые же поверхности (пол и столешницы) выбраны белого цвета, который отлично создает ощущение футуристического перфекционизма.

В целом дизайнерам удалось с помощью нестандартной формы кухни и грамотного подбора мебели сделать из кухни особенное место в доме.

Еще один интересный проект загородного дома в нашем журнале — деревянный Honka для любителей всего натурального.

Битва стройматериалов: кирпичный дом против бетонного
А вы решились бы купить пустую коробку для того, чтобы создать из нее свой собственный коттедж мечты?

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