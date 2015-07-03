До и после: неоклассика на кухне и в гостиной

Дизайн-студия КМВДИЗАЙН создала на основе голых стен благородный классический интерьер, красивый и удобный в использовании. В этой статье мы проследим за этапами реализации и узнаем больше об истории этих комнат.

Ремонт вовсе не обязательно должен быть сопряжен с различными трудностями. Благодаря позитивному настрою, готовой коллекции идей и помощи профессионалов вы можете заниматься ремонтом с радостью и вдохновением!