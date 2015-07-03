До и после: неоклассика на кухне и в гостиной

Дизайн-студия КМВДИЗАЙН создала на основе голых стен благородный классический интерьер, красивый и удобный в использовании. В этой статье мы проследим за этапами реализации и узнаем больше об истории этих комнат.
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В этом проекте дизайнер учел все пожелания заказчиков, которые всегда мечтали о загородном жилье. Муж и жена с двумя детьми хотели создать в своем доме традиционные уют и тепло, которые под силу только неоклассическому интерьеру. Наравне с ощущением роскоши и музейного антуража они хотели получить современный и комфортный дом, стиль которого не выходил бы из моды. Мечтали об интерьере в теплых тонах, который хорошо подошел бы и двум маленьким детям 6 и 7 лет.
На основе пожеланий хозяйки и дизайнерского вкуса была выбрана определенная конфигурация кухни, позволяющая с комфортом использовать каждый модуль. Бытовая техника была встроена в крайний правый шкаф, вокруг вытяжки установлены буфетные подвесные шкафы, а вот раковину хозяйка захотела установить нестандартно, в самом углу гарнитура.
Если у вас в голове тоже существует некий проект кухни мечты, который к тому же настойчиво требует воплощения, сейчас самое время пройтись по нашей фото-галерее идей для кухни, чтобы найти свою собственную идеальную кухню. Собирая по кусочкам интерьер, как это делают дизайнеры, в конечном итоге вы сможете приступить и к его реализации.
Дизайн-студия КМВДИЗАЙН сделала 3-D визуализацию проекта, которая позволила еще раз оценить всю задумку. К классической кухне была подобрана столовая группа, а изящный эркер украшен занавесками и экранами для радиаторов.
Для отделки стен был выбран нежный песочный оттенок, на фоне которого деревянные детали смотрелись бы еще более фактурно.
В итоге хозяева получили именно то, что заказывали, а благодаря совместной работе даже узнали много нового о дизайне. Интерьер получился точным отражением характера семьи — добротный, статный и тяготеющей к классическому представлению о доме.
Больше идей для интерьера в классическом стиле могут вдохновить вас на собственное творчество. А о том, как создать из двух комнат и обустроить кухню-гостиную можно прочитать в другой нашей статье.
Отделка стен гостиной была произведена в классическом европейском дворцовом стиле. За потолочным карнизом заложили светодиодную ленту для декоративного освещения, а за карнизом для штор спрятали трансформатор.
В комнате уместились два дивана, кресло и пуф из одного комплекса. Стены украшены пейзажной картиной и позолоченными светильниками, в соответствии с традициями. Люстра была специально выбрана с аристократическим оттенком ретро.
Надеемся, что вы ощутили то прекрасное чувство обновления, которое обычно сопровождает все статьи из рубрики «До и после».
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