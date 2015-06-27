Из двухкомнатной квартиры в трехкомнатную за 5 шагов

Дизайнерам была поставлена вполне конкретная задача. Хозяева квартиры просили устроить на имеющейся площади отдельные кухню, спальню, детскую и гостиную. Кроме того, они хотели также иметь стильный и современный дизайн интерьера и камин.

Кстати, слова «индивидуальный подход к каждому клиенту» работают только тогда, когда вы действительно доверяете своему дизайнеру и рассказываете ему все о ваших пожеланиях и потребностях.

Перед тем, как перейти к следующему шагу, мы настоятельно советуем взвесить все «за» и «против» своих желаний и определить свои приоритеты. Очень часто приходится выбирать между одной мечтой и другой, хотя дизайнер всегда сделает все возможное, чтобы удовлетворить все ваши интересы.