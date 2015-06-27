Из двухкомнатной квартиры в трехкомнатную за 5 шагов

В этой статье благодаря дизайнерам из студии ARTtundra мы увидим, как можно создать на основе стандартной двухкомнатной квартиры удобную трехкомнатную.
Всего за 5 простых шагов вы увидите, на чем строится дизайн-проект перепланировки, а также заметите пару подводных камней, которые мы постараемся помочь обогнуть.
Дизайнерам была поставлена вполне конкретная задача. Хозяева квартиры просили устроить на имеющейся площади отдельные кухню, спальню, детскую и гостиную. Кроме того, они хотели также иметь стильный и современный дизайн интерьера и камин.
Кстати, слова «индивидуальный подход к каждому клиенту» работают только тогда, когда вы действительно доверяете своему дизайнеру и рассказываете ему все о ваших пожеланиях и потребностях.
Перед тем, как перейти к следующему шагу, мы настоятельно советуем взвесить все «за» и «против» своих желаний и определить свои приоритеты. Очень часто приходится выбирать между одной мечтой и другой, хотя дизайнер всегда сделает все возможное, чтобы удовлетворить все ваши интересы.
Перепланировка подразумевает гармоничное сочетание потребностей и возможностей, когда между этими двумя крайностями находится некий приемлемый компромисс. На плане вы можете видеть, что изначально квартира насчитывала только 3 окна (точнее, одно окно и две лоджии), а комнат хозяева хотели сделать 4, то есть на одну больше. Было принято решение оставить будущую гостиную без естественного освещения, вместив ее между двумя спальнями и расположив в бывшем коридоре.
В данном случае хозяева решили остановиться на современном стиле модерн, который позволяет максимально использовать каждый квадратный метр пространства и при этом создать модным и стильный интерьер.
Идеи в стиле модерн в нашей фото-галерее помогут вам определиться с собственным ремонтом. А еще одну квартиру, похожую на современную семейную идиллию в классическом стиле, можно увидеть в другой нашей статье.
В маленьких квартирах очень важно ограничиться необходимым минимумом мебели, чтобы создать максимально удобное и свободное пространство. В деле расстановки очень помогают встроенные гардеробные и шкафы-купе, которые оказываются гораздо удобнее своих собратьев, стоящих отдельно.
В процессе планировки и расстановки мебели дизайнеру обязательно придут на ум новые идеи, которые позволят сделать проект еще более привлекательным для заказчиков. В данном случае было выбрано присоединить две лоджии к общей площади квартиры, чтобы увеличить пространство в обеих спальнях. В детской здесь расположилось просторное рабочее место для дочки, которое без этой меры просто некуда было разместить.
Также стоит подумать об обустройстве второго уровня, при наличии достаточной высоты потолков, или установке подиума под рабочим местом у лоджии, который может обеспечить дополнительные места для хранения. Не забудьте и о декоративных хитростях. Иногда красота и вовсе не занимает ни одного лишнего квадратного сантиметра, если подойти к дизайну творчески.
Очень многие в погоне за квадратными метрами делают свою жизнь менее удобной, экономя на тех вещах, на которых экономить просто категорически запрещается. Поэтому мы всегда советуем обращаться к профессионалам, которые создадут не только красивый, но и максимально практичный интерьер на имеющейся площади.
Например, при перепланировках и добавлении дополнительной комнаты может пострадать ванная комната или кухня, которые становятся очень узкими. В этом проекте мы видим, что ванная осталась вполне приемлемых размеров и оформлена в стильной французской черно-белой гамме.