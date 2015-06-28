Загородный дом для ценителя классики

Изящество, классика и современность, сплетенные воедино в этом проекте прекрасного коттеджа, порадуют любого человека традиционных взглядов. Дизайн в данном случае служит проводником по временным периодам и истории европейских государств.
Дизайн-студия TATIANA IVANOVA DESIGN создала на основе современного дома настоящую аристократичную сказку, убедиться в реальности которой мы приглашаем вас в нашем фото-туре.
Что делает дом действительно роскошным и презентабельным? Размер, благородные материалы, сложность декоративной ковки или все-таки грамотно найденная гармония между всеми хорошими идеями заказчика и архитектора?
В данном случае экстерьер дома может похвастаться отделкой из красного кирпича, а цоколь — декоративной каменной кладкой. Оштукатуренные в белый цвет углы и колонны на небольшом боковом крыльце добавляют общему виду здания симметрии и строгости.
Несколько интересных приемов, таких как использование различных окон друг над другом на разных этажах, круглое световое окно на чердаке, красивый декоративный навес над входом в подвал, делают экстерьер еще более сложным.
Оригинальное крыльцо с балконом над ним заставляет вспомнить голливудские фильмы, где особняки миллионеров в стиле Греческого Возрождения тоже оформлены колоннами.
В каждой комнате этого дома воплощено особое настроение того времени, которое моментально окутывает вас и заставляет забыть обо всех своих заботах. Разве не этого мы хотим больше всего от своего дома и классического интерьера. Некую магическую телепортацию в старые-добрые времена, когда все было тихо и правильно.
Цвет нежного желтого сорбета заставляет назвать эту кухню идиллической, а не только классической. Традиционно большая раковина, каменная столешница и декоративно украшенный мозаикой под старину фартук заставляют усомниться, что эта комната находится в коттедже в России.
Для создания по-настоящему атмосферного интерьера никак нельзя обойтись без мелочей. Часть из них могут быть практичными предметами, купленным в соответствии с дизайнерской стратегией, но некоторые стоит оставить и чисто декоративными, позволяющими показать вашу любовь к роскоши.
Главная спальня дома оформлена в стиле французского будуара, с роскошной мебелью на изящных тонких ножках и обилием подушек.
Одна из зон спальни отведена под уголок для отдыха. Здесь стоит козетка и придиванный столик, а часы за книгами сестер Бронте пролетают незаметно.
В нашей фото-галерее вы можете насладиться и другими интерьерами в классическом стиле. А если вам особенно понравилась нежная цветовая гамма проекта — посмотрите и изысканный дизайн-проект квартиры в Санкт-Петербурге.
Цвет весенней травы и розового сорбета создает в этой комнате майское настроение круглый год! Традиционные приемы, такие как создание рабочей зоны со столом у главного окна, делают детскую более похожей на спальню взрослых. Обои выдержаны в классическом французском стиле, когда вертикальная полоска дополняется декоративным бордюром на уровне выше человеческого роста, а далее поклеены однотонные.
В этой детской было воплощено множество маленьких интересных идей. Например, на кровати использованы подушки разных размеров, а текстильное изголовье украшено чехлом из той же ткани, что и одеяло.
Маленькая прикроватная тумбочка на своих ящичках имеет разные ручки в виде роз, что наверняка имеет особый смысл для ребенка, хранящего там свои любимые вещи.
Другие идеи для создания самой лучшей из возможных детских для своего ребенка вы можете почерпнуть в нашей фото-галерее.
Ванная в стиле ретро может похвастаться отдельно стоящей чащей, изысканной сантехникой и мраморной столешницей у раковины. Два маленьких деревянных шкафчика напоминают об интерьерах старых лондонских квартирок в центре города, тоже расположенных на очаровательной мансарде. В этой комнате царит атмосфера сладкой ностальгии, как и во всем доме, а винные оттенки лишь обостряют это чувство.
Напоследок мы хотим обратить ваше внимание на парадное крыльцо, которое украшено декоративной белой ковкой. Вход на него расположен сбоку, тогда как в большинстве новых домов — посередине. Это делает архитектуру здания более буржуазной и изысканной.