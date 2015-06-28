Загородный дом для ценителя классики

Что делает дом действительно роскошным и презентабельным? Размер, благородные материалы, сложность декоративной ковки или все-таки грамотно найденная гармония между всеми хорошими идеями заказчика и архитектора?

В данном случае экстерьер дома может похвастаться отделкой из красного кирпича, а цоколь — декоративной каменной кладкой. Оштукатуренные в белый цвет углы и колонны на небольшом боковом крыльце добавляют общему виду здания симметрии и строгости.

Несколько интересных приемов, таких как использование различных окон друг над другом на разных этажах, круглое световое окно на чердаке, красивый декоративный навес над входом в подвал, делают экстерьер еще более сложным.

Оригинальное крыльцо с балконом над ним заставляет вспомнить голливудские фильмы, где особняки миллионеров в стиле Греческого Возрождения тоже оформлены колоннами.