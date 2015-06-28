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Загородный дом для ценителя классики

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Загородный дом 360м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Детская комнатa в классическом стиле
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Изящество, классика и современность, сплетенные воедино в этом проекте прекрасного коттеджа, порадуют любого человека традиционных взглядов. Дизайн в данном случае служит проводником по временным периодам и истории европейских государств.

Дизайн-студия TATIANA IVANOVA DESIGN создала на основе современного дома настоящую аристократичную сказку, убедиться в реальности которой мы приглашаем вас в нашем фото-туре.

Экстерьер дома

Загородный дом 360м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Дома в классическом стиле
Tatiana Ivanova Design

Загородный дом 360м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Что делает дом действительно роскошным и презентабельным? Размер, благородные материалы, сложность декоративной ковки или все-таки грамотно найденная гармония между всеми хорошими идеями заказчика и архитектора?

В данном случае экстерьер дома может похвастаться отделкой из красного кирпича, а цоколь — декоративной каменной кладкой. Оштукатуренные в белый цвет углы и колонны на небольшом боковом крыльце добавляют общему виду здания симметрии и строгости.

Несколько интересных приемов, таких как использование различных окон друг над другом на разных этажах, круглое световое окно на чердаке, красивый декоративный навес над входом в подвал, делают экстерьер еще более сложным.

Оригинальное крыльцо с балконом над ним заставляет вспомнить голливудские фильмы, где особняки миллионеров в стиле Греческого Возрождения тоже оформлены колоннами.

Гостиная с камином

Загородный дом 360м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Гостиная в классическом стиле
Tatiana Ivanova Design

Загородный дом 360м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

В каждой комнате этого дома воплощено особое настроение того времени, которое моментально окутывает вас и заставляет забыть обо всех своих заботах. Разве не этого мы хотим больше всего от своего дома и классического интерьера. Некую магическую телепортацию в старые-добрые времена, когда все было тихо и правильно.

Французская кухня

Загородный дом 360м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Кухня в классическом стиле
Tatiana Ivanova Design

Загородный дом 360м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Цвет нежного желтого сорбета заставляет назвать эту кухню идиллической, а не только классической. Традиционно большая раковина, каменная столешница и декоративно украшенный мозаикой под старину фартук заставляют усомниться, что эта комната находится в коттедже в России.

Вдохновляющие мелочи

Загородный дом 360м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Кухня в классическом стиле
Tatiana Ivanova Design

Загородный дом 360м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Для создания по-настоящему атмосферного интерьера никак нельзя обойтись без мелочей. Часть из них могут быть практичными предметами, купленным в соответствии с дизайнерской стратегией, но некоторые стоит оставить и чисто декоративными, позволяющими показать вашу любовь к роскоши.

Хозяйская спальня

Загородный дом 360м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Спальня в классическом стиле
Tatiana Ivanova Design

Загородный дом 360м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Главная спальня дома оформлена в стиле французского будуара, с роскошной мебелью на изящных тонких ножках и обилием подушек.

Уголок для чтения

Загородный дом 360м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Спальня в классическом стиле
Tatiana Ivanova Design

Загородный дом 360м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Одна из зон спальни отведена под уголок для отдыха. Здесь стоит козетка и придиванный столик, а часы за книгами сестер Бронте пролетают незаметно.

В нашей фото-галерее вы можете насладиться и другими интерьерами в классическом стиле. А если вам особенно понравилась нежная цветовая гамма проекта — посмотрите и изысканный дизайн-проект квартиры в Санкт-Петербурге.

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Детская для девочки

Загородный дом 360м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Детская комнатa в классическом стиле
Tatiana Ivanova Design

Загородный дом 360м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Цвет весенней травы и розового сорбета создает в этой комнате майское настроение круглый год! Традиционные приемы, такие как создание рабочей зоны со столом у главного окна, делают детскую более похожей на спальню взрослых. Обои выдержаны в классическом французском стиле, когда вертикальная полоска дополняется декоративным бордюром на уровне выше человеческого роста, а далее поклеены однотонные.

Розовая мечта

Загородный дом 360м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Детская комнатa в классическом стиле
Tatiana Ivanova Design

Загородный дом 360м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

В этой детской было воплощено множество маленьких интересных идей. Например, на кровати использованы подушки разных размеров, а текстильное изголовье украшено чехлом из той же ткани, что и одеяло.

Маленькая прикроватная тумбочка на своих ящичках имеет разные ручки в виде роз, что наверняка имеет особый смысл для ребенка, хранящего там свои любимые вещи.

Другие идеи для создания самой лучшей из возможных детских для своего ребенка вы можете почерпнуть в нашей фото-галерее.

Хозяйская ванная

Загородный дом 360м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Ванная в классическом стиле
Tatiana Ivanova Design

Загородный дом 360м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Ванная в стиле ретро может похвастаться отдельно стоящей чащей, изысканной сантехникой и мраморной столешницей у раковины. Два маленьких деревянных шкафчика напоминают об интерьерах старых лондонских квартирок в центре города, тоже расположенных на очаровательной мансарде. В этой комнате царит атмосфера сладкой ностальгии, как и во всем доме, а винные оттенки лишь обостряют это чувство.

Парадное крыльцо

Загородный дом 360м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Дома в классическом стиле
Tatiana Ivanova Design

Загородный дом 360м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Напоследок мы хотим обратить ваше внимание на парадное крыльцо, которое украшено декоративной белой ковкой. Вход на него расположен сбоку, тогда как в большинстве новых домов — посередине. Это делает архитектуру здания более буржуазной и изысканной.

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