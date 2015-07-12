Дача в стиле русского кантри

Сегодня перед нами открывает свои двери потрясающий дом, полный своих собственных очаровательных секретов. Мы приглашаем вас вместе с нами окунуться в особенную магию, которая обитает в нем, и попытаться раскрыть золотые правила идеального дома.
Студия дизайна TATIANA IVANOVA DESIGN создала этот проект на основе вдохновения и любви к нашему прекрасному миру.
Маленький деревянный дом с красными окнами и дверью красиво устроился в уголке участка, притаившись сразу за березой. Нестандартный скат крыши и массивные колонны на веранде придают классическому срубу совершенно новый облик, заставляя нас снова проникнуться теплыми чувствами к своим истокам.
Интерьеры дома выглядят так, как будто в нем живет идеальная и абсолютно счастливая семья. А ведь психологи настоятельно советуют создавать вокруг себя такое пространство, которое бы мотивировало нас на достижение высоких целей.
В гостиной мы видим особенную любовь к старине и мелким предметам декора. Традиционные распашные двери, шторы с этническими орнаментами и целая коллекция исторических ценностей (от утюга до чайничка с росписью гжель) добавляют интерьеру атмосферности и уюта. Домашняя обстановка создается и с помощью теплой коричневой цветовой гаммы. Здесь все ее оттенки от молочного до бурого переплетаются на фоне натурального дерева.
Уникальная планировка кухни, которая представляет собой разделение длинной комнаты на две зоны с помощью кухонного острова, в этом доме смотрится просто сказочно. Дизайнер успешно обыграл нестандартный подход к расположению мебели колоритными нюансами. Мятного цвета кухня, темно-синие шторы и красные оконные рамы соперничают друг с другом за право называться главным цветовым акцентом.
Многие мечтают о большой столовой, в которой можно собрать всех родственников и друзей для приятного вечера. Хозяевам этого дома наверняка тоже приятна мысль о домашних званых ужинах, ведь их столовая рассчитана сразу на 8 персон.
В основном в проекте была использована деревянная мебель, часть из которой окрашена в различные цвета для создания контраста с предметами, просто покрытыми маслом и лаком. В мелких предметах декора в доме чаще всего лидируют этнические вещицы, а также предметы народного промысла (корзинки, глиняные горошки и т. п.)
О том, чем хороша деревянная мебель из массива, и насколько она красива, мы уже писали ранее. Для осуществления своей кантри-мечты вам понадобятся и идеи, которые в большом количестве находятся в нашей фото-галерее.
Молочная, почти белая хозяйская спальня выглядит особенно парадно благодаря использованию в отделке обоев наравне с открытыми стенами сруба. Эта комната по характеру утренняя, позволяющая вам просыпаться с особенным настроением.
Этот проект можно действительно назвать уникальным, так как дизайнер не просто создал дизайн-проект и проследил за его воплощением. Он буквально вдохнул в этот дом жизнь и сказку, с перфекционизмом настоящего романтика собирая потрясающие предметы быта и декора, как драгоценности в шкатулку.
На свежем воздухе, но под крышей добротного дома мы найдем уютную веранду, на которой можно прекрасно провести время за чаепитием. Кстати, с использованием настоящего самовара!
Вечером этот сказочный домик показывает свое второе «Я». Оно еще более загадочное и сказочное, чем первое. Темный сруб дерева украшается мягким желтым светом из окон, а веранда и вовсе сияет огнями.