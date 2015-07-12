Дача в стиле русского кантри

Сегодня перед нами открывает свои двери потрясающий дом, полный своих собственных очаровательных секретов. Мы приглашаем вас вместе с нами окунуться в особенную магию, которая обитает в нем, и попытаться раскрыть золотые правила идеального дома.

Студия дизайна TATIANA IVANOVA DESIGN создала этот проект на основе вдохновения и любви к нашему прекрасному миру.