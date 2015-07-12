Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Дача в стиле русского кантри

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Срубы
Loading admin actions …

Сегодня перед нами открывает свои двери потрясающий дом, полный своих собственных очаровательных секретов. Мы приглашаем вас вместе с нами окунуться в особенную магию, которая обитает в нем, и попытаться раскрыть золотые правила идеального дома.

Студия дизайна TATIANA IVANOVA DESIGN создала этот проект на основе вдохновения и любви к нашему прекрасному миру.

Сказочный домик

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Срубы
Tatiana Ivanova Design

Дача 180м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Маленький деревянный дом с красными окнами и дверью красиво устроился в уголке участка, притаившись сразу за березой. Нестандартный скат крыши и массивные колонны на веранде придают классическому срубу совершенно новый облик, заставляя нас снова проникнуться теплыми чувствами к своим истокам.

По-домашнему

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Гостиная в стиле кантри
Tatiana Ivanova Design

Дача 180м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Интерьеры дома выглядят так, как будто в нем живет идеальная и абсолютно счастливая семья. А ведь психологи настоятельно советуют создавать вокруг себя такое пространство, которое бы мотивировало нас на достижение высоких целей.

В гостиной мы видим особенную любовь к старине и мелким предметам декора. Традиционные распашные двери, шторы с этническими орнаментами и целая коллекция исторических ценностей (от утюга до чайничка с росписью гжель) добавляют интерьеру атмосферности и уюта. Домашняя обстановка создается и с помощью теплой коричневой цветовой гаммы. Здесь все ее оттенки от молочного до бурого переплетаются на фоне натурального дерева.

Кухня в стиле кантри

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Кухня в стиле кантри
Tatiana Ivanova Design

Дача 180м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Уникальная планировка кухни, которая представляет собой разделение длинной комнаты на две зоны с помощью кухонного острова, в этом доме смотрится просто сказочно. Дизайнер успешно обыграл нестандартный подход к расположению мебели колоритными нюансами. Мятного цвета кухня, темно-синие шторы и красные оконные рамы соперничают друг с другом за право называться главным цветовым акцентом.

Деревенская столовая

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Столовая комната в стиле кантри
Tatiana Ivanova Design

Дача 180м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Многие мечтают о большой столовой, в которой можно собрать всех родственников и друзей для приятного вечера. Хозяевам этого дома наверняка тоже приятна мысль о домашних званых ужинах, ведь их столовая рассчитана сразу на 8 персон.

Мебель и аксессуары

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Столовая комната в стиле кантри
Tatiana Ivanova Design

Дача 180м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

В основном в проекте была использована деревянная мебель, часть из которой окрашена в различные цвета для создания контраста с предметами, просто покрытыми маслом и лаком. В мелких предметах декора в доме чаще всего лидируют этнические вещицы, а также предметы народного промысла (корзинки, глиняные горошки и т. п.)

О том, чем хороша деревянная мебель из массива, и насколько она красива, мы уже писали ранее. Для осуществления своей кантри-мечты вам понадобятся и идеи, которые в большом количестве находятся в нашей фото-галерее.

Светлая спальня

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Спальня в стиле кантри
Tatiana Ivanova Design

Дача 180м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Молочная, почти белая хозяйская спальня выглядит особенно парадно благодаря использованию в отделке обоев наравне с открытыми стенами сруба. Эта комната по характеру утренняя, позволяющая вам просыпаться с особенным настроением.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Приятные мелочи

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Спальня в стиле кантри
Tatiana Ivanova Design

Дача 180м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Этот проект можно действительно назвать уникальным, так как дизайнер не просто создал дизайн-проект и проследил за его воплощением. Он буквально вдохнул в этот дом жизнь и сказку, с перфекционизмом настоящего романтика собирая потрясающие предметы быта и декора, как драгоценности в шкатулку.

Летняя веранда

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Веранда и терраса в стиле кантри
Tatiana Ivanova Design

Дача 180м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

На свежем воздухе, но под крышей добротного дома мы найдем уютную веранду, на которой можно прекрасно провести время за чаепитием. Кстати, с использованием настоящего самовара!

Ночные огни

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Срубы
Tatiana Ivanova Design

Дача 180м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Вечером этот сказочный домик показывает свое второе «Я». Оно еще более загадочное и сказочное, чем первое. Темный сруб дерева украшается мягким желтым светом из окон, а веранда и вовсе сияет огнями.

Топ 5 - Лучшие проекты недели
А вы мечтаете о стиле кантри в собственном доме?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо