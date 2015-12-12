7 фантастических идей дизайна деревянных конструкций

Современные технологии позволяют создавать материалы и гибкие, и основательные. Но при этом древесина остается одним из универсальных материалов. Дерево как материал для дизайна – благодатная основа и по фактуре, и по прочности. Такие конструкции могут стать и абстрактными предметами декора, и основой массивного строения.
Изогнутые соединения не характерны для привычных деревянных брусков, но дизайнерские разработки используют по-своему любой материал. Известно, что мозг человека воспринимает симметричные объекты как более красивые и привлекательные, поэтому элементы радиальной симметрии используются для придания интерьерам декоративности и гармоничности. Чувство равновесия, сбалансированность предметов интерьера дает нашему восприятию спокойствие и уверенность.
Многогранное угловое соединение в деревянной конструкции помогает создавать образы наиболее близкие к естественным формам. Давно известно, что лучший учитель гармонии и баланса, прочности и гибкости – это сама природа, вся глубина ее мудрости и отточенности в каждой линии.
Такие конструкции позволяют осуществить синтез эмоционального и рационального в предмете, соединять природное и урбанистическое окружение человека в интерьере.
Огромную нагрузку выдерживают кровли – тяжесть снега, порывы ветра, потоки дождей. И вся эта ответственность ложится на деревянные конструкции стропил.
Угол наклона стропил выбирается в зависимости от климата и количества осадков, чтобы крыша была и устойчивой, и не сломалась под слоем скопившегося снега. Чтобы рассчитать весь проект конструкции нужно определить длину скатов, которая определяется по расстоянию между нижним краем конька крыши и крайней точкой карниза, учесть все необходимые элементы - парапеты, свесы, брандмауэрные стены и другие конструкции, создающие дополнительный объем.
Для прочности деревянной конструкции крыш используются разные виды соединения и их сочетание. Так называемые, висячие стропила держатся за счет давления на боковые стены боковыми концами, требуют дополнительной затяжки – образуется треугольник, самая устойчивая геометрическая форма. В конструкции крыш также можно использовать соединение наслонных стропил с опорной балкой посередине, когда вес передается от конька на несущую стену. Если же вместо несущей стены в доме использовались колонных, стропила чередуются наслонные и висячие. Тогда наслонные стропила опираются на колонну, а между ними – крепятся висячие стропила, что придает конструкции сбалансированность и прочность.
Четырехскатная крыша смотрится оригинально и придает дому особый стиль. Главное отличие такой формы – отсутствие фронтонов, вместо них располагаются еще два ската крыши. Деревянная конструкция четырехскатной крыши требует детального проектирования и тщательных расчетов размеров и креплений всех элементов.
В среднем угол наклона скатов такой крыши должен быть не менее 40 градусов, также используются дополнительно накосные усиленные стропила по диагонали к углам дома. Для получения нужной длины приходится применять технологию сборных стропил. Еще один вид стропил применяется на треугольных скатах крыши, заменяющих фронтоны. Если длина стропил получается больше семи метров, под ними устанавливают дополнительную стойку с опорой на балку перекрытий или шпренгель.
Основные виды крепления накосных стропил четырехскатной крыши:
- один коньковый прогон: соединяют стропила в стык и крепят прогонную консоль,
- два коньковых прогона: устанавливается шпренгель и опора для диагональных элементов.
- крепление стропил к опорной доске на диагональных элементах.
Соединение противоположностей – это всегда эксперимент и всегда яркие эмоции. Архитектурные конструкции могут гармонично сочетать в себе разные энергии, объединяя в целостную систему и монументальность массивных деревянных балок, и серую мощь бетонных стен и перекрытий. Более того, такое сочетание становится одним из современных трендов и в архитектуре, и в интерьерном дизайне. Традиционные деревянные конструкции дополняются бетонными элементами. Микс двух фактур помогает максимально использовать лучшие свойства каждого материала. Кроме того, такое сочетание оттеняет и декоративность материалов – гладкий серый бетон подчеркивает фактурность теплой древесины.
Конусная крыша и дом, имеющий вид шатра – одно из наиболее традиционных жилищ, в каждой стране берет свое начало из древней культуры. Юрты кочевников, вигвамы северо-американских индейцев, бунгало в тропиках, палапа в Мексике – примеров таких конструкций можно найти много в любой стране. Конструкция шатровой крыши из деревянных соединений – сложна и трудновыполнима, особенно при большом размере строения. Филигранные расчеты нагрузки и ажурное кружево четких соединений удерживают всю конструкцию в подвесном состоянии над пространством. Главный принцип – соблюдение идеальной симметрии деревянных стропил.