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7 фантастических идей дизайна деревянных конструкций

Перла Вереника Перла Вереника
La casa del tejado hasta el suelo. Becerril de la Sierra, Madrid, Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
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Современные технологии позволяют создавать материалы и гибкие, и основательные. Но при этом древесина остается одним из универсальных материалов. Дерево как материал для дизайна – благодатная основа и по фактуре, и по прочности. Такие конструкции могут стать и абстрактными предметами декора, и основой массивного строения. 

Радиальная структура

AUXILIARES Y DECORACIÓN, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca ГостинаяАксессуары и декорации
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

Изогнутые соединения не характерны для привычных деревянных брусков, но дизайнерские разработки используют по-своему любой материал. Известно, что мозг человека воспринимает симметричные объекты как более красивые и привлекательные, поэтому элементы радиальной симметрии используются для придания интерьерам декоративности и гармоничности. Чувство равновесия, сбалансированность предметов интерьера дает нашему восприятию спокойствие и уверенность.

Фрактальное соединение

gren, gunnar søren petersen gunnar søren petersen Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки Дерево
gunnar søren petersen

gunnar søren petersen
gunnar søren petersen
gunnar søren petersen

Многогранное угловое соединение в деревянной конструкции помогает создавать образы наиболее близкие к естественным формам. Давно известно, что лучший учитель гармонии и баланса, прочности и гибкости – это сама природа, вся глубина ее мудрости и отточенности в каждой линии. 

Такие конструкции позволяют осуществить синтез эмоционального и рационального в предмете, соединять природное и урбанистическое окружение человека в интерьере.

Деревянная конструкция кровли

La casa del tejado hasta el suelo. Becerril de la Sierra, Madrid, Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto

Manuel Monroy Pagnon, arquitecto
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto

Огромную нагрузку выдерживают кровли – тяжесть снега, порывы ветра, потоки дождей. И вся эта ответственность ложится на деревянные конструкции стропил. 

Угол наклона стропил выбирается в зависимости от климата и количества осадков, чтобы крыша была и устойчивой, и не сломалась под слоем скопившегося снега.  Чтобы рассчитать весь проект конструкции нужно определить длину скатов, которая определяется по расстоянию между нижним краем конька крыши и крайней точкой карниза,  учесть все необходимые элементы - парапеты, свесы, брандмауэрные стены и другие конструкции, создающие дополнительный объем.

Соединения колонн и стропил

Umbau/Sanierung denkmalgeschütztes Wohnhaus, Kronberg i.Ts., Architekturbüro Hans-Jürgen Lison Architekturbüro Hans-Jürgen Lison Гостиная в стиле модерн
Architekturbüro Hans-Jürgen Lison

Architekturbüro Hans-Jürgen Lison
Architekturbüro Hans-Jürgen Lison
Architekturbüro Hans-Jürgen Lison

Для прочности деревянной конструкции крыш используются разные виды соединения и их сочетание. Так называемые, висячие стропила держатся за счет давления на боковые стены боковыми концами, требуют дополнительной затяжки – образуется треугольник, самая устойчивая геометрическая форма. В конструкции крыш также можно использовать соединение наслонных стропил с опорной балкой посередине, когда вес передается от конька на несущую стену. Если же вместо несущей стены в доме использовались колонных, стропила чередуются наслонные и висячие. Тогда наслонные стропила опираются на колонну, а между ними – крепятся висячие стропила, что придает конструкции сбалансированность и  прочность.

Четырехскатная крыша

02 homify Гостиная в стиле кантри
homify

02

homify
homify
homify

Четырехскатная крыша смотрится оригинально и придает дому особый стиль. Главное отличие такой формы – отсутствие фронтонов, вместо них располагаются еще два ската крыши. Деревянная конструкция четырехскатной крыши требует детального проектирования и тщательных расчетов размеров и креплений всех элементов. 

В среднем угол наклона скатов такой крыши должен быть не менее 40 градусов,  также используются дополнительно накосные усиленные стропила по диагонали к углам дома. Для получения нужной длины приходится применять технологию сборных стропил. Еще один вид стропил применяется на треугольных скатах крыши, заменяющих фронтоны. Если длина стропил получается больше семи метров, под ними устанавливают дополнительную стойку с опорой на балку перекрытий или шпренгель. 

Основные виды крепления накосных стропил четырехскатной крыши: 

- один коньковый прогон: соединяют стропила в стык и крепят прогонную консоль,

- два коньковых прогона: устанавливается шпренгель и опора для диагональных элементов.

- крепление стропил к опорной доске на диагональных элементах.

Микс: дерево и бетон

Пентхаус в Санкт-Петербурге, Very'Wood Very'Wood Кухня в стиле лофт
Very&#39;Wood

Пентхаус в Санкт-Петербурге

Very'Wood
Very&#39;Wood
Very'Wood

Соединение противоположностей – это всегда эксперимент и всегда яркие эмоции. Архитектурные конструкции могут гармонично сочетать в себе разные энергии, объединяя в целостную систему и монументальность массивных деревянных балок,  и серую мощь бетонных стен и перекрытий. Более того, такое сочетание становится одним из современных трендов и в архитектуре, и в интерьерном дизайне. Традиционные деревянные конструкции дополняются бетонными элементами. Микс двух фактур помогает максимально использовать лучшие свойства каждого материала. Кроме того, такое сочетание оттеняет и декоративность материалов – гладкий серый бетон подчеркивает фактурность теплой древесины.

Традиционное и фантастическое: шатровая крыша из деревянных стропил

юрта в подмосковье, Архитектурное бюро и дизайн студия "Линия 8" Архитектурное бюро и дизайн студия 'Линия 8' Кухня в стиле кантри
Архитектурное бюро и дизайн студия <q>Линия 8</q>

юрта в подмосковье

Архитектурное бюро и дизайн студия "Линия 8"
Архитектурное бюро и дизайн студия <q>Линия 8</q>
Архитектурное бюро и дизайн студия "Линия 8"

Конусная крыша и дом, имеющий вид шатра – одно из наиболее традиционных жилищ, в каждой стране берет свое начало из древней культуры. Юрты кочевников, вигвамы северо-американских индейцев, бунгало в тропиках, палапа в Мексике – примеров таких конструкций можно найти много в любой стране. Конструкция шатровой крыши из деревянных соединений – сложна и трудновыполнима, особенно при большом размере строения. Филигранные расчеты нагрузки и ажурное кружево четких соединений удерживают всю конструкцию в подвесном состоянии над пространством. Главный принцип – соблюдение идеальной симметрии деревянных стропил. 

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