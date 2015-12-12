7 фантастических идей дизайна деревянных конструкций

Четырехскатная крыша смотрится оригинально и придает дому особый стиль. Главное отличие такой формы – отсутствие фронтонов, вместо них располагаются еще два ската крыши. Деревянная конструкция четырехскатной крыши требует детального проектирования и тщательных расчетов размеров и креплений всех элементов.

В среднем угол наклона скатов такой крыши должен быть не менее 40 градусов, также используются дополнительно накосные усиленные стропила по диагонали к углам дома. Для получения нужной длины приходится применять технологию сборных стропил. Еще один вид стропил применяется на треугольных скатах крыши, заменяющих фронтоны. Если длина стропил получается больше семи метров, под ними устанавливают дополнительную стойку с опорой на балку перекрытий или шпренгель.

Основные виды крепления накосных стропил четырехскатной крыши:

- один коньковый прогон: соединяют стропила в стык и крепят прогонную консоль,

- два коньковых прогона: устанавливается шпренгель и опора для диагональных элементов.

- крепление стропил к опорной доске на диагональных элементах.