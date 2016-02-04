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Как построить сарай

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1950-house, AtelierorB AtelierorB Гараж в рустикальном стиле Фанера Эффект древесины
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Живя в загородном доме, вы наверняка задумывались о необходимости сарая. В самом деле, вопрос хранения в условиях полуавтономной жизни за городом является едва ли не самым животрепещущим. И, разумеется, сарай – этой самый эффективный способ его решить.

Но сарай – это далеко не только склад. Какова бы ни была Ваша цель при строительстве сарая, само сооружение так или иначе должно выглядеть привлекательно, чтобы не портить вида вашего участка, для этого нужно определить подходящее место для новой постройки, учитывая особенности зонирования участка. К тому же немаловажна и себестоимость постройки сарая. Одним из самых рациональных способов постройки сарая, исходя из этих соображения, является каркасный метод. На примере каркасного сарая мы и рассмотрим весь процесс строительства и отделки.

Строим сарай своими руками!

homify Гараж в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Применение этой постройке вы найдете всегда. Особенно удобно будет приспособить сарай под свои нужды и замыслы, если вы самостоятельно возьметесь за  его планирование и строительство. А кроме того вы получите приятные эмоции от реализации своего проекта и неплохо сэкономите. Планировать строительство надо со знанием дела. Поэтому попробуем пройти этот путь по шагам, обращая внимание на ключевые моменты.

Предназначение сарая

シダーガレージ, J-STYLE GARAGE Co.,Ltd. J-STYLE GARAGE Co.,Ltd. Гараж в стиле кантри
J-STYLE GARAGE Co.,Ltd.

J-STYLE GARAGE Co.,Ltd.
J-STYLE GARAGE Co.,Ltd.
J-STYLE GARAGE Co.,Ltd.

Сарай может нести функцию любого помещения, дефицит которого Вы ощущаете дома. Если у Вас много вещей, и Вы не знаете, где их размещать, то в сарае можно организовать удобное хранилище. Если Вы занимаетесь художественным ремеслом, сарай можно обустроить как  мастерскую. Если Вам нужна гостевая спальня или тренажерный зал, пространство для разведения птицы или для библиотеки – даже при самой невероятной необходимости сарай может оказаться незаменим.

Важно так же учитывать, что хотя от того, что Вы планируете содержать или делать в сарае, не зависит сама конструкция каркасного сарая, тем не менее есть ряд деталей, способных кардинально влиять на функциональность возводимого Вами помещения. В первую очередь это связано с теплоизоляцией, а так же с наличием или отсутствием окон и каких-никаких коммуникаций.

Сооружение фундамента и пола

., AXIS EXPLAN AXIS EXPLAN Гаражи в эклектичном стиле
AXIS EXPLAN

AXIS EXPLAN
AXIS EXPLAN
AXIS EXPLAN

Это важный шаг, поскольку он будет определять стабильность всей конструкции. От прочности фундамента зависит, как будет себя вести все остальное сооружение, сколько оно простоит, не будет-ли давать усадку и трескаться.Приступая к непосредственному строительству сарая, в первую очередь необходимо выкопать траншею для закладки фундамента. Эта траншея заполняется гравием, которые в свою очередь выравнивается по уровню. На подготовленном месте сооружаются небольшие сваи с шагом не больше 1.5 метра. После этого сооружается нижняя обвязка, на которую затем укладываются лаги, а после стелется пол.

При выполнении этого этапа уделите особое внимание точности измерений: всегда используйте рулетку. При необходимости привлеките к себе в помощь друзей или родственников: дополнительные руки обеспечат точность замеров, а работа в приятной компании гарантирует хорошее настроение. Кроме рулетки не забудьте подготовить спиртовой уровень, который позволит вам выровнять основание. Заранее убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты, чтобы работа шла быстро и качественно.

Возводим каркас будущих стен и крыши

modello lori 4 svizzera, CasediLegnoSr CasediLegnoSr
CasediLegnoSr

CasediLegnoSr
CasediLegnoSr
CasediLegnoSr

Строительство сарая очень похоже на возведение “карточного домика”: Вы начинаете снизу и ряд за рядом поднимаетесь наверх. Итак, когда фундамент заложен и сооружён каркас пола, пришло время заняться стенами. Каркас стен выполняется в следующем порядке: сначала задняя стенка, потом передняя и только затем боковые. Выполнение этой последовательности имеет важное значение,иначе конструкция может быть шаткой из-за недостаточной поддержки. На этом этапе Вы должны определить место будущих двери и окон. В этих местах сооружаются рамы, в которые после будут вставлены дверной блок и окна. 

Каркас крыши является тем финальным клеем, который скрепляет конструкцию сарая. Это критический этап в строительстве сарая, так как слабая конструкция может повлечь за собой обрушение крыши в суровую погоду. Очень важно обеспечить правильное устройство перекрытия. Для начала необходимо изготовить шаблон стропильных ног. Когда шаблон готов, по нему собрираются две пары стропил, которые будут монтироваться по краям. Их скрепляют между собой коньком, после чего удостоверяются в надёжности конструкции.

Установка стропил и обрешечивание

Garajes y Aparcamientos, Incofusta Incofusta Навесы
Incofusta

Incofusta
Incofusta
Incofusta

Сами стропила изготавливаются из деревянных балок с шагом, равным шагу стоек каркаса стены. Монтаж стропил обычной двускатной кровли не представляет трудности даже для неспециалиста. После этого этапа следует обрешётка, сплошная или прореженная. Для сплошной обрешетки сегодня, как правило, используют плиты OSB или влагостойкую фанеру, листы которых набиваются на стропила через контр-рейку. Сплошная обрешетка подходит для укладки мягких и рулонных кровельных материалов. При сооружении прореженной обрешетки на стропила набиваются брусья или доски, расстояние между которыми зависит от габаритов используемого кровельного материала. Сооружая обрешётку следует двигаться сверху, от конькового бруса, прибивая доски без зазора, книзу, по мере спуска создавая небольшой зазор. После того как обрешетка закончена, можно приступать к кровельным работам и обшивке дома.

Кровельные работы

Suffolk Hipped Roof Garage homify Сборные гаражи
homify

Suffolk Hipped Roof Garage

homify
homify
homify

Наступил момент оборачивать “скелет” почти готового сарая. При выборе кровли, следует учитывать то, что каждый кровельный материал определяет допустимый уклон скатов. Так как для каждого материала есть свой рекомендуемый диапазон уклона, с которым этот материал может быть уложен безопасно: не будет сползать, задерживать снег больше, чем это положено и т.д. В выборе материала Вам могут помочь специалисты.

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Потолок и обшивка стен

Bespoke Wooden Garge Regency Timber Buildings LTD Гараж в скандинавском стиле
Regency Timber Buildings LTD

Bespoke Wooden Garge

Regency Timber Buildings LTD
Regency Timber Buildings LTD
Regency Timber Buildings LTD

Обшивка может производиться либо только снаружи, либо и снаружи, и внутри сооружения. Следует учитывать, что в нашем климате целесообразнее предпочесть второй вариант, так как он обеспечивает более надёжную тепло- и гидроизоляцию. В первую очередь производится внутренняя обшивка, для которой используют древесноволокнистые плиты, гипсокартон, магнезитовые плиты или фанеру. После этого сарай обшивается снаружи. Нужно учитывать, что именно на внешнюю обшивку ложится задача придания жёсткости каркасу, а также изоляции помещения от негативных внешних факторов, включая осадки. Выбранный материал должен защищать конструкцию от избытка влаги, резких температурных перепадов и механических повреждений. Преимуществом каркасной технологии считается возможность выбора любого способа наружной обшивки фасада здания и его фундамента. При этом нужно понимать, что отделочный материал должен быть относительно легким, иначе каркас и сам фундамент могут не выдержать нагрузку.В этом случае рекомендуется использовать цементно-стружечные, древесно-стружечные или ориентировочно-стружечные плиты, а в иных случаях подойдёт и простая обрезная доска.

Установка дверей

Umbau Ferienhaus an der Sieg, sopha Fietzek von Dreusche Partnerschaft GmbB sopha Fietzek von Dreusche Partnerschaft GmbB Гараж в стиле кантри
sopha Fietzek von Dreusche Partnerschaft GmbB

sopha Fietzek von Dreusche Partnerschaft GmbB
sopha Fietzek von Dreusche Partnerschaft GmbB
sopha Fietzek von Dreusche Partnerschaft GmbB

Поскольку изготовление двери своими силами – дело чрезвычайно трудоёмкое, в большинстве случаев мы прибегаем к использованию готовых дверных блоков. Очень важно убедиться, что у Вас есть все необходимые для монтажа дверного блока инструменты. Установленная дверь должна свободна ходить в петлях, не издавай скрипа и не задевая пол.

Окна и финишная отделка

1950-house, AtelierorB AtelierorB Гараж в рустикальном стиле Фанера Эффект древесины
AtelierorB　　

AtelierorB　　
AtelierorB　　
AtelierorB　　

Старомодные сараи обходились без окон, но сегодня так уже не принято. Так же, как и дверь, окна монтируются блоком в подготовленную в каркасе раму. После этого следует заканапатить щели между каркасом и оконным блоком. Финишная отделка внутри сарая обычно выполняется при помощи вагонки или обоев.Штукатурить стены изнутри сарая может оказаться несподручно, учитывая материалы внутренней обшивки: это потребует дополнительной обивки стен дранкой или сеткой. По завершении отделки устанавливаются наличники и дверные косяки.

Можно сложится впечатление, что сооружение каркасного сарая – не простая задача. На самом деле это не так. Обладая некоторым элементарным необходимым инструментом, а также временем и энтузиазмом, Вы без особого труда сможете построить пускай маленький, но всё же самый настоящий домик на своём участке.

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