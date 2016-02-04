Как построить сарай

Живя в загородном доме, вы наверняка задумывались о необходимости сарая. В самом деле, вопрос хранения в условиях полуавтономной жизни за городом является едва ли не самым животрепещущим. И, разумеется, сарай – этой самый эффективный способ его решить.

Но сарай – это далеко не только склад. Какова бы ни была Ваша цель при строительстве сарая, само сооружение так или иначе должно выглядеть привлекательно, чтобы не портить вида вашего участка, для этого нужно определить подходящее место для новой постройки, учитывая особенности зонирования участка. К тому же немаловажна и себестоимость постройки сарая. Одним из самых рациональных способов постройки сарая, исходя из этих соображения, является каркасный метод. На примере каркасного сарая мы и рассмотрим весь процесс строительства и отделки.