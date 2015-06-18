Деревья в саду – правила посадки

Невозможно представить себе садовый участок без деревьев и кустарников. Декоративные, плодовые, большие и маленькие – они являются настоящим украшением любой территории, но прежде чем вы решитесь на посадку деревьев, не забывайте, что пересадить взрослое дерево очень сложно. Стоит ли размещать деревья в саду и как правильно выбрать место посадки, вы узнаете из этой статьи.
Красота этого дерева воспета многими поэтами и прозаиками – ему посвящены тысячи стихов и рассказов. С давних времен береза считается символом России, разве можно представить русское поле без одиноко стоящей белой березы? При виде этого стройного дерева сложно удержаться от соблазна посадить его рядом со своим домом. Однако, чтобы уход за быстрорастущей березой не превратился в обузу, необходимо придерживаться нескольких правил.
Высоким деревьям необходимо пространство, оптимальным считается расстояние, равное 2,5 или 3 высотам растения. Посадка, не позволяющая ни полюбоваться деревом, ни оказаться рядом с ним не имеет смысла. Будьте терпеливы – чтобы молодой саженец превратился в раскидистое дерево, понадобится немало времени. Чтобы во время роста одиночная березка не выглядела сиротливо, кроной можно сконструировать сочетающуюся с ее кроной подбивку.
Многие садоводы-любители мечтают отведать сочные и спелые яблоки из собственного сада. Перед тем, как посадить яблочные деревья, убедитесь, что ваш участок отвечает всем требованиям этих капризных растений. Чтобы яблоня хорошо плодоносила, ей необходимо много света, поэтому рядом с ней не должны расти большие деревья. Чтобы плоды хорошо опылялись, нужно высадить сразу несколько саженцев разных сезона в плодоношения. И еще.. яблоня чрезвычайно ревнива, поэтому профессиональные садоводы не рекомендуют чередовать ее саженцы с другими ягодными и фруктовыми деревьями.
Чтобы высоким деревьям и низким кустарникам комфортно жилось на вашем участке, они должны быть совместимы. Например, упомянутая выше березка неслучайно чаще всего
стоит одиноко. Корневая система этого дерева отличается недюжинной мощью и перетягивает на себя большую часть воды. Тоже самое касается ели и клена. Рядом с ними могут ужиться лишь тенелюбивые растения, не требующие много воды.
Большинство так называемых
маленьких деревьев относятся к категории растений, которые не требуют большого ухода, что в сочетании с их привлекательной
внешностью делает их желанными гостями практически любого сада. Различные виды можжевельника, горные сосны, западная туя, карликовая ель чрезвычайно малоприхотливы и могут расти даже на песчаной почве среди камней.
Начинающие дачники, плененные естественной красотой деревьев, нередко забывают про то, что неправильный выбор места посадки этих многолетних растений, может угрожать безопасности участка.
Необходимо помнить, что дерево должно быть как минимум на полтора метра удалено от водопровода или сплошного забора. Два метра должно оставаться до электрического кабеля и два с половиной – до газопровода. Эти правила в первую очередь касаются широколиственных деревьев с обширной корневой системой – владельцам участков, на которых растут невысокие деревца со стержневым корнем, волноваться не стоит, поскольку близость небольших растений к инженерным сооружениям не представляет опасности.