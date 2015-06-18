Деревья в саду – правила посадки

Красота этого дерева воспета многими поэтами и прозаиками – ему посвящены тысячи стихов и рассказов. С давних времен береза считается символом России, разве можно представить русское поле без одиноко стоящей белой березы? При виде этого стройного дерева сложно удержаться от соблазна посадить его рядом со своим домом. Однако, чтобы уход за быстрорастущей березой не превратился в обузу, необходимо придерживаться нескольких правил.

Высоким деревьям необходимо пространство, оптимальным считается расстояние, равное 2,5 или 3 высотам растения. Посадка, не позволяющая ни полюбоваться деревом, ни оказаться рядом с ним не имеет смысла. Будьте терпеливы – чтобы молодой саженец превратился в раскидистое дерево, понадобится немало времени. Чтобы во время роста одиночная березка не выглядела сиротливо, кроной можно сконструировать сочетающуюся с ее кроной подбивку.