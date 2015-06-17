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Интерьер для маленьких принцесс

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Дом в поселке Ильичевка, ANIMA ANIMA Детская комнатa в стиле кантри
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Многие девочки уже в раннем возрасте начинают интересоваться модой и дизайном. Задача родителей – поддерживать увлечения своих маленьких принцесс и прислушиваться к мнению юных экспертов. Чем раньше ребенок почувствует, что его решения имеют вес, тем увереннее он будет продвигаться по жизни. Тем не менее, не стоит слепо идти на поводу желаний детей, ведь у них пока слишком мало опыта, чтобы четко знать как организовать пространство комнаты, в которой им предстоит расти, развиваться, учиться и отдыхать. В этой статье мы дадим несколько советов по оформлению детской для маленьких девочек.

Классический интерьер

Дом в поселке Ильичевка, ANIMA ANIMA Детская комнатa в стиле кантри
ANIMA

Дом в поселке Ильичевка

ANIMA
ANIMA
ANIMA

В детской должно быть просторно, светло и уютно. Поэтому обои лучше всего выбирать в пастельных тонах. Для комнаты в классическом стиле идеально подойдет мебельный ансамбль белого цвета,  который будет прекрасно сочетаться с мелким цветочным узором на стене.

Как можно больше пространства

Комната для девочки ORT-interiors Детская комнатa в классическом стиле
ORT-interiors

Комната для девочки

ORT-interiors
ORT-interiors
ORT-interiors

Маленькие дети должны много двигаться, а значит родителям нужно постараться обеспечить ребенку максимум свободного пространства даже в небольшой по площади комнате. Вряд ли маленькой девочке понравится жить в минималистичном интерьере, поэтому вам не обойтись без вместительной мебели. Желательно, чтобы один из шкафов был с открытыми полками, на которых ребенок сможет хранить свои любимые игрушки, книжки и журналы, вместо того, чтобы разбрасывать их по полу.

Обучающие обои

Комната для девочки ORT-interiors Детская комнатa в классическом стиле
ORT-interiors

Комната для девочки

ORT-interiors
ORT-interiors
ORT-interiors

Маленькая принцесса уже начала готовиться к школе? Значит пришло время сменить обои с героями ее любимых мультфильмов на обои, которые помогут в освоении азов математики. Если ребенок начал делать первые шаги в чтении, организуйте его первое рабочее место. Маленький письменный стол желательно расположить около окна, чтобы во время занятий на него попадало достаточно естественного дневного света.

Цветовая гамма

Квартира в скандинавском стиле в Перми, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Детская комнатa в скандинавском стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира в скандинавском стиле в Перми

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Далеко не всем девочкам нравятся куклы и розовый цвет. Не нужно навязывать ребенку гендерные стереотипы, если они не соответствуют его вкусам. Когда маленькая принцесса категорично заявляет, что ей больше по душе холодные и спокойные цвета, не стоит ей возражать. Как видно на фото, детская комната, лишенная пестрых расцветок, выглядит очень аккуратно и элегантно.

Нежный декор

ЖК Суходолье , группа Kstudio группа Kstudio Детские комната в эклектичном стиле
группа Kstudio

ЖК Суходолье

группа Kstudio
группа Kstudio
группа Kstudio

Если маленькой обитательнице комнаты нравятся цветы и мягкие игрушки, предоставьте ей возможность поучаствовать в выборе предметов декора. Возможно, вы обнаружите, что юная модница обладает исключительным вкусом и готова дать фору взрослым в вопросах дизайна интерьера.

Ощущение свежести

Загородный дом 360м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Детская комнатa в классическом стиле
Tatiana Ivanova Design

Загородный дом 360м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Комната для маленьких детей, независимо от пола, всегда должна быть хорошо освещена и оформлена в светлые тона, наполняющие ее свежестью и легкостью. В ней все должно дышать, поэтому следует избегать использования искусственных материалов. Пастельное белье желательно подбирать из чистого хлопка, а мебель – из натурального дерева. В качестве напольного покрытия подойдут ламинат или линолеум, а если вы решили постелить в комнате ковер, покупайте только негорючее и легко чистящееся ковровое покрытие.

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