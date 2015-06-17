Интерьер для маленьких принцесс

Многие девочки уже в раннем возрасте начинают интересоваться модой и дизайном. Задача родителей – поддерживать увлечения своих маленьких принцесс и прислушиваться к мнению юных экспертов. Чем раньше ребенок почувствует, что его решения имеют вес, тем увереннее он будет продвигаться по жизни. Тем не менее, не стоит слепо идти на поводу желаний детей, ведь у них пока слишком мало опыта, чтобы четко знать как организовать пространство комнаты, в которой им предстоит расти, развиваться, учиться и отдыхать. В этой статье мы дадим несколько советов по оформлению детской для маленьких девочек.
В детской должно быть просторно, светло и уютно. Поэтому обои лучше всего выбирать в пастельных тонах. Для комнаты в классическом стиле идеально подойдет мебельный ансамбль белого цвета, который будет прекрасно сочетаться с мелким цветочным узором на стене.
Маленькие дети должны много двигаться, а значит родителям нужно постараться обеспечить ребенку максимум свободного пространства даже в небольшой по площади комнате. Вряд ли маленькой девочке понравится жить в минималистичном интерьере, поэтому вам не обойтись без вместительной мебели. Желательно, чтобы один из шкафов был с открытыми полками, на которых ребенок сможет хранить свои любимые игрушки, книжки и журналы, вместо того, чтобы разбрасывать их по полу.
Маленькая принцесса уже начала готовиться к школе? Значит пришло время сменить обои с героями ее любимых мультфильмов на обои, которые помогут в освоении азов математики. Если ребенок начал делать первые шаги в чтении, организуйте его первое рабочее место. Маленький письменный стол желательно расположить около окна, чтобы во время занятий на него попадало достаточно естественного дневного света.
Далеко не всем девочкам нравятся куклы и розовый цвет. Не нужно навязывать ребенку гендерные стереотипы, если они не соответствуют его вкусам. Когда маленькая принцесса категорично заявляет, что ей больше по душе холодные и спокойные цвета, не стоит ей возражать. Как видно на фото, детская комната, лишенная пестрых расцветок, выглядит очень аккуратно и элегантно.
Если маленькой обитательнице комнаты нравятся цветы и мягкие игрушки, предоставьте ей возможность поучаствовать в выборе предметов декора. Возможно, вы обнаружите, что юная модница обладает исключительным вкусом и готова дать фору взрослым в вопросах дизайна интерьера.
Комната для маленьких детей, независимо от пола, всегда должна быть хорошо освещена и оформлена в светлые тона, наполняющие ее свежестью и легкостью. В ней все должно
дышать, поэтому следует избегать использования искусственных материалов. Пастельное белье желательно подбирать из чистого хлопка, а мебель – из натурального дерева. В качестве напольного покрытия подойдут ламинат или линолеум, а если вы решили постелить в комнате ковер, покупайте только негорючее и легко чистящееся ковровое покрытие.