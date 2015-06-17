Интерьер для маленьких принцесс

Многие девочки уже в раннем возрасте начинают интересоваться модой и дизайном. Задача родителей – поддерживать увлечения своих маленьких принцесс и прислушиваться к мнению юных экспертов. Чем раньше ребенок почувствует, что его решения имеют вес, тем увереннее он будет продвигаться по жизни. Тем не менее, не стоит слепо идти на поводу желаний детей, ведь у них пока слишком мало опыта, чтобы четко знать как организовать пространство комнаты, в которой им предстоит расти, развиваться, учиться и отдыхать. В этой статье мы дадим несколько советов по оформлению детской для маленьких девочек.