Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

6 способов сделать интерьер более уютным и комфортным

www.homify.ru www.homify.ru
Coussins confectionnés à la main en petites séries - made in France, 1975 1975 Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
Loading admin actions …

Большинство людей, приходя с работы домой, мечтают окунуться в расслабляющую атмосферу тепла, комфорта и уюта, но, к сожалению, это маленькое и простое желание не всегда бывает удовлетворено. И если, входя в свое жилище, вы видите полнейшее, на ваш взгляд, отсутствие комфорта — например, серые стены, старую потертую мебель, — то не стоит переживать, ведь это легко поправимо.

Необходимо просто помнить о том, что ваш дом служит вам не только физическим прибежищем, но и моральным, поэтому обеспечение в нем уюта является важнейшим делом.  Однако выбирая украшения для дома, не следует забывать и о гармонии стиля интерьера в целом. Для того чтобы атмосфера вашего жилища была благоприятной, предлагаем вам воспользоваться нашими советами, которые помогут сделать дом более уютным и комфортным.

1. Цвет стен

Фантазия, he.d group he.d group Кухня в стиле лофт Медь / Бронза / Латунь Оранжевый
he.d group

Фантазия

he.d group
he.d group
he.d group

Начните с главного: выберите правильные цвета вашего интерьера. Как известно, каждый цвет настраивает наше подсознание на определенные эмоции, и даже может способствовать выздоровлению (и наоборот).

Использование каких тонов сделает интерьер душевным и гостеприимным? Конечно, теплых. Цвета чая, кофе с молоком, румяного кекса, живого пламени и старого дерева помогут создать располагающую атмосферу. Можно, конечно, взять и другие тона, но только в теплой их интерпретации. Ведь любой цвет имеет более-менее теплые оттенки, включая и синий, и серый, и белый.

Чаще всего вещи в квартире плохо сочетаются между собой из-за разного стиля, цвета и отделки. Покрасьте некоторые предметы мебели в тот же цвет, что и стены, или подберите шторы/ковер/подушки точно в тон. Это создаст некое единство пространства.

2. Натуральное напольное покрытие

Таунхаус в г.Краснодар, Design Studio Details Design Studio Details Детские комната в эклектичном стиле
Design Studio Details

Таунхаус в г.Краснодар

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

Цвет и структура дерева оказывают благоприятное влияние на психику. Интерьеры, в которых присутствует много дерева, успокаивают и согревают. Если вы хотите создать уют в своем доме, включите цвет и рисунок дерева в отделку, меблировку, декор.

Деревянными можно сделать полы, стены, потолок. Потолочные балки (деревянные или имитации под дерева) воспринимаются очень позитивно.

Поверх положите маленький толстый ковер.  С его помощью вы можете поделить пространство на зоны или сделать акценты на необходимых местах. Такой дизайнерский ход сделает комнату более уютной и стильной.

3. Декорируем окно шторами

Фото классической спальни по проекту от Батенькофф в ЖК Москва homify Спальня в классическом стиле Текстиль Бежевый
homify

Фото классической спальни по проекту от Батенькофф в ЖК Москва

homify
homify
homify

Чем украсить шторы в спальне?

Ламбрекен – самый известный и популярный элемент украшения штор. Представляет собой горизонтальную полосу ткани со складками и волнами. Подходит для классических интерьеров, просторных комнат с высокими потолками и большими окнами.

Подхват (держатель) – используется для того, чтобы задрапировать штору. Подхваты могут быть из лент, шнуров, полос ткани и даже дерева или металла.

Джабот – это вертикальные полосы ткани с мягкими складками, очень похожие на своеобразный галстук для шторы. Придают интерьеру романтичные нотки и изысканность.

Кисти – оригинальный и нарядный аксессуар, который может празднично украсить даже самую простую штору.

Рисунок. Чтобы сделать свою спальню действительно уникальной, можно нанести на шторную ткань изображение. Это можно сделать с помощью трафарета и соответствующих красок, также сейчас есть специальные маркеры для ткани.

4. Уютное освещение

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Чтобы создать уют в доме, нужно хорошо продумать систему освещения. В моменты отдыха человек предпочитает мягкий приглушенный свет. Причем желательно, чтобы он был теплым.

Торшеры, бра, настольные светильники — вот без чего нельзя обойтись, создавая уютный интерьер. Возможность изменить интенсивность освещения должна быть предусмотрена в каждом помещении дома, особенно в прихожей, гостиной, столовой и спальне.

5. Натуральный текстиль

Coussins confectionnés à la main en petites séries - made in France, 1975 1975 Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
1975

1975
1975
1975

Ярким акцентом в интерьере могут быть декоративные подушки из различных натуральных тканей.

Натуральные ткани экологичны, антистатичны, легко стираются и хорошо поддаются драпировке. Помимо этого, у них хорошие вентиляционные и терморегулирующие свойства. Чаще всего для производства натурального текстиля используют шерсть, шелк, лен, хлопок, намного реже — экзотические ткани, сотканные из крапивы, кукурузы, конопли, сои, бананового волокна, морских водорослей и органического хлопка. 

6. Домашние мелочи

ЭЛЕГАНТНАЯ КЛАССИКА, Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой Медиа комната в классическом стиле
Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой

ЭЛЕГАНТНАЯ КЛАССИКА

Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой
Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой
Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой

Кроме всего прочего не забудьте, что уют складывается из таких домашних мелочей, в окружении которых приятно находиться. Наполните свой дом маленькими деталями вроде мягких сидений с оборками на стульях и табуретах, ваз с фруктами и цветами, красивых салфеток на столах и светильников с тёплым светом. Это также могут быть картины, скульптуры, ковры, статуэтки из дерева, фарфора, керамики.

Возобновляемые источники энергии в вашем доме

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо