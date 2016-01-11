6 способов сделать интерьер более уютным и комфортным

Большинство людей, приходя с работы домой, мечтают окунуться в расслабляющую атмосферу тепла, комфорта и уюта, но, к сожалению, это маленькое и простое желание не всегда бывает удовлетворено. И если, входя в свое жилище, вы видите полнейшее, на ваш взгляд, отсутствие комфорта — например, серые стены, старую потертую мебель, — то не стоит переживать, ведь это легко поправимо.

Необходимо просто помнить о том, что ваш дом служит вам не только физическим прибежищем, но и моральным, поэтому обеспечение в нем уюта является важнейшим делом. Однако выбирая украшения для дома, не следует забывать и о гармонии стиля интерьера в целом. Для того чтобы атмосфера вашего жилища была благоприятной, предлагаем вам воспользоваться нашими советами, которые помогут сделать дом более уютным и комфортным.