6 способов сделать интерьер более уютным и комфортным

Большинство людей, приходя с работы домой, мечтают окунуться в расслабляющую атмосферу тепла, комфорта и уюта, но, к сожалению, это маленькое и простое желание не всегда бывает удовлетворено. И если, входя в свое жилище, вы видите полнейшее, на ваш взгляд, отсутствие комфорта — например, серые стены, старую потертую мебель, — то не стоит переживать, ведь это легко поправимо.
Необходимо просто помнить о том, что ваш дом служит вам не только физическим прибежищем, но и моральным, поэтому обеспечение в нем уюта является важнейшим делом. Однако выбирая украшения для дома, не следует забывать и о гармонии стиля интерьера в целом. Для того чтобы атмосфера вашего жилища была благоприятной, предлагаем вам воспользоваться нашими советами, которые помогут сделать дом более уютным и комфортным.
Начните с главного: выберите правильные цвета вашего интерьера. Как известно, каждый цвет настраивает наше подсознание на определенные эмоции, и даже может способствовать выздоровлению (и наоборот).
Использование каких тонов сделает интерьер душевным и гостеприимным? Конечно, теплых. Цвета чая, кофе с молоком, румяного кекса, живого пламени и старого дерева помогут создать располагающую атмосферу. Можно, конечно, взять и другие тона, но только в теплой их интерпретации. Ведь любой цвет имеет более-менее теплые оттенки, включая и синий, и серый, и белый.
Чаще всего вещи в квартире плохо сочетаются между собой из-за разного стиля, цвета и отделки. Покрасьте некоторые предметы мебели в тот же цвет, что и стены, или подберите шторы/ковер/подушки точно в тон. Это создаст некое единство пространства.
Цвет и структура дерева оказывают благоприятное влияние на психику. Интерьеры, в которых присутствует много дерева, успокаивают и согревают. Если вы хотите создать уют в своем доме, включите цвет и рисунок дерева в отделку, меблировку, декор.
Деревянными можно сделать полы, стены, потолок. Потолочные балки (деревянные или имитации под дерева) воспринимаются очень позитивно.
Поверх положите маленький толстый ковер. С его помощью вы можете поделить пространство на зоны или сделать акценты на необходимых местах. Такой дизайнерский ход сделает комнату более уютной и стильной.
Чем украсить шторы в спальне?
Ламбрекен – самый известный и популярный элемент украшения штор. Представляет собой горизонтальную полосу ткани со складками и волнами. Подходит для классических интерьеров, просторных комнат с высокими потолками и большими окнами.
Подхват (держатель) – используется для того, чтобы задрапировать штору. Подхваты могут быть из лент, шнуров, полос ткани и даже дерева или металла.
Джабот – это вертикальные полосы ткани с мягкими складками, очень похожие на своеобразный галстук для шторы. Придают интерьеру романтичные нотки и изысканность.
Кисти – оригинальный и нарядный аксессуар, который может празднично украсить даже самую простую штору.
Рисунок. Чтобы сделать свою спальню действительно уникальной, можно нанести на шторную ткань изображение. Это можно сделать с помощью трафарета и соответствующих красок, также сейчас есть специальные маркеры для ткани.
Чтобы создать уют в доме, нужно хорошо продумать систему освещения. В моменты отдыха человек предпочитает мягкий приглушенный свет. Причем желательно, чтобы он был теплым.
Торшеры, бра, настольные светильники — вот без чего нельзя обойтись, создавая уютный интерьер. Возможность изменить интенсивность освещения должна быть предусмотрена в каждом помещении дома, особенно в прихожей, гостиной, столовой и спальне.
Ярким акцентом в интерьере могут быть декоративные подушки из различных натуральных тканей.
Натуральные ткани экологичны, антистатичны, легко стираются и хорошо поддаются драпировке. Помимо этого, у них хорошие вентиляционные и терморегулирующие свойства. Чаще всего для производства натурального текстиля используют шерсть, шелк, лен, хлопок, намного реже — экзотические ткани, сотканные из крапивы, кукурузы, конопли, сои, бананового волокна, морских водорослей и органического хлопка.
Кроме всего прочего не забудьте, что уют складывается из таких домашних мелочей, в окружении которых приятно находиться. Наполните свой дом маленькими деталями вроде мягких сидений с оборками на стульях и табуретах, ваз с фруктами и цветами, красивых салфеток на столах и светильников с тёплым светом. Это также могут быть картины, скульптуры, ковры, статуэтки из дерева, фарфора, керамики.