Что такое умный дом?

Люди всегда и везде стремятся сделать свой дом, загородный или частный, квартиру или офис, комфортным и уютным. А прогрессивный технический век лишь изменил стандарты этого понятия. Система
умный дом на сегодняшний день является абсолютно новым шагом к эволюции комфорта.
Умные дома пришли к нам с Запада. Там они появились сравнительно недавно, в начале 70-х годов прошлого века.
Умные дома представляли собой комплекс решений, которые обеспечивали безопасность, комфорт и уют в доме.
Так что же такое, эти системы
умный дом? Спасение ли это для человеческого комфорта и безопасности, имеют ли эти системы свои недостатки?
Умные дома – это технология будущего? На чем основываются принципы построения этой системы? Все это и многое другое мы постараемся рассмотреть в нашей сегодняшней статье. Приятного чтения!
Как только заканчиваются работы по проектированию и установке системы
умный дом, вы получаете управление и контроль над всем своим домом из любой его точки. Также можно управлять системой с главного монитора.
На центральном мониторе в доступной форме будут предоставлены все функции управления домом. И для этого нужно просто прикоснуться к экрану. С этой системой сможет справиться даже ребенок, потому что вам не нужно запоминать комбинации клавиш и последовательности нажатия. Просто прикоснитесь к главному экрану и словно по мановению волшебной палочки любой ваш каприз будет исполнен.
Сейчас любое действие для достижения комфорта связано с техникой и электроникой. Электронные приборы присутствуют во всех аспектах нашей жизни, они вторглись в наше личное пространство уже давно и теперь являются частью его.
Например, сейчас неотъемлемым атрибутом современного жилища является система кондиционирования и система вентиляции, автоматический подогрев полов, автоматические жалюзи и ворота, электронные замки и домашние электроприборы. Среди самых необходимых электроприборов: телевизор, холодильник, домашняя печь, стиральная машина и, конечно же, компьютер.
Во многих домах есть различные системы освещения, архитектурное и интерьерное. В одном большом доме может быть около сотни осветительных приборов. А помимо этого еще системы охраны, камеры наблюдения и множество других необходимых систем. Каждая такая система имеет свои пульты управления, и таких пультов может скопиться около нескольких десятков.
Системы, призванные улучшить и облегчить нашу жизнь, усложняют ее. Управление всеми системами может занимать время человека, причем немалое. Поэтому, чтобы прекратить все неудобства, связанные с обилием разрозненных систем в доме, на помощь пришли новейшие системы
умный дом, которые созданы для того, чтобы объединить все эти системы в одну колоссальную систему, единую и умную.
Также возможно управлять своим домом через глобальную сеть интернет и с помощью мобильного телефона. Благодаря этому вам становятся доступны совершенно невероятные операции.
Например, с помощью этих функций можно посмотреть что творится у вас дома издалека, даже из другого города, и тут же отдать распоряжения своей системе
умный дом.
Ваш умный дом будет следить за жильем, пока вы находитесь в отъезде. В доме сами собой отключатся все лишние потребители энергии, свет и вода, а также полностью перестроится вся система управления климатом. И даже цветы утром не забудет полить эта новейшая система. А возвращаясь домой, вы можете отдать распоряжение своей системе, и вернуться в уже теплый, приветливый и оживший дом.
Технология
умный дом – это технология будущего. И вы можете начать ею пользоваться уже сегодня.
умный дом
Обычно, единым механизмом управления является панель управления, которая представляет собой планшетный компьютер или моноблок с сенсорным экраном.
Основными функциями системы являются:
- Управление всеми устройствами и аппаратурой в каждой комнате,
- Функция
вежливый свет (свет сопровождает жителя дома везде, куда бы он не пошел),
- Заранее программируемые сценарии пользователя (утро, гости, отъезд, спать),
- Интеграция существующих систем безопасности (система сигнализации и видеонаблюдения),
- Можно быстро и гибко настроить систему, в случае приобретения новой аппаратуры и техники,
- Управление системой поднятия гаражных ворот и штор,
- Управление аудиоаппаратурой и видеоаппаратурой,
- Управление всеми системами обеспечения безопасности жителей дома,
- Контроль температурного режима в доме,
- Контроль поломок вроде утечки газа или протечки воды,
- Единая аудиосистема, распределенная по всему дому.
умного дома
Проектирование
умного дома – это процесс исключительно индивидуальный. Процесс создания и настройки системы
умный дом напоминает процесс проектирования и ремонта помещения дизайнерами для индивидуального заказчика. Это создание уникальной системы, которая отвечает всем требованиям отдельного клиента, подчеркивает его индивидуальность.
Хотя на рынке производителей и существуют готовые системы
умного дома, но назвать их полноценными уникальными системами достаточно сложно. В них присутствуют только базовые функции, и придуманы они лишь для того, чтобы значительно снизить итоговую стоимость системы.
Также, сейчас на рынке существуют множество фирм, которые утверждают, что занимаются разработкой и установкой систем
умный дом, однако на самом деле они являются мошенниками. И весь их пафос на счет уникальных систем сводится к тому, что они просто устанавливают домашнюю сигнализацию с каким-нибудь навороченным брелком, или же гаражные ворота с радиоуправлением. Конечно же, это никак нельзя назвать великим достижением науки и техники.
И не стоит думать, что система
умный дом доступна только высшим слоям нашего общества. Теперь любой загородный или частный дом, любая квартира или офис, могут быть оснащены различными элементами системы
умного дома. И для этого не требуются значительные капитальные финансовые вложения. В перспективе, спустя много лет, владелец системы будет неоднократно убеждаться в том, что все его затраты на технику будущего были не напрасными.
Стоимость базового комплекта системы
умного дома не является высокой. Еще десять лет назад это было недоступно простым смертным, но сегодня новейшая система становится доступной и дешевеет. Остальные, дополнительные функции, уже программируются в системе за дополнительную прибавку к стоимости.
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