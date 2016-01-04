Что такое умный дом?

Люди всегда и везде стремятся сделать свой дом, загородный или частный, квартиру или офис, комфортным и уютным. А прогрессивный технический век лишь изменил стандарты этого понятия. Система умный дом на сегодняшний день является абсолютно новым шагом к эволюции комфорта.

Умные дома пришли к нам с Запада. Там они появились сравнительно недавно, в начале 70-х годов прошлого века. Умные дома представляли собой комплекс решений, которые обеспечивали безопасность, комфорт и уют в доме.