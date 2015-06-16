15 способов изменить спальню без ремонта

Не секрет, что для многих спальная комната является самой любимой комнатой в доме. Сюда мы заходим, когда точно знаем, что справились со всеми неотложными делами и теперь можем заслуженно отдохнуть. Что может быть приятнее, чем полежать на уютной кровати, прочесть с телефона давно отложенные статьи на интересующую тематику и помечтать о том, где хотелось бы провести грядущий отпуск.

Однако даже интерьер самой дорогой нашему сердцу комнаты может порядком наскучить, если не вносить в него время от времени небольшие изменения. Как известно, редизайн стоит денег. А что, если на носу действительно отпуск или ребенок готовится праздновать свой первый маленький юбилей . Одним словом, средств на ремонт категорически нет, а так хочется внести свежести в привычную обстановку. На этот случай предлагаем 15 способов изменить интерьер спальни без особых затрат.