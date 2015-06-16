Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

15 способов изменить спальню без ремонта

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Шале, room4life room4life Спальня в средиземноморском стиле
Loading admin actions …

Не секрет, что для многих спальная комната является самой любимой комнатой в доме. Сюда мы заходим, когда точно знаем, что справились со всеми неотложными делами и теперь можем заслуженно отдохнуть. Что может быть приятнее, чем полежать на уютной кровати, прочесть с телефона давно отложенные статьи на интересующую тематику и помечтать о том, где хотелось бы провести грядущий отпуск.  

Однако даже интерьер самой дорогой нашему сердцу комнаты может порядком наскучить, если не вносить в него время от времени небольшие изменения. Как известно, редизайн стоит денег. А что, если на носу действительно отпуск или ребенок готовится праздновать свой первый маленький юбилей. Одним словом, средств на ремонт категорически нет, а так хочется внести свежести в привычную обстановку. На этот случай предлагаем 15 способов изменить интерьер спальни без особых затрат.

Обои с 3D эффектом

LUX Лофт на Мосфильмовской AR-KA architectural studio Спальня в стиле лофт
AR-KA architectural studio

LUX Лофт на Мосфильмовской

AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio

Технология 3D постепенно перемещается из киноэкранов на стены квартир. В современном интерьере все чаще можно встретить обои с с 3D эффектом. При правильно организованной подсветке создается впечатление, что вместо обычной стены в комнате размещен огромный плоский экран, транслирующий некий видеоряд. Если вы любите производить впечатление, такие обои гарантированно останутся в памяти гостей.

Молдинг

Спальня homify Спальня в классическом стиле
homify

Спальня

homify
homify
homify

Предположим, вы всегда хотели иметь спальню как у настоящего дворянина. Купили мебель, люстру, картину в классическом стиле, но чего-то все же не хватает. Возможно, дело в накладных выпуклых планках или как их еще называют молдингах. Составленная из них изящная рамка на стене или потолке – прекрасный способ стилизовать стены спальной комнаты под классику.

Сон на высоте

Спальня 3D GROUP Спальня в классическом стиле
3D GROUP

Спальня

3D GROUP
3D GROUP
3D GROUP

Тем, кто прислушивается к рекомендациям адептов фен-шуй, советуем пропустить этот пункт, поскольку дизайн данной спальни противоречит некоторым незыблемым правилам сего учения, гласящего, что нельзя размещать зеркало в спальне или ставить кровать напротив окна. Впрочем, дизайнеров из студии 3D Group едва ли интересуют эти азиатские премудрости. Они смело избавились практически от всей мебели в комнате, заменив декор на бесподобный вид из окна. Если вы живете в городской высотке, задумайтесь… Может, такой дизайн подойдет и вам?

Очень необычное изголовье кровати

Квартира 60м2. Москва 2014г. homify Спальня в стиле лофт
homify

Квартира 60м2. Москва 2014г.

homify
homify
homify

Некоторое время назад мы писали статью про ’Необычные изголовья кроватей’.  Посвящена она была, в основном, массивным и дорогим конструкциям, на сооружение которых вам понадобится потратить довольно солидный бюджет. В этой статье речь идет о бюджетных способах преображения интерьера, поэтому мы выбрали такой простой и в тоже время незаурядный способ украсить спальню – изголовье, состоящее из ряда горизонтально положенных деревянных досок. Чем не декор для любителей деревенской рустики?

Французские шторы

Визуализация интерьера спальни. Автор проекта Надежда Штрымова., Aleksandra Kostyuchkova Aleksandra Kostyuchkova Спальня в классическом стиле
Aleksandra Kostyuchkova

Визуализация интерьера спальни. Автор проекта Надежда Штрымова.

Aleksandra Kostyuchkova
Aleksandra Kostyuchkova
Aleksandra Kostyuchkova

Французская штора или, как ее еще называют, маркиза в особом представлении не нуждается. Лучший способ придать интерьеру торжественности – это оформить оконные проемы с помощью этих всегда дорого выглядящих занавесок.

Игра с цветом

Частный дом Минская обл. Angelika Moroz interior design Спальня в классическом стиле
Angelika Moroz interior design

Частный дом Минская обл.

Angelika Moroz interior design
Angelika Moroz interior design
Angelika Moroz interior design

Как правило, в небольшом частном доме спальню принято располагать на втором этаже. Несмотря на внешнюю привлекательность, скошенные потолки нередко вызывают у хозяев дома приступ клаустрофобии. Чтобы ограниченное пространство не мешало вашему отдыху, создайте в интерьере маленькой спальни яркий интерьер.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Роскошь барокко

Частный дом Минская обл. Angelika Moroz interior design Спальня в классическом стиле
Angelika Moroz interior design

Частный дом Минская обл.

Angelika Moroz interior design
Angelika Moroz interior design
Angelika Moroz interior design

Помпезный барокко далеко не всегда требует огромных капиталовложений. Чтобы обычная спальня превратилась в королевские покои, иногда вполне достаточно правильно подобранного по стилистике текстильного декора.

Спальня для молодых и прогрессивных

Квартира на Остоженке, D'Seesion D'Seesion Спальня в классическом стиле
D&#39;Seesion

Квартира на Остоженке

D'Seesion
D&#39;Seesion
D'Seesion

Если слишком серьезный интерьер – это не про вас, обратите внимание на необычную люстру, освещающую спальную комнату на фото. Вместо привычного шнура – металлическая цепь, а роль плафонов выполняют разноцветные бутылки из стекла. Никто не осмелится оспорить тот факт, что хозяева этой спальни наделены недюжинным чувством юмора.

Японский шик

WOOD project, M5 studio M5 studio Спальня в средиземноморском стиле
M5 studio

WOOD project

M5 studio
M5 studio
M5 studio

Этот интерьер наверняка придется по вкусу поклонникам Азии. Низкая кровать в японском стиле, минималистичный декор, крупные геометрические фигуры сменяются мелкими.

Фотопринт

Модернизм в исторической среде AR-KA architectural studio Спальня в стиле лофт
AR-KA architectural studio

Модернизм в исторической среде

AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio

Еще один бюджетный способ внести разнообразие в интерьер спальни. Огромный снимок или графический рисунок создаст неповторимую атмосферу в комнате.

Фотографии на стене

Коттедж п. Устиновка, дизайн-бюро ARTTUNDRA дизайн-бюро ARTTUNDRA Спальня в классическом стиле
дизайн-бюро ARTTUNDRA

Коттедж п. Устиновка

дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA

Старые, черно-белые снимки близких и далеких родственников, размещенные над кроватью, говорят о том, что для жителей этой квартиры семейные узы играют немалую роль. Если вам дорога память о ваших предках, почему бы не достать из пылящегося на полке семейного альбома пожелтевшие снимки молодых и улыбающихся бабушек и дедушек. Возможно, лица этих мужественных людей, на долю которых выпало немало трудностей, будут каждое утро вдохновлять вас на новые свершения и напоминать о том, что из любой ситуации есть достойных выход.

Спальня на антресольном этаже

Двух уровненная квартира студия, дизайн-бюро ARTTUNDRA дизайн-бюро ARTTUNDRA Спальня в стиле минимализм
дизайн-бюро ARTTUNDRA

Двух уровненная квартира студия

дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA

Это решение подойдет владельцам частных домов, внутренняя планировка которых включает в себя такую роскошь, как антресольный этаж. Вам вряд ли приходило в голову разместить на этом пространстве настоящую спальную комнату, а специалисты из дизайн бюро c забавным названием Arttundra это сделали. Может стоит попробовать и вам?

Картина большого размера

Квартира на Ломоносовском, Надежда Каппер Надежда Каппер Спальня в эклектичном стиле
Надежда Каппер

Квартира на Ломоносовском

Надежда Каппер
Надежда Каппер
Надежда Каппер

Черно-белые рисунки, как правило, скромно и незаметно висят в углу комнат. А что если приобрести большую картину, нарисованную карандашом, и предоставить ей возможность исполнить главную роль?

Круглая кровать

Дизайн квартиры "Интерьер для молодой семьи" Samarina projects Спальня в стиле минимализм
Samarina projects

Дизайн квартиры Интерьер для молодой семьи

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Редко кто имеет нейтральное отношение к кроватям круглой формы. Их или любят, или ненавидят, но факт остается фактом – круглая кровать обязательно привлечет внимание всех, кому будет позволено зайти в вашу спальню. Она является удобным местом отдыха и, чаще всего, единственным предметом декора в спальне, поскольку ее оригинальная форма лихо оттесняет на второй план всех конкурентов.

Мягкие игрушки

Шале, room4life room4life Спальня в средиземноморском стиле
room4life

Шале

room4life
room4life
room4life

Самым простым и душевным способом сделать интерьер спальни уютнее и теплее, являются мягкие игрушки. Чем комичнее их внешний вид, тем привлекательнее они смотрятся в интерьере. А еще все мягкие игрушки  можно использовать как декоративные подушки!

Homify 360°: Резиденция в Горках
Какая из спальных комнат понравилась вам больше всего? 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо