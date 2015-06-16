15 способов изменить спальню без ремонта

Не секрет, что для многих спальная комната является самой любимой комнатой в доме. Сюда мы заходим, когда точно знаем, что справились со всеми неотложными делами и теперь можем заслуженно отдохнуть. Что может быть приятнее, чем полежать на уютной кровати, прочесть с телефона давно отложенные статьи на интересующую тематику и помечтать о том, где хотелось бы провести грядущий отпуск.
Однако даже интерьер самой дорогой нашему сердцу комнаты может порядком наскучить, если не вносить в него время от времени небольшие изменения. Как известно, редизайн стоит денег. А что, если на носу действительно отпуск или ребенок готовится праздновать свой первый маленький
юбилей. Одним словом, средств на ремонт категорически нет, а так хочется внести свежести в привычную обстановку. На этот случай предлагаем 15 способов изменить интерьер спальни без особых затрат.
Технология 3D постепенно перемещается из киноэкранов на стены квартир. В современном интерьере все чаще можно встретить обои с с 3D эффектом. При правильно организованной подсветке создается впечатление, что вместо обычной стены в комнате размещен огромный плоский экран, транслирующий некий видеоряд. Если вы любите производить впечатление, такие обои гарантированно останутся в памяти гостей.
Предположим, вы всегда хотели иметь спальню как у настоящего дворянина. Купили мебель, люстру, картину в классическом стиле, но чего-то все же не хватает. Возможно, дело в накладных выпуклых планках или как их еще называют молдингах. Составленная из них изящная рамка на стене или потолке – прекрасный способ стилизовать стены спальной комнаты под классику.
Тем, кто прислушивается к рекомендациям адептов фен-шуй, советуем пропустить этот пункт, поскольку дизайн данной спальни противоречит некоторым незыблемым правилам сего учения, гласящего, что нельзя размещать зеркало в спальне или ставить кровать напротив окна. Впрочем, дизайнеров из студии 3D Group едва ли интересуют эти
азиатские премудрости. Они смело избавились практически от всей мебели в комнате, заменив декор на бесподобный вид из окна. Если вы живете в городской высотке, задумайтесь… Может, такой дизайн подойдет и вам?
Некоторое время назад мы писали статью про ’Необычные изголовья кроватей’. Посвящена она была, в основном, массивным и дорогим конструкциям, на сооружение которых вам понадобится потратить довольно солидный бюджет. В этой статье речь идет о бюджетных способах преображения интерьера, поэтому мы выбрали такой простой и в тоже время незаурядный способ украсить спальню – изголовье, состоящее из ряда горизонтально положенных деревянных досок. Чем не декор для любителей деревенской рустики?
Французская штора или, как ее еще называют, маркиза в особом представлении не нуждается. Лучший способ придать интерьеру торжественности – это оформить оконные проемы с помощью этих всегда дорого выглядящих занавесок.
Как правило, в небольшом частном доме спальню принято располагать на втором этаже. Несмотря на внешнюю привлекательность, скошенные потолки нередко вызывают у хозяев дома приступ клаустрофобии. Чтобы ограниченное пространство не мешало вашему отдыху, создайте в интерьере маленькой спальни яркий интерьер.
Помпезный барокко далеко не всегда требует огромных капиталовложений. Чтобы обычная спальня превратилась в королевские покои, иногда вполне достаточно правильно подобранного по стилистике текстильного декора.
Если слишком серьезный интерьер – это не про вас, обратите внимание на необычную люстру, освещающую спальную комнату на фото. Вместо привычного шнура – металлическая цепь, а роль плафонов выполняют разноцветные бутылки из стекла. Никто не осмелится оспорить тот факт, что хозяева этой спальни наделены недюжинным чувством юмора.
Этот интерьер наверняка придется по вкусу поклонникам Азии. Низкая кровать в японском стиле, минималистичный декор, крупные геометрические фигуры сменяются мелкими.
Еще один бюджетный способ внести разнообразие в интерьер спальни. Огромный снимок или графический рисунок создаст неповторимую атмосферу в комнате.
Старые, черно-белые снимки близких и далеких родственников, размещенные над кроватью, говорят о том, что для жителей этой квартиры семейные узы играют немалую роль. Если вам дорога память о ваших предках, почему бы не достать из пылящегося на полке семейного альбома пожелтевшие снимки молодых и улыбающихся бабушек и дедушек. Возможно, лица этих мужественных людей, на долю которых выпало немало трудностей, будут каждое утро вдохновлять вас на новые свершения и напоминать о том, что из любой ситуации есть достойных выход.
Это решение подойдет владельцам частных домов, внутренняя планировка которых включает в себя такую роскошь, как антресольный этаж. Вам вряд ли приходило в голову разместить на этом пространстве настоящую спальную комнату, а специалисты из дизайн бюро c забавным названием Arttundra это сделали. Может стоит попробовать и вам?
Черно-белые рисунки, как правило, скромно и незаметно висят в углу комнат. А что если приобрести большую картину, нарисованную карандашом, и предоставить ей возможность исполнить главную роль?
Интерьер для молодой семьи
Редко кто имеет нейтральное отношение к кроватям круглой формы. Их или любят, или ненавидят, но факт остается фактом – круглая кровать обязательно привлечет внимание всех, кому будет позволено зайти в вашу спальню. Она является удобным местом отдыха и, чаще всего, единственным предметом декора в спальне, поскольку ее оригинальная форма лихо оттесняет на второй план всех конкурентов.